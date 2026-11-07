Medicamentele antidepresive vor fi distribuite mai uniform în farmaciile din România începând de săptămâna viitoare, a declarat sâmbătă ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete. Verificările Agenției Naționale a Medicamentului au arătat că există stocuri suficiente în depozite, însă acestea nu sunt disponibile în mod uniform în farmaciile din țară.

Ministrul a precizat că există și un medicament care lipsește nu doar din România, ci la nivel regional european, din cauza unei probleme de producție. Pentru acesta, autoritățile caută o altă sursă de aprovizionare, împreună cu Agenția Europeană a Medicamentului.

Alexandru Rogobete a declarat că Agenția Națională a Medicamentului a verificat stocurile și a confirmat existența unor cantități suficiente pentru celelalte medicamente antidepresive. Problema identificată ține de distribuția acestora la nivel național.

Ministrul a discutat și cu distribuitorii de medicamente, cărora le-a cerut să asigure aprovizionarea unui număr cât mai mare de farmacii: „Eu cred că de săptămâna viitoare vor fi distribuite mai uniform, dacă doriți, în cazul farmaciilor”.

Ministrul Sănătății a explicat că există un produs farmaceutic fabricat doar în Ungaria, al cărui producător se confruntă cu o întrerupere a producției. Din acest motiv, medicamentul nu mai este disponibil în mai multe țări din regiune.

„Cunosc situația. Există un produs, nu o să-i dau numele, un produs farmaceutic care se produce doar în Ungaria și unde producătorul are o discontinuitate, o problemă de producție. El lipsește nu doar în România, ci la nivel regional european. Identificăm acum prin Agenția Europeană a Medicamentului o altă sursă de producție”, a spus ministrul.

Rogobete: Sistemul de sănătate a trecut prin cea mai mare criză financiară din ultimii zece ani

Alexandru Rogobete a afirmat că sistemul sanitar s-a confruntat, în ultimele șase luni, cu cea mai mare criză financiară din ultimul deceniu. Potrivit ministrului, blocajele au afectat inclusiv serviciile de urgență, ambulanțele și programele naționale de sănătate.

„Nu putem ignora că sistemul de sănătate a tranzitat cea mai mare criză financiară din ultimii zece ani, în ultimele șase luni. Sigur, au mai existat întârzieri, au mai existat blocaje, dar erau punctuale. De mult, de peste zece ani de zile, nu am mai avut un blocaj financiar în sănătate la nivelul UPU, la nivelul ambulanțelor sau la nivelul programelor naționale de sănătate, extins la nivel național”, a declarat ministrul.

El a pus situația pe seama măsurilor luate pentru reducerea deficitului bugetar.

Ministrul a precizat că, la rectificarea bugetară, Ministerul Sănătății a atras fonduri în valoare de 8,3 miliarde de lei. Din această sumă, 1,2 miliarde de lei au fost alocate pentru acoperirea nevoilor financiare din domenii considerate critice, precum unitățile de primiri urgențe, serviciile de ambulanță și acțiunile prioritare pentru pacienții cu AVC sau infarct.

Diferența a fost direcționată către Casa Națională de Asigurări de Sănătate, care a distribuit deja fondurile către programele naționale de sănătate și unitățile sanitare.

Rogobete a spus că situațiile în care au apărut întreruperi în aprovizionarea cu medicamente din cauza lipsei banilor încep să se echilibreze. În cazul problemelor de producție, Ministerul Sănătății și Unifarm SA caută alternative pentru aprovizionarea spitalelor pe durata discontinuităților