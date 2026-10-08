Curtea Constituțională a României a confirmat că Consiliul Concurenței poate utiliza, în condițiile legii, informații și documente colectate de alte autorități și instituții publice pentru identificarea și investigarea posibilelor practici anticoncurențiale.

Decizia a fost pronunțată în contextul unui litigiu privind sancțiuni de 10,3 milioane de lei aplicate în 2018 unui număr de 13 companii, acuzate de împărțirea contractelor la licitațiile organizate de SNTGN Transgaz SA Mediaș.

Hotărârea CCR consolidează cadrul legal privind cooperarea dintre instituțiile publice în investigațiile de concurență. Consiliul Concurenței subliniază că această posibilitate este relevantă în special pentru anchetele care vizează trucarea licitațiilor publice, unde informațiile obținute de o autoritate pot contribui la identificarea unor posibile înțelegeri între companii.

Cazul analizat de Curtea Constituțională are la bază sancțiunile aplicate în 2018 celor 13 companii. Consiliul Concurenței a stabilit atunci că firmele au participat la o practică de împărțire a contractelor aferente unor licitații organizate de SNTGN Transgaz SA Mediaș.

Procedurile de achiziție vizau atribuirea unor contracte pentru construcția conductelor de transport al gazelor naturale și pentru executarea lucrărilor conexe.

Valoarea totală a amenzilor aplicate de autoritatea de concurență în acest caz s-a ridicat la 10,3 milioane de lei.

În cadrul litigiului a fost ridicată o excepție de neconstituționalitate referitoare la prevederea legală care permite Consiliului Concurenței să utilizeze informații și documente colectate de alte autorități sau instituții publice în desfășurarea activităților acestora.

Curtea Constituțională a respins excepția și a confirmat compatibilitatea prevederii cu Constituția.

Potrivit Consiliului Concurenței, decizia permite autorității să valorifice, în condițiile prevăzute de lege, informații și documente obținute de alte instituții publice atunci când acestea pot fi relevante pentru identificarea unor posibile încălcări ale legislației concurenței.

Hotărârea nu înseamnă că orice informație colectată de o instituție publică poate fi folosită fără limite. Consiliul Concurenței se referă explicit la utilizarea documentelor „în condițiile legii”, în cadrul atribuțiilor sale de identificare și investigare a practicilor anticoncurențiale.

Cooperarea interinstituțională poate avea un rol important în investigațiile privind achizițiile publice. Datele colectate în cadrul unor activități administrative sau de control pot furniza indicii care, analizate ulterior de autoritatea de concurență, pot contribui la identificarea unor posibile practici anticoncurențiale.

Un astfel de mecanism este relevant în special în cazurile de trucare a licitațiilor, unde comportamentul mai multor participanți la o procedură de achiziție poate ridica suspiciuni privind coordonarea ofertelor sau împărțirea contractelor.

Consiliul Concurenței arată că posibilitatea de a utiliza informații provenite de la alte autorități reprezintă un instrument important pentru depistarea încălcărilor legislației concurenței.

Litigiul referitor la licitațiile organizate de Transgaz a reprezentat contextul în care a fost analizată constituționalitatea acestei prevederi.

Sancțiunile de 10,3 milioane de lei au fost aplicate în 2018 celor 13 companii în urma investigației privind împărțirea contractelor. Contractele vizau infrastructura de transport al gazelor naturale și lucrări asociate acesteia.

Prin respingerea excepției de neconstituționalitate, CCR a confirmat cadrul legal în baza căruia informațiile și documentele obținute de alte autorități pot fi valorificate de Consiliul Concurenței în investigațiile sale.

Decizia poate avea relevanță pentru modul în care sunt investigate, în continuare, posibilele practici anticoncurențiale din domeniul achizițiilor publice. Autoritatea de concurență poate utiliza informații provenite din activitatea altor instituții atunci când acestea sunt relevante pentru verificarea unor suspiciuni privind încălcarea regulilor de concurență.

În cazul licitațiilor publice, cooperarea dintre instituții poate facilita corelarea unor informații provenite din surse diferite și poate contribui la identificarea unor tipare care necesită verificări suplimentare.

Prin urmare, hotărârea CCR nu se referă doar la litigiul privind sancțiunile aplicate celor 13 companii, ci confirmă și constituționalitatea unui instrument utilizat de autoritatea de concurență în activitatea de investigare.