Cum poți să recuperezi banii pe un zbor anulat în mai puțin de 48 de ore. Platformele care fac munca în locul tău.

Anulările de zbor nu mai sunt o situație excepțională în transportul aerian european. În ultimii ani, grevele, problemele operaționale, lipsa personalului și condițiile meteorologice au dus la mii de curse anulate sau întârziate, iar pasagerii au devenit tot mai conștienți de drepturile lor. Cu toate acestea, procedura de recuperare a banilor poate fi dificilă și lentă atunci când este făcută individual.

În Uniunea Europeană, drepturile pasagerilor sunt reglementate prin Regulamentul (CE) nr. 261/2004, care stabilește obligațiile companiilor aeriene în cazul anulărilor și întârzierilor.

Conform legislației europene, pasagerii au dreptul la rambursarea integrală a biletului sau la redirecționare,iar în anumite situații pot primi compensații financiare de până la 600 de euro.

Problema nu este lipsa cadrului legal, ci aplicarea lui. Mulți pasageri nu depun cereri sau renunță după primele refuzuri ale companiilor aeriene. Aici au apărut platformele specializate care automatizează procesul de recuperare a banilor.

Regulamentul european privind drepturile pasagerilor prevede că, în cazul anulării unui zbor, compania aeriană trebuie să ofere una dintre următoarele opțiuni: rambursarea biletului, redirecționarea către destinație sau o altă dată de călătorie.

În plus, dacă anularea nu a fost cauzată de circumstanțe extraordinare, pasagerii pot primi compensații financiare între 250 și 600 de euro, în funcție de distanța zborului.

Compensațiile sunt stabilite astfel: 250 euro pentru zboruri sub 1.500 km 400 euro pentru zboruri între 1.500 și 3.500 km 600 euro pentru zboruri lung-curier

Aceste reguli se aplică zborurilor care pleacă din Uniunea Europeană sau sunt operate de companii aeriene europene.

Comisia Europeană subliniază că rambursarea biletului trebuie făcută în maximum șapte zile de la solicitare, însă în practică procesul poate dura mult mai mult dacă pasagerul nu insistă sau nu cunoaște procedura corectă.

În teorie, procedura este simplă. În practică, pasagerii se confruntă cu răspunsuri întârziate, solicitări suplimentare de documente sau refuzuri inițiale din partea companiilor aeriene.

Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor arată că reclamațiile legate de transportul aerian sunt printre cele mai frecvente în domeniul serviciilor turistice.

La nivel european, Centrul European al Consumatorilor confirmă că multe companii aeriene resping inițial cererile de compensație, chiar și atunci când pasagerii au dreptul legal la rambursare.

Acest context a dus la apariția unor servicii digitale care automatizează procesul de revendicare a compensațiilor.

Servicii precum AirHelp, Skycop sau ClaimCompass funcționează ca intermediari între pasager și compania aeriană. Ele verifică eligibilitatea zborului, trimit cererea oficială și, dacă este necesar, inițiază proceduri juridice.

AirHelp, una dintre cele mai mari platforme de acest tip, afirmă că milioane de pasageri europeni au dreptul la compensații în fiecare an, dar majoritatea nu depun cereri.

Procesul este simplu: utilizatorul introduce datele zborului, platforma verifică eligibilitatea, iar dacă cererea este validă, începe procedura de recuperare.

Aceste platforme funcționează pe baza unui comision care se percepe doar dacă banii sunt recuperați. De regulă, comisionul este între 20% și 35% din compensație.

Skycop explică faptul că automatizarea procesului permite recuperarea banilor în câteva zile atunci când compania aeriană acceptă rapid cererea.

Recuperarea rapidă este posibilă mai ales în cazul rambursării biletului, nu al compensației suplimentare. Dacă anularea este confirmată și nu există circumstanțe extraordinare, compania aeriană poate aproba rambursarea imediat.

Platformele automatizate accelerează procesul pentru că folosesc baze de date cu zboruri, verifică automat eligibilitatea și transmit cererile în format standardizat.

Unele companii aeriene au introdus sisteme digitale care permit rambursarea automată în câteva ore după anulare, mai ales pentru plățile făcute online.

Organizația Internațională a Transportului Aerian (IATA) arată că digitalizarea serviciilor pentru pasageri a redus semnificativ timpul de procesare a cererilor de rambursare în ultimii ani.

În aceste situații, recuperarea banilor poate dura mai puțin de 48 de ore.

Nu toate anulările generează compensații financiare. Regulamentul european prevede excepții în cazul circumstanțelor extraordinare, cum ar fi condițiile meteorologice severe, instabilitatea politică sau riscurile de securitate.

Curtea de Justiție a Uniunii Europene a clarificat în mai multe decizii ce înseamnă „circumstanțe extraordinare”, stabilind că problemele tehnice obișnuite nu pot fi invocate pentru a evita plata compensațiilor.

Aceste interpretări juridice sunt esențiale pentru platformele de recuperare, care folosesc jurisprudența europeană pentru a susține cererile pasagerilor.

În ultimii ani, modul în care pasagerii își revendică drepturile s-a schimbat radical. Dacă în trecut reclamațiile erau trimise prin e-mail sau poștă, astăzi platformele automatizate pot analiza mii de cazuri simultan.

Acest lucru a crescut presiunea asupra companiilor aeriene să respecte mai rapid legislația europeană.

Comisia Europeană a subliniat că digitalizarea serviciilor pentru pasageri este o prioritate pentru modernizarea transportului aerian și pentru aplicarea eficientă a drepturilor consumatorilor.