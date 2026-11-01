Sport

AS Roma, victorie categorică pe terenul lui Udinese. Formația lui Gasperini a marcat de cinci ori

AS Roma, victorie categorică pe terenul lui Udinese. Formația lui Gasperini a marcat de cinci ori
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Formația AS Roma s-a impus cu 5-2 în deplasare, în fața celor de la Udinese, într-un meci din etapa a zecea a campionatului Italiei. Romanii au rezolvat în mare parte partida încă din prima repriză, când au înscris de patru ori.

Trei puncte importante pentru AS Roma

AS Roma a obținut sâmbătă seara trei puncte importante în Serie A, după ce a învins-o pe Udinese chiar pe terenul acesteia, cu scorul de 5-2.

Formația pregătită de Gian Piero Gasperini a avut o evoluție ofensivă impresionantă, mai ales în prima jumătate a întâlnirii disputate pe Bluenergy Stadium.

Oaspeții au început în forță și au deschis scorul în minutul 10, prin Cristante.

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Roma a continuat să atace, iar în minutul 31 și-a mărit avantajul, după reușita lui Rodrigo Mora. Doar două minute mai târziu, Malen a înscris pentru 3-0, punând și mai multă presiune pe gazde.

AS Roma a intra la vestiare cu patru goluri

Seria golurilor nu s-a oprit aici. În minutul 37, Ndicka a punctat pentru 4-0, iar romanii au intrat la vestiare cu un avantaj consistent, după o primă repriză în care au profitat de numeroasele oportunități create.

Udinese a încercat să revină după pauză și a redus din diferență imediat după reluarea jocului. Zaniolo a marcat pentru gazde, iar în minutul 78 Matteo Palma a înscris al doilea gol al formației din Udine.

Astfel, diferența s-a redus la numai două goluri, iar finalul putea deveni mai complicat pentru echipa lui Gasperini.

Udinese

Udinese / foto: FB

Udinese și-a pierdut firea pe final de meci

Roma nu a cedat însă inițiativa și a reușit să închidă tabela în prelungiri. Ghilardi a înscris în minutul 90+2, stabilind scorul final, 5-2 pentru formația din capitala Italiei.

În urma acestui rezultat, AS Roma ocupă locul al treilea în clasamentul din Serie A, cu 24 de puncte. Situația lui Udinese este mult mai dificilă: echipa se află pe poziția a 19-a, cu numai cinci puncte acumulate după primele zece etape.

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