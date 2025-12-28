Sport

AC Milan - Verona, 3-0. Nkunku și Pulisic aduc primul loc provizoriu

Comentează știrea
AC Milan - Verona, 3-0. Nkunku și Pulisic aduc primul loc provizoriuSursă foto: acmilan.com
Din cuprinsul articolului

AC Milan a învins duminică Verona cu 3-0 în etapa a 17-a din Serie A, urcând provizoriu pe primul loc în clasamentul campionatului.

AC Milan și Juventus câștigă în etapa a 17-a din Seria A

Pe Stadio "Giuseppe Meazza", AC Milan a învins Verona cu 3-0, grație golurilor lui Christian Pulisic (45+1) și Christopher Nkunku (48 penalty, 53). Milanezii ajung la 35 de puncte și ocupă provizoriu primul loc, în timp ce Verona rămâne pe 18, cu 12 puncte.

Juventus Torino a învins sâmbătă seara în deplasare Pisa cu 2-0, goluri marcate de Piere Kalulu (73) și Kenan Yildiz (90+2). La gazde, mijlocașul Marius Marin a intrat în minutul 79 în locul lui Michel Aebischer. Juventus urcă la 32 de puncte și este pe locul 4, Pisa pe 19, cu 11 puncte.

Udinese a egalat în final cu Lazio

Udinese, cu portarul Răzvan Sava pe banca de rezerve, a terminat la egalitate, 1-1, cu Lazio. Pentru gazde a marcat Keinan Davis (90+5), iar pentru oaspeți Matias Vecino (80). Udinese urcă pe locul 10, cu 22 de puncte, Lazio pe 8, cu 24 de puncte.

Horoscopul lui Dom’ Profesor,  29 decembrie 2025. Mari personalități, mari băutori
Horoscopul lui Dom’ Profesor,  29 decembrie 2025. Mari personalități, mari băutori
Parcări mai scumpe din 2026. Lista cu noile tarife
Parcări mai scumpe din 2026. Lista cu noile tarife
AC Milan - Udinese

AC Milan - Udinese. Sursa foto: Facebook/ AC Milan

Parma a învins acasă Fiorentina cu 1-0, golul fiind reușit de Oliver Soerensen (48). Cu 17 puncte, Parma ocupă locul 15, în timp ce Fiorentina rămâne pe ultimul loc, cu doar 9 puncte și o singură victorie în sezon.

Victorie clară pentru Como și Cagliari în etapa Serie A

Como s-a impus pe terenul lui Lecce cu 3-0, prin golurile lui Nico Paz (20), Jacobo Ramon (66) și Anastasios Douvikas (75). Echipa urcă pe locul 6, cu 27 de puncte, în timp ce Lecce rămâne pe 16, cu 16 puncte.

Cagliari a câștigat în deplasare cu Torino, scor 2-1, grație golurilor marcate de Matteo Prati (45) și Semih Kilicsoy (66), golul gazdelor fiind înscris de Nikola Vlasic (27). Torinezii l-au avut pe portarul Mihai Popa pe banca de rezerve. Acesștia ocupă locul 13 cu 20 de puncte, iar oaspeții sunt pe 14, cu 18 puncte. Următoarea rundă va continua duminică și luni.

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

20:35 - Horoscopul lui Dom’ Profesor,  29 decembrie 2025. Mari personalități, mari băutori
20:26 - Cum a cucerit-o Călin Șerban pe Anca Țurcașiu. Bilețele de dragoste pe două luni
20:15 - Un bărbat beat a furat o mașină și a lovit două vehicule, un stâlp, un copac și un gard din beton. S-a întâmplat în T...
20:05 - Imagini spectaculoase cu erupția Vulcanului Etna, după trei decenii de „adormire”
19:52 - Parcări mai scumpe din 2026. Lista cu noile tarife
19:42 - Trump se întâlnește cu Zelenski, după o convorbire telefonică cu Putin pe tema războiului din Ucraina

HAI România!

Nicolae și Elena Ceaușescu - Ce nu știai despre relația lor de dragoste
Nicolae și Elena Ceaușescu - Ce nu știai despre relația lor de dragoste
Secretele Elenei Ceaușescu – Drumul din Petrești la București și primele contacte cu ilegaliștii
Secretele Elenei Ceaușescu – Drumul din Petrești la București și primele contacte cu ilegaliștii
Teroarea, „Teroriștii” și Execuția
Teroarea, „Teroriștii” și Execuția

Proiecte speciale