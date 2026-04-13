Deputatul AUR Dan Artimon a murit la 59 de ani. George Simion a anunțat decesul

George Simion și Dan Artimon. Sursă foto: Facebook
Liderul AUR, George Simion, a anunțat pe pagina sa de Facebook moartea deputatului Dan Artimon, pe care l-a numit prietenul său, fără să ofere  însă detalii despre cauza decesului. Parlamentarul avea 59 de ani, era deputat ales în circumscripția Arad și făcea parte din Comisia pentru drepturile omului, culte și problemele minorităților naționale din Camera Deputaților.

Anunțul făcut de George Simion

George Simion a anunțat pe rețelele de socializare decesul deputatului AUR Dan Artimon. Liderul formațiunii a transmis mesajul într-o postare publică, în care a vorbit despre relația apropiată pe care o avea cu parlamentarul.

„Cu mare tristeţe anunţăm plecarea la Domnul a deputatului AUR şi prietenul meu, Dan Artimon. Vom fi mai săraci fără el, cel mai înţelept dintre noi”, a scris George Simion.

Cauza morții lui Dan Artimon nu a fost făcută publică.

Cine a fost Dan Artimon

Dan-Cătălin Artimon avea 59 de ani și a fost ales deputat în 2024 din partea partidului Alianța pentru Unirea Românilor. Acesta s-a născut în municipiul Arad și a urmat cursurile Liceului Teoretic „Ioan Slavici” din Arad, după care a studiat la Facultatea de Științe Politice „Vasile Goldiș”, tot din Arad.

Potrivit informațiilor publice despre parcursul său profesional, Artimon era specializat în studii europene și relații internaționale. De asemenea, a urmat module de formare în Statele Unite și în Marea Britanie și avea specializare în consultanță politică și comunicare.

Dan Artimon. Sursă foto: Facebook

Dan Artimon a fost membru PNȚCD

Înainte de mandatul de deputat, Dan Artimon a fost realizator sau colaborator la mai multe televiziuni. Între anii 1997 și 2002 a fost membru PNȚCD.

În plan civic, el a fost președinte fondator al AradID, o organizație civică, dar și fondator al Consiliului Local Civic Arad, descris ca structură civică colectivă. Dan Artimon a devenit membru AUR în martie 2022.

Dan Artimon a fost ales deputat în 2024 în circumscripția Arad, din partea AUR, și a preluat mandatul la 21 decembrie. În Camera Deputaților, a fost membru al Comisiei pentru drepturile omului, culte și problemele minorităților naționale.

