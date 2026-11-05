Reuniune decisivă la Casa Albă mediată de Prima Doamnă a Statelor Unite. Melania Trump a prezentat armistițiul temporar de la Oleșkî drept un prim pas esențial către o pace durabilă în Ucraina. Evenimentul a adunat la aceeași masă reprezentanți de nivel înalt din Rusia și Ucraina, cu mai puțin de o săptămână înaintea negocierilor majore programate la Abu Dhabi sub mediere americană, anunță AFP.

În cadrul întâlnirii de la Washington, Prima Doamnă a subliniat importanța menținerii unui dialog constructiv între cele două tabere aflate în conflict.

”Trebuie de-acum să dăm dovadă de curajul pe care l-am arătat la Oleşkî, pentru a găsi un teren de înţelegere. Împreună, putem construi ceva mai durabiul decât un simplu armistiţiu temporar”, a declarat Melania Trump.

Discursul a pus accent pe impactul pe care pașii mici îl pot avea asupra obținerii unei înțelegeri pe termen lung, într-un moment politic tensionat la Washington, marcat de recentele alegeri de la jumătatea mandatului.

”Sper ca Oleşkî să inspire o pace mai mare. Orice schimbare reală începe cu o scânteie mică”, a continuat Prima Doamnă.

În cadrul reuniunii, Melania Trump a predat emisarilor ruși și ucraineni scrisori oficiale adresate liderilor de la Kremlin și Kiev. La discuțiile de la Casa Albă au participat ombudsmanul ucrainean Dmîtro Lubineț, reprezentanta Moscovei pentru drepturile omului Iana Lantratova, negociatorul rus Kirill Dmitriev și negociatorul ucrainean Davîd Arahamia.

Armistițiul de la Oleșkî a durat șase zile și a reprezentat cea mai lungă pauză a ostilităților de la izbucnirea războiului, facilitând evacuarea civililor dintr-un oraș ucrainean ocupat, grav afectat de lipsurile materiale.

Reprezentanții ambelor părți au apreciat implicarea Washingtonului în gestionarea crizei umanitare.

”creăm o dinamică în care cele două părţi învaţă aceste mecanisme mici care permit, în mod concret, păstrarea păcii”, a declarat Davîd Arahamia.

La rândul său, trimisul Moscovei a transmis mulțumiri oficiale pentru acțiunile desfășurate în zona de conflict.

”În numele preşedintelui Putin şi în numele poporului Federaţiei ruse, ţinnie să mulţumim Primei Doamne Melania Trump pentru rolul său mremarcabil în situaţia umanitară de la Oleşkî”, a declarat Kirill Dmitriev.

Totodată, președintele ucrainean Volodimir Zelenski i-a acordat Melaniei Trump o decorație pentru sprijinul acordat populației afectate de război.

În paralel cu evenimentele de la Casa Albă, diplomația internațională accelerează pregătirile pentru întâlnirea din 10 și 11 noiembrie de la Abu Dhabi. Volodimir Zelenski a purtat discuții extinse cu trimișii americani Steve Witkoff și Jared Kushner.

”Am avut o conversaţie foarte detaliată, de o oră şi jumătate”, a anunțat pe X Zelenski, confirmând deschiderea Kievului pentru pașii următori.

Pe agenda diplomatică se află și consultări la Bruxelles între Ucraina, Uniunea Europeană, Marea Britanie, NATO și Statele Unite, în timp ce bombardamentele asupra infrastructurii energetice continuă să pună presiune pe apărarea antiaeriană ucraineană odată cu venirea iernii. În acest context geopolitic complex, reacțiile internaționale rămân împărțite între apelurile europene pentru intensificarea presiunii asupra Moscovei și declarațiile Kremlinului, prin purtătorul de cuvânt Dmitri Peskov, care își exprimă speranța că demersurile de pace vor continua.