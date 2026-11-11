Republica Moldova. Deputatul Sergiu Stefanco, vicepreședintele Partidului „Democrația Acasă”, condus de Vasile Costiuc, care l-a susținut pe George Simion la alegerile prezidențiale din România, are bunurile și conturile bancare ale gospodăriei țărănești pe care o deține sub sechestru. Măsura a fost dispusă de Curtea de Apel Centru într-un litigiu privind recuperarea unor credite de aproape 20 de milioane de lei. Parlamentarul a garantat personal împrumuturile și încearcă acum să ajungă la o înțelegere cu creditorul pentru a evita intrarea afacerii agricole în insolvență.

Potrivit unei investigații Rise.md, gospodăria țărănească „Stefanco Sergiu Sergiu”, din satul Ucrainca, raionul Căușeni, a contractat în mai 2022 un credit de 17 milioane de lei. Împrumutul avea termen de rambursare până în mai 2029. Ulterior, întreprinderea a mai accesat un credit de aproximativ trei milioane de lei.

Sergiu Stefanco a garantat personal împrumuturile. Creditorul susține că gospodăria nu și-a respectat obligațiile contractuale. În octombrie 2025, banca a cerut atât întreprinderii, cât și deputatului, în calitate de garant, să achite restanțele. În ianuarie 2026, creditorul a deschis un proces în instanță pentru recuperarea unei datorii care depășea 19,6 milioane de lei.

Inițial, Judecătoria Căușeni a respins solicitarea de aplicare a sechestrului. Instanța a considerat că nu au fost prezentate suficiente dovezi care să indice riscul înstrăinării bunurilor. Judecătorii au atras atenția și asupra efectelor pe care blocarea conturilor le-ar putea avea asupra activității agricole. O asemenea măsură ar putea afecta lucrările de sezon și capacitatea întreprinderii de a obține venituri pentru achitarea datoriilor.

Creditorul a contestat hotărârea. Curtea de Apel Centru a admis parțial solicitarea și a dispus aplicarea sechestrului asupra bunurilor și conturilor bancare ale gospodăriei și ale deputatului, în limita a 17,91 milioane de lei.

Măsura este provizorie și nu înseamnă că datoria a fost stabilită definitiv. Litigiul privind recuperarea banilor urmează să fie soluționat separat.

Contactat de Rise.md, Sergiu Stefanco a confirmat existența datoriei și a procesului judiciar. Parlamentarul a declarat că părțile au apelat la mediere pentru a găsi o soluție și pentru a evita intrarea gospodăriei în insolvență.

„Sperăm că se rezolvă și o să ne scoată interdicția…. Așa e când vrei să faci afaceri în Republica Moldova”, a declarat deputatul.

Acesta susține că recolta din acest an ar putea contribui la rambursarea creditelor. În lipsa unui acord cu creditorul, întreprinderea ar putea ajunge în insolvență. În acest caz, datoriile ar urma să fie achitate conform unui grafic stabilit pentru o perioadă mai îndelungată.

Datele financiare pentru anul 2025 arată că gospodăria țărănească a înregistrat venituri din vânzări de 9,5 milioane de lei. În același timp, întreprinderea a avut pierderi de peste cinci milioane de lei.

La sfârșitul anului trecut, valoarea activelor era de aproximativ 26 de milioane de lei. Cea mai mare parte era reprezentată de terenuri, estimate la 20,5 milioane de lei. Mașinile și utilajele agricole erau evaluate la circa trei milioane de lei.

Gospodăria avea și creanțe de recuperat în valoare de aproximativ 13 milioane de lei. Circa trei milioane de lei din această sumă proveneau de la bugetul de stat.

În același timp, datoriile totale ale întreprinderii depășeau 35 de milioane de lei. Aproximativ 23 de milioane reprezentau credite bancare, iar peste nouă milioane de lei erau împrumuturi comerciale.

Investigația Rise.md relevă și o diferență între numărul terenurilor indicate de Sergiu Stefanco în declarația de avere și datele din registrele cadastrale.

În declarația sa, deputatul a raportat 19 terenuri agricole. În schimb, în registrele cadastrale figurează peste 470 de terenuri agricole și cu alte destinații înregistrate pe numele său.

Stefanco a explicat că terenurile aparțin, în realitate, gospodăriei țărănești, dar au fost înregistrate pe numele său din cauza unor prevederi legislative. Jurnaliștii au identificat și o participație de aproximativ 33,3% deținută de deputat într-o altă întreprindere agricolă. Aceasta nu ar fi prezentat rapoarte financiare la Biroul Național de Statistică de mai mulți ani.

Sergiu Stefanco a fost ales deputat pe listele Partidului „Democrația Acasă”, condus de Vasile Costiuc. El deține funcția de vicepreședinte al formațiunii. Partidul „Democrația Acasă” l-a susținut pe liderul AUR, George Simion, în campania pentru alegerile prezidențiale din România. În octombrie 2025, Vasile Costiuc și George Simion au semnat și un protocol de cooperare politică între cele două formațiuni.

Anterior, Stefanco a candidat la alegerile parlamentare din iulie 2021. El s-a aflat atunci pe poziția a șasea în lista Partidului „Democrația Acasă”, care nu a reușit să depășească pragul electoral. În urma alegerilor locale din noiembrie 2023, acesta a devenit consilier local în comuna Ucrainca, raionul Căușeni, și consilier raional la Căușeni.