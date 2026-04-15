Scandal la AUR. Un membru de partid a vrut să-l bată pe Dan Tanasă în timpul unei ședințe. Partidul spune că incidentul a avut loc în urmă cu câteva luni

Scandal la AUR. Un membru de partid a vrut să-l bată pe Dan Tanasă în timpul unei ședințe. Partidul spune că incidentul a avut loc în urmă cu câteva luniIncident Dan Tanasă. Sursa foto: Captură video Youtube
Un incident tensionat din interiorul partidului Alianța pentru Unirea Românilor (AUR) a devenit public după apariția unor imagini pe rețelele sociale, în care un membru al formațiunii încearcă să îl agreseze pe deputatul Dan Tanasă.

Conflictul a escaladat după refuzul lui Tanasă de a discuta

Conflictul ar fi izbucnit după ce Tanasă ar fi refuzat să discute cu membrul de partid, iar situația a escaladat rapid. Formațiunea a transmis ulterior că imaginile nu sunt recente și că incidentul nu s-a petrecut în sediul central al partidului.

În imaginile distribuite online, deputatul refuză să discute cu un alt participant la ședință. „Domne, nu stau la masă cu borfașii”, a spus Tanasă. La scurt timp după această replică, bărbatul reacționează violent și îl atacă.

Cristina Vaida a intervenit pentru a opri conflictul

În imagini apare și Cristina Vaida, membră a Consiliului Național de Conducere AUR, care încearcă să oprească conflictul și îi spune deputatului că situația „a escaladat”.

Sorana Cîrstea s-a calificat în optimile turneului WTA 250 de la Rouen
Sorana Cîrstea s-a calificat în optimile turneului WTA 250 de la Rouen
Japonia, schimbare de direcție. Tokyo se pregătește să devină un exportator major de armament
Japonia, schimbare de direcție. Tokyo se pregătește să devină un exportator major de armament

În replică, bărbatul care a încercat să-l agreseze pe Dan Tanasă strigă: „Bă, tu mă faci pe mine borfaș? Eu mi-am dat viața pentru partidul ăsta”, în timp ce îl apucă de gât pe deputatul AUR.

Potrivit Digi24.ro, bărbatul ar fi fost membru al partidului și a fost ulterior exclus din formațiune.

AUR a transmis că incidentul a avut loc în urmă cu câteva luni

Reprezentanții AUR au transmis un punct de vedere oficial și au susținut că imaginile nu arată o altercație propriu-zisă.

„Filmarea la care faceți referire nu este una recentă. Ea nu a avut loc în sediul AUR. Nu a fost vorba de o altercație sau bătaie cum scrie în acel video, ci de o încercare de agresiune asupra domnului Dan Tanasă”, se arată în comunicat.

Conform acelorași informații, incidentul ar fi avut loc cu câteva luni în urmă, într-o filială din județul Harghita.

21:47 - Creștere îngrijorătoare a cazurilor de dizenterie rezistentă la antibiotice în SUA
21:42 - Surse din interiorul Palatului vorbesc despre o posibilă reconciliere între Charles și Harry
21:37 - Sorana Cîrstea s-a calificat în optimile turneului WTA 250 de la Rouen
21:32 - Octavian Hoandră: Peter Magyar dă impresia că e trotinetist, dar nu e
21:27 - Al doilea suspect implicat în dosarul armelor aduse ilegal din Turcia în România, arestat preventiv
21:19 - Japonia, schimbare de direcție. Tokyo se pregătește să devină un exportator major de armament

Octavian Hoandră: Peter Magyar dă impresia că e trotinetist, dar nu e
Octavian Hoandră: Peter Magyar dă impresia că e trotinetist, dar nu e
Robert Turcescu: Dacă în SUA nu s-au făcut calcule înainte de război, suntem într-o nebunie planetară
Robert Turcescu: Dacă în SUA nu s-au făcut calcule înainte de război, suntem într-o nebunie planetară
Liviu Mihaiu: America nu a avut o reputație mai pătată și mai proastă ca acum, în toată lumea
Liviu Mihaiu: America nu a avut o reputație mai pătată și mai proastă ca acum, în toată lumea

