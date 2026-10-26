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AC Milan a învins-o pe Udinese, scor 2-0, și rămâne neînvinsă în Serie A

AC Milan a învins-o pe Udinese, scor 2-0, și rămâne neînvinsă în Serie A
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Din cuprinsul articolului

AC Milan a obținut duminică seara o victorie în deplasare, scor 2-0, în fața formației Udinese, într-un meci din etapa a opta a campionatului Italiei.

AC Milan, parcurs fără înfrângere în Serie A

Christian Pulisic și Omari Hutchinson au înscris golurile echipei pregătite de Ruben Amorim, care își continuă parcursul fără înfrângere în Serie A și a ajuns la 18 puncte.

Milanezii au început în forță partida disputată la Udine și au deschis scorul încă din minutul 6. Luka Modrić a executat rapid o lovitură liberă și a trimis o pasă excelentă peste defensiva gazdelor, iar Pulisic a preluat mingea și a finalizat cu precizie, învingându-l pe portarul Maduka Okoye.

Udinesea avut câteva șanse de egalare

AC Milan a continuat să caute golul al doilea și a avut mai multe ocazii de a-și majora avantajul înainte de pauză. Davide Bartesaghi a ratat o oportunitate importantă, iar alte acțiuni ale oaspeților nu au fost concretizate, astfel că echipa lui Amorim a intrat la vestiare cu un singur gol în plus.

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Udinese a încercat să revină în joc și a avut câteva șanse de egalare, însă portarul Mike Maignan a intervenit în momentele importante. Gazdele au continuat să amenințe poarta milanezilor și după pauză, fără să găsească însă drumul spre gol.

AC Milan goluri

AC Milan goluri / foto: FB

AC Milan a închis tabela în minutul 65

În minutul 65, AC Milan a stabilit scorul final. Ardon Jashari a șutat puternic de la distanță, Okoye a respins mingea în față, iar Omari Hutchinson a reacționat rapid și a trimis balonul în plasă. A fost primul gol al atacantului pentru formația milaneză.

În final, Milan a gestionat avantajul și a plecat cu toate cele trei puncte. Rezultatul îi menține pe „rossoneri” în lupta pentru primele poziții ale clasamentului, în timp ce Udinese continuă seria rezultatelor negative.

După opt etape, AC Milan are 18 puncte și ocupă locul al patrulea, în timp ce Udinese se află pe poziția a 17-a, cu patru puncte, potrivit datelor furnizate în clasamentul competiției.

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