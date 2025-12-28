Fotbalist înjunghiat pe străzile din Napoli. Adevărul din spatele atacului

Un fotbalist italian în vârstă de 18 ani, Bruno Petrone, a fost rănit grav în urma unui atac cu cuțitul petrecut în noaptea de vineri spre sâmbătă pe străzile din cartierul Chiaia, una dintre zonele cele mai frecventate din Napoli pentru viața de noapte.

Incidentul a declanșat o anchetă amplă din partea autorităților locale, iar doi dintre presupuşii agresori minori s‑au predat forțelor de ordine, potrivit relatarilor agențiilor de presă.

Incidentul s‑a petrecut după ora 01:00 în via Bisignano, când Bruno Petrone se afla însoțit de prieteni. Grupul de tineri la volanul a două scutere s‑ar fi apropiat de el, iar unul dintre cei prezenți l‑ar fi înjunghiat de două ori, la nivelul abdomenului și al flancului, fără ca până în prezent să fie confirmat un motiv oficial al agresiunii.

Victima a fost găsită de către cei din jur pe trotuar și immediat transportată la spitalul San Paolo din Napoli de către personal medical.

În urma atacului, Bruno Petrone a fost supus unei intervenții chirurgicale de urgență, în cadrul căreia i‑a fost extirpată splina.

Conform surselor citate, prognosticul rămâne rezervat, însă starea sa s‑a stabilizat în orele următoare operației și medicii raportează un optimism moderat în ceea ce privește evoluția sa.

Pe parcursul serii de sâmbătă, doi dintre presupuşii agresori s‑au predat autorităților. Un adolescent în vârstă de 15 ani s‑a prezentat la secția de poliție din Napoli și ar fi declarat că a fost cel care l‑a înjunghiat pe tânăr, iar un al doilea suspect, de 17 ani, s‑a dus la o casă a Carabinieri și a recunoscut implicarea sa în atac.

Aceștia urmează să fie interogați de procurorul pentru minori în cursul următoarelor ore. Ancheta continuă pentru a stabili dacă și alți membri ai grupului vor urma să se predea sau să fie identificați de autorități.

Autoritățile au precizat că imaginile surprinse de camerele de supraveghere din zonă sunt analizate de anchetatori și au contribuit la restrângerea cercului de suspecți și la predarea voluntară a celor doi minori.

Până acum, ancheta nu a stabilit clar motivele care au condus la agresiune, deși există ipoteza că ar fi vorba despre o posibilă răzbunare sau o dispută anterioară petrecută în aceeași zonă.

Bruno Petrone este un tânăr fotbalist italian, originar din zona sudică a Lazio, stabilit împreună cu familia în Napoli.

🔵 #Napoli L'accoltellamento del calciatore 18enne Bruno Petrone. Oggi saranno interrogati i due minori che si sono costituiti, ammettendo di avere partecipato all'aggressione. La vittima, cui è stata asportata la milza, non è in pericolo di vita Foto IG @sorrentocalcio pic.twitter.com/EDffwPNhyx — Rai Radio1 (@Radio1Rai) December 28, 2025

El evoluează ca mijlocaș în echipa US Angri, club din provincia Salerno care activează în campionatul Eccellenza, nivelul al cincilea al fotbalului italian. În 2024, Petrone a debutat și în Serie C pentru clubul Sorrento.

Reprezentanții comunității locale și ai clubului Angri au transmis mesaje de sprijin pentru familia tânărului și au subliniat profilul său de sportiv implicat în activități sportive și educative.

De asemenea, incidentele petrecute în Chiaia, o zonă frecventată de tineri și turiști, au readus în discuție necesitatea unor măsuri de securitate sporite.

În trecut, autoritățile au instituit perioade în care anumite sectoare ale districtului au fost declarate „zone roșii” pentru a permite îndepărtarea persoanelor considerate periculoase.

Ancheta este în desfășurare, iar autoritățile fac apel la martorii prezenți în zona incidentului să ofere declarații despre ceea ce s‑a întâmplat în noaptea agresiunii.