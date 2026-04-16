Trei săptămâni de scandaluri și amenințări, între PSD și PNL, după decizia șefului Executivului

Claudiu Manda, secretar general al PSD, a vorbit despre mai multe episoade incendiare petrecute în Coaliția de guvernare. Politicianul a fost invitat, joi, la podcastul Contrapunct, difuzat pe evz.ro și pe canalul de YouTube Hai România și i-a avut pca parteneri de dialog pe jurnaliștii Dan Andronic și Mirel Curea.

Una dintre principalele nemulțumiri exprimate de Claudiu Manda se referă la limitările drastice impuse cheltuielilor autorităților locale. Potrivit liderului PSD, viziunea premierului asupra economiilor bugetare a ignorat realitățile din teritoriu, generând situații absurde în care primarii nu mai puteau asigura servicii de bază.

„Domnul Bolojan a fost primar, a fost președinte de CJ, știe că la administrația publică locală și Consiliu Județean, reparații, achiziții de bunuri și servicii nu înseamnă ca la Guvern, că își cumpără un telefon sau repara o clanță. La reparații vorbești de reparații străzi. La reparații vorbești de intervenții, se sparge o țeavă. La bunuri și servicii vorbești de serviciul de salubritate. Vorbești de serviciu de iluminat public. Nu mai ai voie să faci chestia asta”, a explicat Manda.

Efectele ordonanțelor de reducere a cheltuielilor au ajuns până la nivelul funcționării curente a stării civile. Claudiu Manda a rememorat momentele de tensiune maximă din toamna anului trecut, când primarii s-au văzut în imposibilitatea de a elibera documente oficiale din cauza lipsei de fonduri pentru consumabile.

„Nu mai ai voie să cumperi hârtie și aduceți-vă aminte ce isterie era tot prin luna august-septembrie. Când spuneau primarii, domnule, nu mai îmi dă voie acest text de lege, nici măcar să cumpăr hârtie, să scriu certificat de naștere sau să scriu certificat de deces. Da, tipizat. Că trebuia să mai facem niște economii ca să ne încadrăm într-o țintă de deficit. Iar luptă, iar discuții, iar certuri, iar vreo trei săptămâni de certuri și a reușit după trei săptămâni să corectăm o prostie”, a afirmat Claudiu Manda.

Un alt punct de conflict major între partenerii de guvernare a vizat creșterea salariului minim pe economie, subiect unde, conform declarațiilor lui Manda, înțelegerile politice nu au fost respectate în totalitate de către premier. Deși facilitățile pentru firme au fost implementate rapid, componenta socială a rămas în așteptare.

„Alt exemplu. salariul minim pe economie. Creșterea salarului. Există text de lege, trebuia actualizat. Undeva în decembrie a fost o discuție cu domnia sa, în care a spus, ok, acceptăm și noi reducerea impozitului pe cifra de afaceri de la 1% la 0,5%. Și acceptă și domnul Bolojan creșterea salariului minim pe economie, din luna șasea cu o sumă de... Textul de lege pentru reducerea impozitului s-a făcut pe loc. Iar pentru salariul minim pe economie, nimic”, a mai afirmat invitatul emisiunii Contrapunct.