Tratamentele personalizate dezvoltate cu ajutorul tehnologiei ARN mesager ar putea transforma radical modul în care este gestionat cancerul în practica medicală. Cele mai recente date provenite dintr-un cercetare clinică de amploare de fază III, desfășurată pe pacienți cu melanom, indică o scădere substanțială a riscului de reîntoarcere a bolii atunci când vaccinul terapeutic este asociat cu imunoterapia clasică. Descoperirea deschide direcții promițătoare pentru utilizarea acestei platforme în oncologie, chiar dacă evaluarea efectelor pe termen lung și extinderea către alte forme tumorale depind de cercetări viitoare, conform news.ro.

Unul dintre principalele puncte de interes de la congresul Societății Europene de Oncologie Medicală, organizat în perioada 23–27 octombrie la Madrid, îl constituie studiul INTerpath-001. Cercetarea de fază III analizează efectele vaccinului terapeutic personalizat intismeran autogene, administrat în combinație cu pembrolizumab, la pacienți diagnosticați cu melanom cu risc crescut de recidivă după îndepărtarea chirurgicală a tumorii primare. Informațiile au fost făcute publice înaintea prezentării oficiale programate pentru sâmbătă, 24 octombrie, în cadrul evenimentului din Spania.

Datele furnizate de studiul INTerpath-001 indică faptul că combinarea vaccinului personalizat cu pembrolizumab a redus cu 42% riscul de recidivă a bolii sau de deces, în comparație cu schema care a inclus doar imunoterapia și un placebo.

Cercetarea a inclus un grup de 1.137 de pacienți aflați în stadiile IIB–IV de melanom, care suferiseră anterior intervenții chirurgicale pentru extirparea tumorilor. La o evaluare realizată la doi ani, 82,2% dintre pacienții din grupul care a primit vaccinul și imunoterapia erau în viață și nu prezentau o revenire a bolii, comparativ cu un procent de 70% înregistrat în grupul de control.

Totodată, administrarea combinată a vaccinului și a imunoterapiei a redus cu 38% riscul de dezvoltare a metastazelor la distanță sau de deces.

Aceste rezultate marchează un pas înainte decisiv pentru domeniul vaccinurilor terapeutice personalizate, după zeci de ani de cercetare continuă. Studiul furnizează primele dovezi solide dintr-o cercetare amplă de fază III care atestă că o astfel de abordare poate îmbunătăți considerabil evoluția pacienților după operație.

Profesorul James Larkin, specialist în melanom și copreședinte științific al ESMO 2026, a oferit o serie de precizări într-un interviu acordat Societății Europene de Oncologie Medicală înainte de debutul congresului:

„Aceste aspecte sunt deosebit de importante deoarece tratamentul este administrat după îndepărtarea chirurgicală a tumorii, pentru reducerea riscului de recidivă.”

Specialistul a evidențiat astfel cât de necesară este evaluarea riguroasă a beneficiilor clinice pentru fiecare categorie de pacienți în parte, alături de monitorizarea atentă a profilului de siguranță.

Urmărirea participanților la studiu continuă în prezent pentru a stabili dacă efectele pozitive se mențin pe o perioadă îndelungată și dacă această metodă terapeutică influențează în mod direct rata globală de supraviețuire.

În acest moment, produsul rămâne în stadiu experimental. Introducerea sa efectivă în schemele terapeutice din spitale va fi posibilă doar după finalizarea tuturor evaluărilor clinice și obținerea aprobărilor din partea organismelor de reglementare.

Principiul din spatele tehnologiei ARN mesager constă în transmiterea unor instrucțiuni genetice către celulele din organism, determinându-le să producă proteine specifice capabile să activeze un răspuns imun direcționat.

ARN-ul mesager reprezintă o moleculă prezentă în mod natural în corpul uman, având rolul de a purta informația genetică necesară sintezei de proteine. Pentru crearea vaccinurilor, oamenii de știință utilizează molecule de ARNm produse sintetic în condiții de laborator.

Pentru protejarea moleculei de ARNm și facilitarea pătrunderii acesteia în celule, ea este încapsulată în particule lipidice de dimensiuni microscopice. Odată introduse în organism, celulele folosesc codul primit pentru a genera proteinele respective, care sunt ulterior identificate ca străine de către sistemul imunitar. După transmiterea mesajului, molecula de ARNm este degradată pe cale naturală și nu intervine în structura ADN-ului celular.

Deși această platformă a devenit cunoscută publicului larg în timpul pandemiei de Covid-19, cercetările aplicate în domeniul oncologic au fost inițiate cu mult timp înainte.

Pentru vaccinurile oncologice personalizate, cercetătorii analizează detaliat profilul genetic al tumorii obținute de la fiecare pacient, identificând proteine anormale denumite neoantigene. Acestea au capacitatea de a fi recunoscute eficient de sistemul imunitar.

Pe baza amprentei genetice unice a tumorii se sintetizează ulterior un vaccin croit special pentru pacientul respectiv.

Beneficiul major al platformei ARNm este flexibilitatea sa, permițând modificarea rapidă a secvenței genetice folosite. Această proprietate permite dezvoltarea unor formule adaptate pentru diverse afecțiuni și, în special, pentru particularitățile fiecărei tumori în parte.

Utilizarea ARN-ului mesager deschide două căi mari de dezvoltare în domeniul oncologic: crearea unor vaccinuri destinate prevenirii formării tumorilor la persoanele vulnerabile și utilizarea versiunilor terapeutice pentru stimularea răspunsului imun la pacienții deja confirmați cu o afecțiune oncologică.

Variantele preventive au rolul de a fi administrate persoanelor sănătoase dar care prezintă o predispoziție crescută de a dezvolta boala. Scopul lor este de a antrena sistemul imunitar să identifice și să neutralizeze celulele cu modificări genetice periculoase înainte ca acestea să formeze o masă tumorală.

Variantele terapeutice se adresează exclusiv persoanelor diagnosticate deja. Acestea au rolul de a activa intens sistemul imunitar pentru a depista și distruge celulele canceroase, sprijinind combaterea bolii sau reducând riscul ca aceasta să reapară prin eliminarea urmelor microscopice rămase după intervenția chirurgicală.

Vaccinul conceput pentru melanom reprezintă una dintre cele mai avansate aplicații practice ale tehnologiei ARNm în medicina oncologică. Datele oferite de studiul de fază III au atras atenția comunității științifice internaționale, confirmând că tratamentele personalizate pot diminua șansele de reîntoarcere a bolii și deschizând drumul pentru aplicarea aceleiași metode și în cazul altor forme de cancer.