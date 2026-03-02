International

Cum au trăit turiștii din Dubai și Doha momentele în care dronele au explodat lângă hoteluri

Comentează știrea
Cum au trăit turiștii din Dubai și Doha momentele în care dronele au explodat lângă hoteluriPanică în Dubai și Doha. Sursa foto: colaj EVZ
Din cuprinsul articolului

Turiștii rămași blocați în Dubai și Doha din cauza conflictului din Orientul Mijlociu povestesc momente de panică și teamă. Dronele care explodau deasupra hotelurilor și zborurile anulate le-au transformat vacanțele și călătoriile de afaceri în coșmaruri, relatează Sky News.

Turiștii care se aflau în Dubai și Doha au rămas blocați după ce zborurile spre Europa și alte destinații au fost anulate. Vacanțele sau călătoriile de afaceri s-au transformat într-o experiență tensionată, iar cei afectați au povestit momente de frică extremă.

Panică pentru turiștii blocați în hotelurile din Doha și Dubai

Jo Hummel trebuia să ajungă în Londra, însă zborul ei a fost anulat, lăsând-o pe ea și pe familia sa în Doha. Femeia a descris situația ca fiind înfricoșătoare, mai ales din cauza dronelor care explodau deasupra hotelului unde se aflau.

A trebuit să trezesc copiii dimineață, pentru că drone explodau pe cerul de deasupra noastră, iar noi avem ferestre mari. Este destul de înfricoșător. Ca mamă, sunt speriată de moarte și încerc să rămân calmă, dar și să fiu organizată. Nu cred că va pleca nimic până când nu va fi sigur”, a declarat ea.

Cum se va numi partidul în umbra căruia ar fi Călin Georgescu. Tribunalul București a acordat personalitate juridică formațiunii politice
Cum se va numi partidul în umbra căruia ar fi Călin Georgescu. Tribunalul București a acordat personalitate juridică formațiunii politice
Cât costă să construiești un buncăr în România. Cu ce poate fi dotat
Cât costă să construiești un buncăr în România. Cu ce poate fi dotat

Frica turiștilor din Malaezia

Situația nu este mai puțin tensionată și în alte regiuni. Frankie Thatcher, aflată în Malaezia, a rămas blocată după ce zborul său spre Dubai a fost anulat.

Mi-e frică să zbor spre Dubai în acest moment, deoarece îl percep ca pe o zonă de război activă. Mă simt mai neputincios ca niciodată”, a spus femeia.

Grup de turiști

Grup de turiști. Sursă foto: Pixabay

Turiștii blocați sunt panicați. Explozii și fum în Dubai

Un britanic aflat într-o călătorie de afaceri în Dubai a povestit experiența traumatizantă trăită în hotelul Fairmont The Palm. Zborul său a fost anulat, iar acesta a plătit 670 de dolari pe noapte pentru cazare. În jurul prânzului, a auzit o explozie care l-a făcut să intre în panică. „În jurul prânzului, am auzit ceea ce părea a fi o explozie. Un sunet foarte slab, dar profund. Am început să mă panichez puțin, întrebându-mă dacă se întâmplă ceva și cum vom scăpa.

Angajații hotelului le-au cerut oaspeților să tragă perdelele, iar cerul de deasupra era acoperit de un nor dens de fum. „În hol, oamenii erau vizibil panicați. Mă simțeam destul de claustrofob, neliniștit”, a adăugat britanicul.

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

22:33 - Florin Salam a căzut din nou în patima drogurilor. De această dată spune că din greșeală
22:21 - Cum se va numi partidul în umbra căruia ar fi Călin Georgescu. Tribunalul București a acordat personalitate juridică ...
22:15 - Ce ar însemna blocajul complet al Strâmtorii Ormuz, unul dintre cele mai importante puncte pentru transportul global
22:08 - Marele instrument cu care se antrenează populația contra războaielor și fake news-urilor. Fost ministru: „Degeaba cum...
21:59 - Cât costă să construiești un buncăr în România. Cu ce poate fi dotat
21:50 - Povestea unei românce pusă la cerșit de către soțul ei în Polonia. Prin ce coșmar a trecut

HAI România!

Marele instrument cu care se antrenează populația contra războaielor și fake news-urilor. Fost ministru: „Degeaba cumperi arme”
Marele instrument cu care se antrenează populația contra războaielor și fake news-urilor. Fost ministru: „Degeaba cum...
Regizorul Bogdan Mureșanu, supărat pe Guvern. „E suicidar ce face. În ritmul ăsta, nu scăpăm de suveraniști”
Regizorul Bogdan Mureșanu, supărat pe Guvern. „E suicidar ce face. În ritmul ăsta, nu scăpăm de suveraniști”
Regizorul Bogdan Mureșanu: „România funcționează pe premisa de excepționalitate. Trebuie ori o catastrofă, ori un miracol”
Regizorul Bogdan Mureșanu: „România funcționează pe premisa de excepționalitate. Trebuie ori o catastrofă, ori un mir...

Proiecte speciale