Europarlamentarul PNL și fostul ministru al Energiei, Virgil Popescu, avertizează asupra riscurilor pe care le prezintă actualul sistem centralizat de achiziție a energiei, subliniind că acesta poate deveni un teren fertil pentru speculații în perioade de criză, dacă nu este strict reglementat.

Într-o postare publicată pe Facebook, oficialul român a adus în discuție vulnerabilitățile mecanismului de achiziție și impactul direct pe care acesta îl poate avea asupra aprovizionării la nivel național și asupra prețurilor finale plătite de consumatori.

”Știu că în România se discută de un sistem centralizat de energie, dar aș vrea să profit și să trag un semnal de alarmă. Ok, acest sistem a fost făcut în 2022, dar dacă nu este suficientă energie pe piață și o scot într-un sistem centralizat, toată energia disponibilă, care nu o să-mi ajungă pentru toată lumea, înseamnă că o să creez imediat o lipsă de energie, înseamnă că importurile vor crește foarte mult”, a arătat Virgil Popescu.

Potrivit explicațiilor oferite de fostul ministru, o majorare masivă a importurilor de energie vine la pachet cu o creștere accelerată a prețurilor, accentuând presiunea financiară atât asupra populației, cât și asupra mediului economic.

În opinia europarlamentarului liberal, principalele beneficiare ale acestor disfuncționalități din piață sunt companiile care aduc energie din import, traderii având capacitatea de a specula lacunele legislative în detrimentul consumatorilor casnici și industriali.

”Cine are de câștigat din acest sistem? Cei care aduc energie din import, adică traderii. Ce ar trebui să fac ca să mă uit la ei, să nu câștige foarte mult, să speculeze această zonă? Să le tai profiturile excepționale.

Deci, aș vrea să le atrag ușor atenția colegilor mei din Guvern și să le spun: da, un sistem de achiziție centralizată poate fi bun, dar nu lăsat așa, la liber. Pentru că tot timpul, într-o criză, cineva va încerca să speculeze, să câștige mai mult. Trebuie închise portițele”, a conchis Virgil Popescu.