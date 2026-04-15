Scandal la AUR. Un membru de partid a vrut să-l bată pe Dan Tanasă în timpul unei ședințe. Partidul spune că incidentul a avut loc în urmă cu câteva luni
- Raluca Dan
- 15 aprilie 2026, 20:14
Un incident tensionat din interiorul partidului Alianța pentru Unirea Românilor (AUR) a devenit public după apariția unor imagini pe rețelele sociale, în care un membru al formațiunii încearcă să îl agreseze pe deputatul Dan Tanasă.
Conflictul a escaladat după refuzul lui Tanasă de a discuta
Conflictul ar fi izbucnit după ce Tanasă ar fi refuzat să discute cu membrul de partid, iar situația a escaladat rapid. Formațiunea a transmis ulterior că imaginile nu sunt recente și că incidentul nu s-a petrecut în sediul central al partidului.
În imaginile distribuite online, deputatul refuză să discute cu un alt participant la ședință. „Domne, nu stau la masă cu borfașii”, a spus Tanasă. La scurt timp după această replică, bărbatul reacționează violent și îl atacă.
Cristina Vaida a intervenit pentru a opri conflictul
În imagini apare și Cristina Vaida, membră a Consiliului Național de Conducere AUR, care încearcă să oprească conflictul și îi spune deputatului că situația „a escaladat”.
În replică, bărbatul care a încercat să-l agreseze pe Dan Tanasă strigă: „Bă, tu mă faci pe mine borfaș? Eu mi-am dat viața pentru partidul ăsta”, în timp ce îl apucă de gât pe deputatul AUR.
Potrivit Digi24.ro, bărbatul ar fi fost membru al partidului și a fost ulterior exclus din formațiune.
AUR a transmis că incidentul a avut loc în urmă cu câteva luni
Reprezentanții AUR au transmis un punct de vedere oficial și au susținut că imaginile nu arată o altercație propriu-zisă.
„Filmarea la care faceți referire nu este una recentă. Ea nu a avut loc în sediul AUR. Nu a fost vorba de o altercație sau bătaie cum scrie în acel video, ci de o încercare de agresiune asupra domnului Dan Tanasă”, se arată în comunicat.
Conform acelorași informații, incidentul ar fi avut loc cu câteva luni în urmă, într-o filială din județul Harghita.
