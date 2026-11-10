Fundația Facias i-a adresat ministrului Energiei, Dumitru Chisăliță, o scrisoare deschisă în care îi solicită intervenția în legătură cu situația prosumatorilor.

Scrisoare deschisă

Nu permiteți ca legea să fie ignorată, în timp ce românii plătesc, iar furnizorii profită! FACIAS solicită intervenția dumneavoastră urgentă pentru stoparea acestui abuz!

Fundația pentru Apărarea Cetățenilor Împotriva Abuzurilor Statului (FACIAS) vă solicită să interveniți de urgență pentru a opri nedreptatea la care sunt supuși sute de mii de români prin blocarea de către ANRE a aplicării Legii nr. 160/2026, prin care prosumatorii au dreptul să folosească valoarea surplusului de energie livrat în rețeaua națională pentru plata facturilor la gaze sau a curentului de la alte locuri proprii de consum.

Considerăm că această situație reprezintă un abuz grav la adresa cetățenilor, deoarece tocmai o autoritate a statului îi împiedică să beneficieze de drepturile recunoscute prin lege. Este profund incorect ca românii care contribuie la alimentarea rețelei naționale cu energia produsă de propriile panouri solare să fie forțați să scoată în continuare bani din buzunar pentru plata facturilor, în timp ce valoarea surplusului de energie deja livrat rămâne la furnizori.

Prin Legea nr. 160/2026, intrată în vigoare la 26 iulie 2026, legiuitorul a stabilit noi mecanisme de compensare a energiei electrice livrate în rețea. Printre acestea se numără dreptul clar al persoanelor fizice care dețin instalații de cel mult 27 kW de a utiliza sumele rezultate din compensare pentru plata energiei electrice aferente altor locuri proprii de consum sau pentru achitarea facturilor de gaze naturale, la același furnizor. Această măsură, vitală pentru protejarea gospodăriilor, rămâne însă blocată de o birocrație care sfidează legea.

Termenul legal de 60 de zile pentru adoptarea reglementărilor necesare a expirat la 24 septembrie 2026: Cu toate acestea, nici până în prezent ANRE nu a publicat normele. Mai mult, autoritatea propune amânarea aplicării mecanismului de compensare între mai multe locuri de consum după data de 1 ianuarie 2027, invocând necesitatea adaptării sistemelor informatice și a procedurilor furnizorilor.

Nu putem accepta ca întârzierile instituțiilor statului să îi coste tot pe români, iar companiile din sectorul energetic să obțină avantaje financiare pe seama cetățenilor. Statul are obligația să apere în primul rând interesele cetățenilor, nu să tolereze situații care pot aduc beneficii suplimentare marilor companii din energie, în timp ce românii sunt privați de drepturile lor.

Având în vedere încălcarea termenului legal și consecințele financiare suportate de prosumatori, FACIAS a inițiat deja procedura administrativă prealabilă împotriva Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei, cerând adoptarea imediată a reglementărilor necesare aplicării Legii nr. 160/2026 și respectarea drepturilor recunoscute prosumatorilor.

Să întreprindeți de urgență toate demersurile instituționale pentru deblocarea aplicării mecanismelor de compensare prevăzute de Legea nr. 160/2026, solicitând ANRE explicații oficiale privind nerespectarea termenului legal și motivele pentru care autoritatea propune amânarea aplicării unor drepturi până la 1 ianuarie 2027. Să cereți ANRE să prezinte un calendar public, cu termene precise pentru adoptarea reglementărilor necesare, și să identifice soluțiile care să permită aplicarea drepturilor prosumatorilor fără alte amânări. Să identificați, împreună cu autoritățile competente, soluțiile legale necesare pentru ca prosumatorii să nu piardă beneficiile aferente energiei livrate în rețea după intrarea în vigoare a Legii nr. 160/2026, din cauza întârzierilor de care nu sunt responsabili. Să analizați impactul financiar al întârzierii asupra cetățenilor, inclusiv eventualele avantaje economice obținute de furnizorii de energie ca urmare a neaplicării la termen a noilor mecanisme de compensare, și să identificați măsurile legale prin care pot fi protejați prosumatorii de pierderile provocate de acest blocaj. Să comunicați public demersurile întreprinse de Ministerul Energiei, explicațiile primite de la ANRE și termenele concrete pentru deblocarea situației, astfel încât prosumatorii să știe când vor putea beneficia de drepturile pe care legea le recunoaște deja.

În acest sens, vă solicităm să ne comunicați, cu celeritate, ce măsuri concrete va întreprinde Ministerul Energiei și în ce termene, pentru a pune capăt acestui blocaj și a asigura respectarea drepturilor prosumatorilor.