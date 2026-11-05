Traian Băsescu a lansat critici la adresa modului în care România și-a gestionat relația cu Statele Unite în ultimii ani. Fostul președinte consideră că autoritățile române nu au avut o strategie coerentă față de Washington și au încercat să obțină acces la administrația americană prin intermediul unor firme de lobby și al unor întâlniri informale.

Fostul președinte susține că România ar fi trebuit să acorde mai multă atenție relației cu Congresul american, în loc să insiste asupra organizării unei întâlniri între președintele țării și Donald Trump.

„Nu sunt nici misterios, nici ironic: noi nu am avut nicio politică faţă de Statele Unite în ultimii ani, din 2004. Am avut doar politica prostului care a plătit sute de mii de dolari ca să treacă pe la Mar-a-Lago şi să facă poze cu câte o machetă de-aia cu Trump sau să încerce firme de lobby care să substituie Ministerul de Externe. Nu am avut nicio politică. În mod normal, dacă preşedintele Trump nu ne-a fost accesibil, noi trebuia să consolidăm relaţia cu Congresul Statelor Unite, fie că era vorba de întâlniri cu oameni din Camera Reprezentanţilor sau din Senat, să continuăm să construim.

Noi pur şi simplu ne-am cramponat în această idee: vrem să se întâlnească preşedintele nostru cu Trump. Eu am spus de anul trecut: întâlnirea va avea loc când va fi necesară, nu de dragul de a fi”, a declarat Traian Băsescu.

Fostul președinte a criticat și perspectiva potrivit căreia România ar trebui să își adapteze politica externă în funcție de partidul care se află la conducerea Statelor Unite. În opinia sa, relația bilaterală trebuie să rămână una strategică, indiferent dacă administrația americană este republicană sau democrată.

„Şi mai este o teorie pe care o văd (…), să avem grijă cum ne purtăm cu unii, cum ne purtăm cu alţii, că acum au venit la putere democraţii, trebuie să trecem în tabăra lor. E o abordare de o naivitate demnă de un stat în care Guvernul e format din analfabeţi. Nu poţi să ai o asemenea politică. Dintotdeauna, sau cel puţin în mandatul meu, abordarea a fost una singură: partenerul nostru este America, nici democraţii, nici republicanii. (…) Politica noastră nu poate fi legată de preşedinte, noi suntem legaţi de America, nu de preşedinte. Acest lucru poate că reuşesc să-l înţeleagă şi politicienii de la noi, odată cu acest eveniment electoral”, a afirmat Traian Băsescu.

Traian Băsescu a analizat rezultatul alegerilor de la jumătatea mandatului din Statele Unite, în urma cărora republicanii au pierdut majoritatea în ambele camere ale Congresului. În opinia fostului președinte, votul americanilor reprezintă o sancționare a mișcării MAGA, iar Donald Trump va pierde o parte semnificativă din puterea sa politică.

„MAGA respinsă de americani! Mişcarea MAGA s-a prăbuşit la ea acasă. Americanii nu au putut fi păcăliţi. Trump va rămâne în fruntea Americii doar în calitate de “raţă şchioapă! Pe 13 aprilie postam cu titlul “Trump va pleca, America rămâne!” Aşa va fi!”, a spus fostul președinte.