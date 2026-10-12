Politica

Luca Niculescu propune un acord politic pe șase luni și vrea să depună joi lista miniștrilor

Luca Niculescu propune un acord politic pe șase luni și vrea să depună joi lista miniștrilorLuca Niculescu. Sursă foto: Inquam Photos / George Călin
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Din cuprinsul articolului

Premierul desemnat Luca Niculescu intenționează să depună joi programul de guvernare și lista miniștrilor, însă spune că este nevoie de un acord între partidele care ar putea susține viitorul cabinet. El a propus un acord politic pe șase luni pentru reforme și măsuri prioritare și a declarat că nu promite miracole, ci seriozitate.

Luca Niculescu propune un acord politic pentru șase luni

Luca Niculescu a vorbit și despre cum poate fi depășit dezacordul dintre PSD, care susține o majoritate alături de PNL și UDMR, și liberali, care au exclus participarea la un guvern împreună cu social-democrații.

Premierul desemnat a spus că înțelege diferențele dintre partide și neîncrederea dintre acestea. În opinia sa, formarea unui guvern presupune găsirea unei formule de colaborare, în condițiile în care România nu are în prezent un guvern cu puteri depline.

„Am propus să ne gândim la un acord de susținere pe șase luni, de exemplu, a unor reforme prioritare și a unor demersuri prioritare pe care le are de făcut România și sper ca partidele care evident că se gândesc la interesul României să ajungă la o înțelegere, să lucrăm împreună pentru a găsi o formulă pentru a scoate țara din această criză politică, economică și socială”, a declarat Luca Niculescu.

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Delegația UDMR la Cotroceni / sursa foto: captură video

Programul de guvernare și lista miniștrilor, depuse joi

Întrebat dacă reducerea orgoliilor politice ar putea ajuta la depășirea blocajului, premierul desemnat a spus că dialogul dintre partide a făcut deja posibilă înregistrarea unor progrese, dar că negocierile trebuie accelerate.

„Joi am intenția fermă de a depune programul de guvernare și lista cabinetului de miniștri. Pentru aceasta trebuie să ajungem la un acord în așa fel încât să avem un guvern care nu doar să treacă de votul Parlamentului, ci să și poată guverna după aceea”, a spus Luca Niculescu, la un post de radio.

Ce priorități are premierul desemnat

Luca Niculescu a precizat că programul de guvernare se află într-un stadiu foarte avansat. El a spus că documentul va fi discutat cu partidele care vor susține viitorul guvern, pentru identificarea priorităților comune.

Printre măsurile pe care le-a menționat se numără ordonarea finanțelor publice, realizarea rectificării bugetare, elaborarea bugetului și protejarea puterii de cumpărare a populației. Premierul desemnat a mai indicat reducerea inegalităților dintre diferitele regiuni ale țării și a afirmat că aceste măsuri necesită un guvern cu puteri depline, susținut de mai multe forțe politice.

„Nu promit miracole. Promit însă seriozitate”, a declarat Luca Niculescu.

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