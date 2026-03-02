Cum au trăit turiștii din Dubai și Doha momentele în care dronele au explodat lângă hoteluri

Turiștii rămași blocați în Dubai și Doha din cauza conflictului din Orientul Mijlociu povestesc momente de panică și teamă. Dronele care explodau deasupra hotelurilor și zborurile anulate le-au transformat vacanțele și călătoriile de afaceri în coșmaruri, relatează Sky News.

Turiștii care se aflau în Dubai și Doha au rămas blocați după ce zborurile spre Europa și alte destinații au fost anulate. Vacanțele sau călătoriile de afaceri s-au transformat într-o experiență tensionată, iar cei afectați au povestit momente de frică extremă.

Jo Hummel trebuia să ajungă în Londra, însă zborul ei a fost anulat, lăsând-o pe ea și pe familia sa în Doha. Femeia a descris situația ca fiind înfricoșătoare, mai ales din cauza dronelor care explodau deasupra hotelului unde se aflau.

„A trebuit să trezesc copiii dimineață, pentru că drone explodau pe cerul de deasupra noastră, iar noi avem ferestre mari. Este destul de înfricoșător. Ca mamă, sunt speriată de moarte și încerc să rămân calmă, dar și să fiu organizată. Nu cred că va pleca nimic până când nu va fi sigur”, a declarat ea.

Situația nu este mai puțin tensionată și în alte regiuni. Frankie Thatcher, aflată în Malaezia, a rămas blocată după ce zborul său spre Dubai a fost anulat.

„Mi-e frică să zbor spre Dubai în acest moment, deoarece îl percep ca pe o zonă de război activă. Mă simt mai neputincios ca niciodată”, a spus femeia.

Un britanic aflat într-o călătorie de afaceri în Dubai a povestit experiența traumatizantă trăită în hotelul Fairmont The Palm. Zborul său a fost anulat, iar acesta a plătit 670 de dolari pe noapte pentru cazare. În jurul prânzului, a auzit o explozie care l-a făcut să intre în panică. „În jurul prânzului, am auzit ceea ce părea a fi o explozie. Un sunet foarte slab, dar profund. Am început să mă panichez puțin, întrebându-mă dacă se întâmplă ceva și cum vom scăpa.”

Angajații hotelului le-au cerut oaspeților să tragă perdelele, iar cerul de deasupra era acoperit de un nor dens de fum. „În hol, oamenii erau vizibil panicați. Mă simțeam destul de claustrofob, neliniștit”, a adăugat britanicul.