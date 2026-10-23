Fostul premier Ilie Bolojan a declarat vineri, la Sinaia, că reformele nu pot produce rezultate durabile într-un interval scurt și că schimbările la nivelul statului român au nevoie de parteneriate solide la vârful puterii. El a vorbit și despre scăderea încrederii în instituțiile publice, pe fondul dezinformării și al așteptărilor create de clasa politică, dar care nu au putut fi îndeplinite.

Ilie Bolojan a afirmat că rezultatele durabile nu pot fi obținute într-un singur an nici la nivelul unui minister sau al unei companii, nici la nivelul unei țări. În opinia sa, administrația publică are nevoie de o conducere capabilă să susțină reformele și de echipe competente.

„Într-un an de zile, la un minister, la o companie, nu mai vorbesc de o ţară, n-ai cum să livrezi rezultate trainice, dacă ai un timp foarte scurt la dispoziţie. În primul rând, pentru că maşinăria publică, ea nu funcţionează automat, ea simte dacă există forţă şi atunci se pliază”, a declarat fostul premier.

El a susținut că, în absența unei conduceri puternice, aparatul public poate ajunge să nu mai producă rezultate.

„La nivel de ţară îţi trebuie parteneriate, pentru că influenţa este destul de mare dintr-o parte, în alta, sunt nişte boli în Constituţia noastră, care creează sindromul maşinii cu două volane, în care nu se ştie cine pune mai tare mâna pe volan”, a spus Bolojan.

Fostul prim-ministru a adăugat că reformele au nevoie de echipe puternice și de oameni competenți, dar și-a exprimat convingerea că schimbările sunt posibile.

„E nevoie de echipe puternice, îţi trebuie oameni competenţi, fără asta, n-ai făcut nimic. Dar eu cred că se poate face”, a afirmat acesta.

Fostul premier a abordat și scăderea încrederii în instituțiile publice, pe care a pus-o în legătură cu răspândirea criticilor și atacurilor în mediul online, dar și cu dezinformarea.

El a dat ca exemplu o informație falsă care îl viza personal, potrivit căreia ar fi furat un camion din Germania, deși nu lucrase niciodată în această țară.

„Gândiţi-vă, eu am aflat că am furat un camion din Germania, deşi n-am lucrat niciodată în Germania. Nu e rău să lucrezi în Germania, nu e rău să fii şi pe camion. Dar da, dacă nu l-ai furat, gândiţi-vă ca să afli pe televiziuni şi te duci uneori prin ţară şi strigă oamenii după tine. Nu poţi să le explici că n-ai furat camionul”, a declarat Ilie Bolojan.

El a spus că, pe fondul neîncrederii în clasa politică, oamenii pot ajunge să creadă informații negative despre politicieni, mai ales atunci când acestea sunt propagate prin diferite canale media.

Bolojan a afirmat că politicienii au contribuit la scăderea încrederii în instituții și prin promisiuni și așteptări care nu au putut fi îndeplinite.

„Dar cred că cel mai mare rău pe care l-am făcut noi, vizavi de scăderea încrederii în instituţii, este crearea de aşteptări care nu pot fi onorate. Este cel mai periculos lucru”, a spus fostul premier.

Potrivit acestuia, așteptările create de lumea politică de-a lungul mai multor ani au alimentat nemulțumirea publică.

„De foarte mulţi ani am creat, nu eu, dar lumea politică în general, aşteptări care nu pot fi onorate. Şi în condiţiile astea s-a generat nemulţumire în cascadă”, a adăugat Ilie Bolojan.