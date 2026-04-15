Scandal la AUR. Un membru de partid a vrut să-l bată pe Dan Tanasă în timpul unei ședințe. Partidul spune că incidentul a avut loc în urmă cu câteva luni

Un incident tensionat din interiorul partidului Alianța pentru Unirea Românilor (AUR) a devenit public după apariția unor imagini pe rețelele sociale, în care un membru al formațiunii încearcă să îl agreseze pe deputatul Dan Tanasă.

Conflictul ar fi izbucnit după ce Tanasă ar fi refuzat să discute cu membrul de partid, iar situația a escaladat rapid. Formațiunea a transmis ulterior că imaginile nu sunt recente și că incidentul nu s-a petrecut în sediul central al partidului.

În imaginile distribuite online, deputatul refuză să discute cu un alt participant la ședință. „Domne, nu stau la masă cu borfașii”, a spus Tanasă. La scurt timp după această replică, bărbatul reacționează violent și îl atacă.

În imagini apare și Cristina Vaida, membră a Consiliului Național de Conducere AUR, care încearcă să oprească conflictul și îi spune deputatului că situația „a escaladat”.

În replică, bărbatul care a încercat să-l agreseze pe Dan Tanasă strigă: „Bă, tu mă faci pe mine borfaș? Eu mi-am dat viața pentru partidul ăsta”, în timp ce îl apucă de gât pe deputatul AUR.

Potrivit Digi24.ro, bărbatul ar fi fost membru al partidului și a fost ulterior exclus din formațiune.

Reprezentanții AUR au transmis un punct de vedere oficial și au susținut că imaginile nu arată o altercație propriu-zisă.

„Filmarea la care faceți referire nu este una recentă. Ea nu a avut loc în sediul AUR. Nu a fost vorba de o altercație sau bătaie cum scrie în acel video, ci de o încercare de agresiune asupra domnului Dan Tanasă”, se arată în comunicat.

Conform acelorași informații, incidentul ar fi avut loc cu câteva luni în urmă, într-o filială din județul Harghita.