O persoană cu salariul mediu net nu mai poate acoperi prin credit nici jumătate din prețul unui apartament nou de două camere, de aproximativ 55 de metri pătrați, în București, Cluj-Napoca, Timișoara sau Iași, arată o analiză publicată joi de compania de consultanță Colliers.

Este pentru prima dată când acest indicator coboară sub pragul de 50% în toate cele patru mari centre urbane, iar accesibilitatea locuințelor noi a ajuns la cel mai scăzut nivel din 2019 până în prezent.

Diferențele dintre venituri și prețurile cerute de dezvoltatori se văd cel mai clar în suma maximă pe care o poate accesa un cumpărător singur:

În București, un angajat cu salariul mediu poate obține un credit de aproximativ 68.700 de euro, sumă care acoperă doar 49% din prețul unui apartament nou de 55 de metri pătrați. În urmă cu un an, creditul acoperea 52% din preț, iar în 2019 ajungea la aproximativ 77%.

În Timișoara și Iași, împrumutul bancar acoperă circa 48% din valoarea unei locuințe similare.

În Cluj-Napoca, raportul coboară la doar 34%, cel mai redus nivel dintre toate orașele analizate.

Raportat la veniturile anuale, un apartament nou de 55 de metri pătrați costă echivalentul a 8,4 ani de salariu mediu net în București (față de 7,9 ani acum un an), 8,6 ani în Timișoara și Iași și 12,2 ani în Cluj-Napoca.

Consultanții Colliers indică patru factori care au redus puterea de cumpărare în ultimul an:

-Salariul mediu net a crescut cu aproximativ 5%, însă inflația a ajuns la 6,9% în octombrie, ceea ce înseamnă o scădere reală a veniturilor;

-Deprecierea leului în raport cu euro a diminuat din creșterile salariale, într-o piață în care prețurile locuințelor sunt exprimate în moneda europeană;

-Costul finanțării a rămas ridicat, cu indicele IRCC în jurul valorii de 5,6% — de peste două ori mai mare față de nivelul din 2019;

-Prețurile apartamentelor noi au urcat cu 5% până la 10% în ultimul an în toate cele patru orașe.

„Pentru un cumpărător singur, cu un salariu mediu, achiziţia unui apartament nou este astăzi semnificativ mai dificilă decât acum câţiva ani. Asta nu înseamnă că cererea a dispărut, ci că s-a schimbat modul în care se fac achiziţiile: un avans mai mare, un credit contractat împreună cu partenerul sau compromisuri privind suprafaţa, numărul de camere ori amplasamentul. Teoretic, un cuplu cu două salarii medii ar putea acoperi prin credit aproape întregul preţ în Bucureşti, Timişoara sau Iaşi, dar doar circa două treimi în Cluj-Napoca”, a explicat Gabriel Blăniță, director Valuation and Advisory la Colliers România.

Aproximativ 59% dintre apartamentele vândute în ultimul an în cele patru orașe au fost achiziționate prin credit ipotecar, însă ritmul de acordare a împrumuturilor noi a încetinit în 2026.

Această presiune financiară s-a tradus printr-o scădere a tranzacțiilor. Potrivit datelor ANCPI analizate de Colliers, în primele zece luni ale anului numărul locuințelor vândute a scăzut cu 15,5% la nivel național. Pe orașe, declinul a fost de 11% în București, 15% în Iași și 21% în Cluj, singura creștere fiind înregistrată în Timiș (+6%).

Analiștii precizează că datele din acest an au fost influențate și de blocajele tehnice ale sistemelor ANCPI din luna iulie, care au mutat înregistrarea multor tranzacții în lunile următoare, motiv pentru care evoluția cumulată de la începutul anului este mai relevantă decât comparațiile lunare.

Pentru perioada următoare, consultanții estimează că piața imobiliară se va regla prin scăderea numărului de tranzacții și prin oferte de plată mai flexibile, nu prin ieftiniri majore ale locuințelor.

„Nu ne aşteptăm la scăderi semnificative ale preţurilor, mai ales în condiţiile în care costurile de construcţie au crescut cu 11% în ultimul an şi cu peste 90% faţă de 2020, ceea ce le lasă dezvoltatorilor puţin spaţiu pentru reduceri importante. Mai probabil, ajustarea se va vedea în numărul de tranzacţii, în planuri de plată mai flexibile şi în parteneriate cu băncile. Principalul factor care poate relansa cererea rămâne finanţarea, iar o reducere a dobânzilor, pe care BNR a semnalat-o pentru primăvara lui 2027, sau apariţia unor noi programe de sprijin ar putea avea un efect rapid în piaţă”, a declarat Gabriel Blăniță.