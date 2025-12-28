AC Milan - Verona, 3-0. Nkunku și Pulisic aduc primul loc provizoriu

AC Milan a învins duminică Verona cu 3-0 în etapa a 17-a din Serie A, urcând provizoriu pe primul loc în clasamentul campionatului.

Pe Stadio "Giuseppe Meazza", AC Milan a învins Verona cu 3-0, grație golurilor lui Christian Pulisic (45+1) și Christopher Nkunku (48 penalty, 53). Milanezii ajung la 35 de puncte și ocupă provizoriu primul loc, în timp ce Verona rămâne pe 18, cu 12 puncte.

Juventus Torino a învins sâmbătă seara în deplasare Pisa cu 2-0, goluri marcate de Piere Kalulu (73) și Kenan Yildiz (90+2). La gazde, mijlocașul Marius Marin a intrat în minutul 79 în locul lui Michel Aebischer. Juventus urcă la 32 de puncte și este pe locul 4, Pisa pe 19, cu 11 puncte.

Udinese, cu portarul Răzvan Sava pe banca de rezerve, a terminat la egalitate, 1-1, cu Lazio. Pentru gazde a marcat Keinan Davis (90+5), iar pentru oaspeți Matias Vecino (80). Udinese urcă pe locul 10, cu 22 de puncte, Lazio pe 8, cu 24 de puncte.

Parma a învins acasă Fiorentina cu 1-0, golul fiind reușit de Oliver Soerensen (48). Cu 17 puncte, Parma ocupă locul 15, în timp ce Fiorentina rămâne pe ultimul loc, cu doar 9 puncte și o singură victorie în sezon.

Como s-a impus pe terenul lui Lecce cu 3-0, prin golurile lui Nico Paz (20), Jacobo Ramon (66) și Anastasios Douvikas (75). Echipa urcă pe locul 6, cu 27 de puncte, în timp ce Lecce rămâne pe 16, cu 16 puncte.

Cagliari a câștigat în deplasare cu Torino, scor 2-1, grație golurilor marcate de Matteo Prati (45) și Semih Kilicsoy (66), golul gazdelor fiind înscris de Nikola Vlasic (27). Torinezii l-au avut pe portarul Mihai Popa pe banca de rezerve. Acesștia ocupă locul 13 cu 20 de puncte, iar oaspeții sunt pe 14, cu 18 puncte. Următoarea rundă va continua duminică și luni.