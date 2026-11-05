Anul 1983 este pentru Nicolae Ceaușescu un an premergător Congresului XIII al PCR din 1984. Se accentuase politica de austeritate. Ceaușescu voia să achite cel puțin un miliard de dolari în acel an și să continue proiecte ca Metroul, Canalul Dunăre Marea Neagră, Centrala de la Anina. Avea să înceapă în anul Congresului să ridice Casa Republicii (Poporului), actualul Palat al Parlamentului. Cu excepția unor vizite în Europa, în prima jumătate a anului, anul 1983 a fost „Anul Africii”. Va încheia anul cu o vizită în Cipru. Va fi vizitat de liderii Libiei și Bulgariei. Ceaușescu va relua controlul în cultură și artă prin „Tezele din August” de la Mangalia.

Consfătuirea Comitetului Politic Consultativ al statelor membre ale Tratatului de la Varșovia are loc la Varșovia în perioada 4-5 ianuarie 1983. Nicolae Ceaușescu participă. În 24-26 februarie 1983, liderul român face o vizită în Bulgaria. În 20-23 mai, Nicolae Ceaușescu efectuează o vizită în Turcia.

În 27-28 iunie, participă la Moscova la întâlnirea statelor comuniste. România participă alături de Bulgaria, Cehoslovacia, RDG, R.P. Polonia, R.P. Ungară, și gazda URSS.

La 22 ianuarie 1983, la București, vine liderul Libiei, Muammar el Geddafi. Acesta vizitează Platforma de cercetare Măgurele. Ceaușescu demarase la Anina în Banat, încă din 1976, construcția unei centrale pe sisturi bituminoase. Primul grup de 330 MW va fi inaugurat în 1984, în prezența lui Ceaușescu. Centrala a costat 1 miliard de dolari americani.

În 1983, Nicolae Ceaușescu și Todor Jivkov au avut cel puțin două întrevederi la București, una în vară, în 2 iulie și cealaltă în toamnă, în 6-9 octombrie. Evident, pe agenda biltaterală au stat temele economice. Se consideră că în 1983, Nicolae Ceaușescu a reușit să achite circa 1 miliard de dolari din datoria externă care va totaliza în 1989, 21 miliarde de dolari. Anii care vor veni vor veni și cu mai multe restricții pentru populație.

Nicolae Ceaușescu efectuează în perioada 12-23 iulie, un turneu african. Ca și în anul precedent, obiectivele sunt aceleași. În 12-14 iulie, este în Etiopia. În 14-18 iulie, continuă vizitele africane în Zimbabwe. În 18-20 iulie merge în Mozambic. În perioada 20-22 iulie, sosește în Zambia. Încheie luna cu vizita dn perioada 22-23 iulie ăn Somalia.

Statele africane se aflau de multe ori în conflicte puternice, fie între ele, fie în conflicte civile. Atunci, Ceaușescu încerca să vândă de la arme, la alimente sau tehnică, mașini. Evident, oferea consultanță tehnologică, militară. Pentru Ceaușescu, Africa era piață de desfacere însă era o importantă sursă de materii prime luate la prețuri reduse sau prin eternul barter, adică produse finite contra materii prime pentru care avea nevoie la funcționarea industriei românești.

La începutul lunii iulie 1983, Nicolae Ceaușescu merge la Sibiu, unde vizitează obiective din oraș și din județ. În august, alege să își petreacă un concediu la Constanța, Neptun și Mangalia. Aici, la Mangalia, va conduce Conferința CC al PCR. Spre deosebire de 1971, în 1983, România stătea altfel. Fuseseră inundații, marele cutremur din 1977. Începuse treptat austeritatea. Congresul XII îi crease ceva emoții cu discusul lui Pârvulescu.

Filmul „Faleze de nisip” cu Gheorghe Visu în rolul muncitorului acuzat pe nedrept de un doctor că i-ar fi furat de pe plajă bunurile, regizat de Dan Pița i-a permis lui Ceaușescu să intre cu mitraliera în cinematografie. Filmul avea la bază un scenariu care pornea de la romanul lui Bujor Nedelcovici.

Era 3 august 1983 și dictatorul român voia filme în care muncitorii să fie eroi pozitivi..Cu totul excepțional trebuiau să fie și unii ca personaje negative, dar care proveneau din elemente de clasă burgheze insuficient educate în spiritul „clasei muncitoare”. Acestea au fost „Tezele din August” . Faleze de nisip, Baloane de curcubeu, De ce trag clopotele, Mitică? sunt trei filme apărute în intervalul 1981-1983. Ele au fost retrase sau oprite de la difuzare, fiind văzute de public abia după 1990. Tezele din Iulie și August au avut partea lor de glorie în comunismuul românesc.

Încheie sezonul vizitelor, cu deschiderea anului școlar la Cluj în 15 septembrie. Ar fi urmat, în mod normal o vizită în Giurgiu la ferma de la Goștinu. Se scrisese că ar fi urmat să meargă într-o vizită la Scornicești în Olt. Era vremea recoltei și Ceaușescu își făcuse un obicei să facă vizite la CAP, IAS și alte ferme, combinate cu profil agricol, zootehnic. Numai că un incident care se va petrece la 8/9 septembrie va determina o schimbare de planuri.

În aprilie 1983, generalul Nicolae Militaru fusese trecut în rezervă, fiind suspectat că era omul rușilor. Generalul Militaru, generalii Ștefan Kostyal și Ion Ioniță vor încerca în 1984 un complot pe care-l pregăteau atent. Însă, în 1983, Ceaușescu va fi la un pas să fie lichidat de un alt complot.

În 17 septembrie 1983, Nicolae Ceaușescu trebuia să viziteze o fermă din Goștinu Giurgiu. În perioada premergătoare vizitei, intelectuali precum Raul Volcinski, Tudor Bugnariu, Simion Pop și Mircea Stoica au creat un grup care gândiseră un plan de eliminare fizică a lui Ceaușescu. Au fost racolați trei posibili executanți, Viorel Rovențu, Nicolae Stanciu și Petre Tănase. Ei au fost incluși în conspirație și au acceptat misiunea.

Ei au furat două pistoale mitralieră AK -47 (tip ”Kalashnikov cu pat rabatabil”) și muniție (8 sectoare de pistol-mitraleră –circa 500 cartușe). de la un post de Miliție de la Osica de Sus în noaptea de 8/9 septembrie 1983. Au furat o mașină din Slatina și s-au îndreptat spre Călărași. Nicolae Stănescu era din acea zonă și el a ales, alături de cei doi conjurați locația, undeva într-o curbă la 90 grade, pe drumul de acces către Goștinu, unde coloana oficială trebuia să reducă viteza la maxim. Pe marginea drumului era o movilă de pământ care putea fi transformată în cuib de mitralieră, în limbaj militar, de unde să poată fi executate rafale de pistol-mitralieră care ar fi paralizat temporar riposta gărzilor care însoțeau coloana.

Spargerea de la Osica a determinat anularea vizitei de la Goștinu. Securitatea dorea să întindă o capcană și a anunțat o altă vizită în Călărași. Deși bănuiau înscenarea, cei trei au furat un Trabant și au încercat să ajungă spre noua locație, fiind prinși la un baraj al Miliției. Au spart barajul și s-au despărțit. Unul dintre ei a fost prins la o rudă, alți doi, încercând să treacă Dunărea. Ei nu au dezvăluit numele intelectualilor și au fost singurii condamnați la diverse pedepse cu închisoarea. Cei trei au fost eliberați în 1998-1999 (Nicolae Stanciu, în februarie 1998, Petre Tănase în iunie 1998, Viorel Rovențu, la 15 martie 1999).

În 19-18 octombrie 1983, Nicolae Ceaușescu vizitează Malta, o insulă din Mediterana cu o bogată tradiție dar care era neutră militar. În 19-22 octombrie, Ceaușescu merge în Egipt. Anwar el Sadat fusese asasinat în octombrie 1981. În 1983, s-a întâlnit cu Sufi Abu Taleb. În 22-28 octombrie, merge în Sudan.

Ultima vizită externă este în Cipru în 24-25 octombrie 1983. Deja Ciprul era divizat între Ciprul de Nord, controlat de Turcia și nerecunoscut și Ciprul de Sud, Republica Cipru. Ceaușescu voia să aibă noi contracte și poate să își consolideze imaginea de pacificator și mediator pe care nu o mai lua multă lume în seamă.