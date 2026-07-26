Paradoxul lui George Simion

Cum ajung George Simion și AUR să întărească exact zidul pe care încearcă să-l dărâme.

Există momente în istorie când faptele contează mai puțin decât sensul pe care oamenii ajung să li-l dea; și asta nu pentru că realitatea și-ar pierde importanța, ci pentru că, odată ce o anumită interpretare se impune în conștiința publică, ea începe să producă efecte politice independente de adevărul istoric.

În politică, percepția nu este doar o consecință a realității; foarte adesea, ea devine însăși realitatea.

În “O idee care ne sucește mințile” (Humanitas, 2014), Horia-Roman Patapievici atrage atenția asupra unui paradox intelectual pe care istoria ultimului secol l-a estompat aproape complet.

Comunismul, fascismul și nazismul, deși aveau să devină adversari ireconciliabili, s-au născut din aceeași mare familie a ideologiilor revoluționare ale secolului al XIX-lea. Toate au contestat ordinea tradițională, au respins liberalismul clasic, au manifestat ostilitate față de capitalism și au cultivat, în forme diferite, ideea mobilizării totale a maselor.

Fascismul avea o largă bază socială în rândul muncitorilor și al țăranilor, iar nazismul s-a bucurat, la rândul său, de un sprijin masiv din partea proletariatului. Până și denumirea oficială a partidului lui Hitler – Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei („Partidul Național-Socialist al Muncitorilor Germani”) – trimite explicit la această filiație socialistă.

Și totuși, astăzi, aproape nimeni nu mai privește lucrurile în această cheie. După consolidarea puterii lui Stalin, propaganda sovietică a început să impună, începând cu anii '30, o nouă grilă de interpretare: fascismul și nazismul au fost definite exclusiv prin opoziția lor față de comunism, în timp ce originile lor socialiste au fost șterse aproape complet din memoria publică.

Dincolo însă de dezbaterea istorică asupra acestei interpretări, un fapt rămâne esențial pentru înțelegerea politicii: cine reușește să impună definițiile ajunge, de foarte multe ori, să câștige și disputa asupra realității.

Același mecanism poate fi urmărit și în cazul unuia dintre cele mai răspândite concepte ale politicii contemporane: cordonul sanitar. Expresia este folosită astăzi cu o asemenea naturalețe, încât puțini se mai întreabă de unde provine și ce înseamnă cu adevărat.

În sensul său originar, medical, cordonul sanitar reprezintă ansamblul măsurilor de izolare instituite pentru a împiedica răspândirea unei epidemii. În politică, sensul rămâne aproape identic: izolarea deliberată a unei formațiuni considerate incompatibile cu ordinea democratică sau constituțională.

Conceptul apare imediat după Primul Război Mondial; în martie 1919, ministrul francez de externe Stephen Pichon vorbea despre necesitatea unui „cordon sanitar” în jurul Rusiei bolșevice, alcătuit din statele nou formate sau reconstituite din Europa Centrală și de Est. Revoluția trebuia izolată înainte de a deveni contagioasă.

În timp, expresia și-a părăsit sensul geopolitic și a fost transferată în politica internă a democrațiilor occidentale, unde desemnează refuzul partidelor tradiționale de a colabora cu formațiuni considerate radicale sau extremiste.

În Germania, această strategie poartă un nume devenit celebru: „Die Brandmauer”. Tradus literal, termenul înseamnă „zidul de foc”, sau „zidul antifoc".

În arhitectură, un asemenea zid împiedică propagarea incendiului dintr-un compartiment al unei clădiri în altul. În politică, funcția lui este identică: limitează accesul unei formațiuni la putere, indiferent de dimensiunea sprijinului electoral de care aceasta beneficiază.

Susținătorii „zidului de foc” afirmă că un asemenea mecanism protejează democrația împotriva radicalismului. Criticii răspund exact invers: milioane de cetățeni pot vota, însă opțiunea lor este exclusă sistematic din actul guvernării, ceea ce transformă reprezentarea democratică într-un exercițiu incomplet. Disputa este legitimă și va continua, probabil, mult timp.

Există însă o observație asupra căreia merită insistat. Un asemenea zid nu rezistă prin propria sa forță; el rezistă numai atât timp cât existența lui poate fi justificată în ochii opiniei publice. În clipa în care argumentele dispar, zidul începe să se fisureze. Aceasta este regula pe care au înțeles-o toate marile partide care, de-a lungul timpului, au reușit să iasă din izolare.

În România, „Die Brandmauer” a fost construit în jurul Alianței pentru Unirea Românilor. Partidul condus de George Simion, devenit una dintre principalele forțe politice ale țării și creditat în numeroase sondaje cu primul loc în preferințele electoratului, este prezentat constant de adversarii săi drept o formațiune extremistă, incompatibilă cu guvernarea.

Repetată ani la rând, această etichetă a început să producă exact efectul pe care orice campanie de propagandă îl urmărește: modelarea percepției publice. Istoria ne arată fără echivoc că o idee repetată suficient de mult ajunge să fie acceptată de mulți drept un fapt, chiar și atunci când realitatea este mai nuanțată.

George Simion nu poate fi descris în mod serios ca un politician lipsit de inteligență sau de instinct politic. Dimpotrivă. În doar câțiva ani, a construit aproape de la zero un partid care a schimbat profund configurația scenei politice românești și care aspiră astăzi la guvernare. O asemenea performanță nu poate fi explicată prin întâmplare; ea presupune inteligență politică, energie, tenacitate, capacitate de organizare și abilitatea de a mobiliza oameni în jurul unui proiect, calități pe care puțini lideri politici le posedă.

La fel de greu poate fi ignorată valoarea unei părți importante din echipa AUR. Personalități precum Petrișor Peiu, Dan Dungaciu sau Ramona-Ioana Bruynseels reunesc competența profesională, experiența publică și o credibilitate pe care multe dintre partidele care acuză AUR de extremism ar avea dificultăți să o egaleze.

Și totuși, tocmai aici începe adevăratul paradox al lui George Simion. Liderul care a reușit să construiască unul dintre cele mai puternice partide ale României pare să lupte împotriva „Die Brandmauer” printr-o strategie care, în loc să-l slăbească, ajunge să le confirme adversarilor argumentele pe care acesta se sprijină.

Problema fundamentală a AUR nu este existența „Die Brandmauer”; problema este că partidul pare să fi acceptat terenul de joc ales de adversarii săi. În loc să-i oblige pe aceștia să justifice existența zidului, AUR ajunge să vorbească aproape zilnic despre el.

Or, în politică, aceasta este una dintre cele mai subtile capcane: atunci când îți construiești discursul în jurul obstacolului ridicat de adversar, îi recunoști implicit importanța. Victoria nu vine atunci când dovedești că zidul este nedrept, ci atunci când îl faci atât de lipsit de sens, încât nici măcar cei care l-au construit nu îl mai pot apăra.

Atunci când un partid ajunge să susțină fără echivoc marile interese strategice ale statului pe care pretinde că îl apără, povara justificării se mută inevitabil asupra celor care continuă să-l excludă. Din acel moment, întrebarea nu va mai fi de ce acel partid trebuie ținut departe de guvernare, ci de ce este exclus, în continuare, în ciuda faptului că susține obiectivele fundamentale ale statului român.

În clipa în care această întrebare va deveni mai puternică decât acuzațiile de extremism, zidul va începe să se prăbușească singur. Nu pentru că va fi atacat mai violent și nici pentru că adversarii vor deveni mai generoși, ci pentru că nu va mai putea fi apărat în mod credibil.

Dacă această analiză este corectă, atunci soluția devine aproape evidentă. Problema esențială pentru George Simion și AUR nu este cum pot demonstra mai convingător existența „Die Brandmauer”, ci cum îi pot lipsi pe adversari de argumentele cu care îl justifică.

Răspunsul nu presupune renunțarea la identitatea conservatoare și nici abandonarea criticilor întemeiate la adresa unor politici ale Uniunii Europene. Dimpotrivă. Un partid matur nu își consolidează credibilitatea renunțând la propriile convingeri, ci demonstrând că patriotismul pe care îl invocă poate fi transformat într-un proiect coerent de modernizare a statului.

Din această perspectivă, există un obiectiv care ar putea schimba radical percepția asupra AUR și i-ar pune pe adversarii săi într-o poziție defensivă: asumarea fără echivoc a aderării cât mai rapide a României la zona euro.

În realitate, el reprezintă unul dintre cele mai importante simboluri ale apartenenței la nucleul decizional al Uniunii Europene. Adoptarea monedei unice nu înseamnă renunțarea la identitatea națională, ci dovada că economia României este suficient de puternică și de matură pentru a face parte din primul cerc al Europei. Înseamnă stabilitate monetară, costuri mai reduse de finanțare, încrederea investitorilor, o protecție sporită împotriva șocurilor economice și participarea directă la deciziile care modelează viitorul economic al continentului.

Mai presus de toate, însă, aderarea la zona euro este o chestiune de prestigiu național. România nu poate pretinde că dorește să fie tratată ca un stat de prim rang în Europa și, în același timp, să rămână în afara celui mai important proiect de integrare economică al Uniunii. Patriotismul autentic nu înseamnă să privești de pe margine, ci să-ți conduci țara acolo unde se iau deciziile importante și unde interesele ei pot fi apărate în cel mai eficient mod.

Dacă AUR ar deveni partidul care și-ar asuma fără echivoc acest obiectiv strategic, multe dintre etichetele de „izolaționism” și „antieuropenism” și-ar pierde instantaneu credibilitatea. Adversarii politici ar putea continua să le repete, dar le-ar fi din ce în ce mai greu să le susțină în fața opiniei publice.

Exact astfel începe să se prăbușească un „Die Brandmauer”: nu prin atacuri frontale asupra lui, ci prin dispariția motivelor pentru care a fost construit.

Într-un asemenea scenariu, adversarii politici s-ar afla într-o poziție incomodă. Dacă ar continua să invoce „Die Brandmauer”, ar trebui să explice de ce refuză colaborarea cu un partid care susține explicit unul dintre principalele obiective strategice ale statului român. Dacă, dimpotrivă, ar renunța la această strategie, AUR ar obține exact ceea ce urmărește: normalizarea statutului său politic.

În ambele variante, avantajul ar aparține partidului lui George Simion. Aceasta este logica unei strategii inteligente: nu să-l obligi pe adversar să recunoască faptul că ai dreptate, ci să-l pui în situația în care orice decizie pe care o ia îl costă.

O strategie politică nu valorează nimic dacă nu se regăsește în deciziile și în mesajele concrete ale liderilor săi. Iar aici apare una dintre contradicțiile pe care AUR ar trebui să le evite.

Reacția lui George Simion față de perspectiva unei colaborări ample între România și Rheinmetall, însoțită de invocarea companiei italiene Beretta, este un exemplu sugestiv. La prima vedere, poate părea un detaliu de comunicare. În realitate, este exact genul de mesaj care le oferă adversarilor argumentele de care au nevoie pentru a menține în picioare „Die Brandmauer”.

Germania nu a devenit una dintre cele mai puternice economii ale lumii din întâmplare. În spatele acestei performanțe se află o tradiție de peste un secol și jumătate de rigoare inginerească, disciplină industrială și respect pentru cercetarea științifică. De la marile școli politehnice până la institutele de cercetare și companiile de înaltă tehnologie, cultura tehnică germană a creat standarde pe care întreaga lume le-a studiat și, adesea, le-a imitat.

În domeniul militar, această tradiție a produs unele dintre cele mai importante inovații din istoria tehnicii. Fără a ignora faptul că multe dintre ele au fost dezvoltate și utilizate într-un război declanșat de un regim criminal, rămâne un fapt istoric că ingineria germană a influențat decisiv evoluția blindatelor, artileriei, opticii, motoarelor, metalurgiei și a numeroase alte ramuri ale tehnologiei moderne. După 1945, aceeași cultură inginerească a fost pusă în slujba unei Germanii democratice și a devenit unul dintre pilonii industriei europene de apărare.

Rheinmetall nu este doar un producător de armament. Este expresia acestei tradiții inginerești, adaptată exigențelor unei Europe democratice și integrate în NATO. Pentru orice stat care dorește să-și dezvolte propria industrie militară, asocierea cu o companie de acest nivel înseamnă acces la tehnologie de vârf, la cercetare, la standarde de producție dintre cele mai ridicate și la integrarea economiei naționale într-unul dintre cele mai performante lanțuri industriale europene din domeniul apărării.

Aceasta este adevărata miză. Nu cumpărarea unor arme, ci participarea României la construcția capacității industriale și tehnologice care va defini securitatea Europei în deceniile următoare.

Să privești o investiție Rheinmetall exclusiv prin prisma faptului că produce armament înseamnă să ratezi esențialul. Ceea ce intră în România nu sunt doar utilaje, licențe sau contracte, ci o cultură industrială construită în generații, una dintre cele mai performante din lume.

După 1945, Germania și Japonia au fost obligate să-și reconstruiască aproape de la zero economiile. În numai câteva decenii au redevenit lideri mondiali. Explicația nu a fost bogăția în resurse naturale, ci capitalul uman: ingineri, cercetători, universități și o disciplină industrială care a transformat excelența tehnică într-un avantaj competitiv. Această moștenire este cea pe care Rheinmetall o reprezintă și astăzi.

Desigur, Beretta este o companie prestigioasă, cu o istorie impresionantă. Dar problema nu este dacă Beretta este valoroasă. Problema este dacă România are interesul strategic de a deveni parte a ecosistemului industrial creat în jurul Rheinmetall. Din această perspectivă, comparația își pierde aproape complet relevanța.

Pentru România, colaborarea cu Rheinmetall ar trebui privită nu ca o simplă afacere comercială, ci ca o investiție în propria capacitate industrială, tehnologică și militară. Ea înseamnă acces la cercetare, la tehnologie de vârf, la standarde de producție și la integrarea economiei românești într-unul dintre cele mai performante lanțuri industriale din Europa.

Un partid care își asumă explicit interesul național ar avea toate motivele să sprijine o asemenea direcție, chiar dacă, în alte domenii, critică justificat unele politici europene. Tocmai astfel se construiește credibilitatea unei formațiuni care aspiră la guvernare: nu prin opoziție reflexă față de orice inițiativă venită din exterior, ci prin capacitatea de a distinge între ceea ce servește și ceea ce nu servește interesului național.

Dacă această strategie este atât de evidentă, de ce AUR nu o urmează cu consecvență? Răspunsul nu poate fi cunoscut cu deplină certitudine.

Poate că discursul confruntării permanente este considerat mai eficient electoral decât efortul de a ieși din izolare. Poate că statutul de formațiune exclusă mobilizează mai ușor propriul electorat. Sau poate că opoziția permanentă produce mai multă vizibilitate decât exercițiul dificil al credibilității guvernării.

Poate însă că Nae Ionescu avea dreptate atunci când scria: „E o veche convingere a mea că oamenii politici gândesc surprinzător de puțin... ei doresc cu orice preț să facă «carieră» și cred că drumul cel mai scurt este cel indicat de aplauzele «maselor». Iată unde ei se înșeală; și încă fundamental.”

Exemplul nu a întârziat să apară. La 23 iulie 2026, prim-vicepreședintele AUR, Dan Dungaciu, îi cerea imperios președintelui Nicușor Dan să-l demită pe consilierul prezidențial Eugen Tomac, pentru un motiv greu de încadrat printre marile priorități ale României. Desigur, și acesta părea să fie unul dintre obiectivele majore ale AUR.

Indiferent însă care este explicația, rezultatul rămâne același. „Die Brandmauer” continuă să existe, iar cei care l-au construit nu plătesc aproape niciun preț politic pentru menținerea lui.

Aceasta este, în fond, marea lecție a politicii. Zidurile nu cad pentru că sunt lovite mai tare; ele cad atunci când încetează să mai aibă o justificare. Din acel moment, nu mai trebuie dărâmate. Se prăbușesc singure.