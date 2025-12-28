International Breaking news

Fotbalist înjunghiat pe străzile din Napoli. Adevărul din spatele atacului

Comentează știrea
Fotbalist înjunghiat pe străzile din Napoli. Adevărul din spatele ataculuiBruno Petrone / sursa foyto: captură video
Din cuprinsul articolului

Un fotbalist italian în vârstă de 18 ani, Bruno Petrone, a fost rănit grav în urma unui atac cu cuțitul petrecut în noaptea de vineri spre sâmbătă pe străzile din cartierul Chiaia, una dintre zonele cele mai frecventate din Napoli pentru viața de noapte.

Incidentul a declanșat o anchetă amplă din partea autorităților locale, iar doi dintre presupuşii agresori minori s‑au predat forțelor de ordine, potrivit relatarilor agențiilor de presă.

Detalii ale agresiunii

Incidentul s‑a petrecut după ora 01:00 în via Bisignano, când Bruno Petrone se afla însoțit de prieteni. Grupul de tineri la volanul a două scutere s‑ar fi apropiat de el, iar unul dintre cei prezenți l‑ar fi înjunghiat de două ori, la nivelul abdomenului și al flancului, fără ca până în prezent să fie confirmat un motiv oficial al agresiunii.

Victima a fost găsită de către cei din jur pe trotuar și immediat transportată la spitalul San Paolo din Napoli de către personal medical.

Rusia pare la capătul puterilor. Industria militară intră în declin, după creșterile aduse de războiul cu Ucraina
Rusia pare la capătul puterilor. Industria militară intră în declin, după creșterile aduse de războiul cu Ucraina
Cod Roșu de vînt. Rafalele pot depăși viteza unei mașini pe autostradă
Cod Roșu de vînt. Rafalele pot depăși viteza unei mașini pe autostradă

În urma atacului, Bruno Petrone a fost supus unei intervenții chirurgicale de urgență, în cadrul căreia i‑a fost extirpată splina.

Conform surselor citate, prognosticul rămâne rezervat, însă starea sa s‑a stabilizat în orele următoare operației și medicii raportează un optimism moderat în ceea ce privește evoluția sa.

Atacatorii care s-au predat

Pe parcursul serii de sâmbătă, doi dintre presupuşii agresori s‑au predat autorităților. Un adolescent în vârstă de 15 ani s‑a prezentat la secția de poliție din Napoli și ar fi declarat că a fost cel care l‑a înjunghiat pe tânăr, iar un al doilea suspect, de 17 ani, s‑a dus la o casă a Carabinieri și a recunoscut implicarea sa în atac.

Aceștia urmează să fie interogați de procurorul pentru minori în cursul următoarelor ore. Ancheta continuă pentru a stabili dacă și alți membri ai grupului vor urma să se predea sau să fie identificați de autorități.

Autoritățile au precizat că imaginile surprinse de camerele de supraveghere din zonă sunt analizate de anchetatori și au contribuit la restrângerea cercului de suspecți și la predarea voluntară a celor doi minori.

Până acum, ancheta nu a stabilit clar motivele care au condus la agresiune, deși există ipoteza că ar fi vorba despre o posibilă răzbunare sau o dispută anterioară petrecută în aceeași zonă.

Cine este Bruno Petrone

Bruno Petrone este un tânăr fotbalist italian, originar din zona sudică a Lazio, stabilit împreună cu familia în Napoli.

El evoluează ca mijlocaș în echipa US Angri, club din provincia Salerno care activează în campionatul Eccellenza, nivelul al cincilea al fotbalului italian. În 2024, Petrone a debutat și în Serie C pentru clubul Sorrento.

Reacții și măsuri în comunitate

Reprezentanții comunității locale și ai clubului Angri au transmis mesaje de sprijin pentru familia tânărului și au subliniat profilul său de sportiv implicat în activități sportive și educative.

De asemenea, incidentele petrecute în Chiaia, o zonă frecventată de tineri și turiști, au readus în discuție necesitatea unor măsuri de securitate sporite.

În trecut, autoritățile au instituit perioade în care anumite sectoare ale districtului au fost declarate „zone roșii” pentru a permite îndepărtarea persoanelor considerate periculoase.

Ancheta este în desfășurare, iar autoritățile fac apel la martorii prezenți în zona incidentului să ofere declarații despre ceea ce s‑a întâmplat în noaptea agresiunii.

1
Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

10:43 - Rusia pare la capătul puterilor. Industria militară intră în declin, după creșterile aduse de războiul cu Ucraina
10:34 - Campioana olimpică Daria Dmitrieva vine la CSM București. Promite să impresioneze în Liga Națională
10:21 - Cod Roșu de vînt. Rafalele pot depăși viteza unei mașini pe autostradă
10:11 - Revoluție în știință. Boala Alzheimer ar putea fi tratată complet
10:00 - Enigma unei denumiri istorice. Cine a botezat cu adevărat Frontul Salvării Naționale? Ion Iliescu, Nicolae Militaru s...
09:53 - Fotbalist înjunghiat pe străzile din Napoli. Adevărul din spatele atacului

HAI România!

Secretele Elenei Ceaușescu – Drumul din Petrești la București și primele contacte cu ilegaliștii
Secretele Elenei Ceaușescu – Drumul din Petrești la București și primele contacte cu ilegaliștii
Teroarea, „Teroriștii” și Execuția
Teroarea, „Teroriștii” și Execuția
Politica, Complotul și Lista Puterii
Politica, Complotul și Lista Puterii

Proiecte speciale