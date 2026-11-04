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Reuniune la Comisia Europeană pentru viitorul Ucrainei. Marile puteri occidentale și Banca Mondială își coordonează strategiile

Reuniune la Comisia Europeană pentru viitorul Ucrainei. Marile puteri occidentale și Banca Mondială își coordonează strategiileSursa foto: Arhivă/EVZ
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Din cuprinsul articolului

Comisia Europeană a anunțat organizarea unei întâlniri de lucru de o importanță majoră la Bruxelles, axată pe dosarul ucrainean. La discuții sunt așteptați să participe negociatori din spațiul european, din Statele Unite ale Americii, precum și reprezentanți ai autorităților de la Kiev, conform informațiilor transmise de agenția AFP.

Reuniune la Comisia Europeană pentru viitorul Ucrainei. Marile puteri occidentale și Banca Mondială își coordonează strategiile

Purtătoarea de cuvânt a Comisiei Europene, Paula Pinho, a oferit detalii despre agenda și cadrul instituțional al acestei reuniuni. Printre actorii implicați în discuții se numără delegații din Franța, Germania, Regatul Unit, precum și reprezentanți ai Băncii Mondiale și ai NATO.

Această întâlnire, organizată la Comisia Europeană, „va fi dedicată reconstrucției Ucrainei după război și prosperității sale”, a precizat ea.

Reprezentanții de la Bruxelles nu au pus încă la dispoziție lista completă și exactă a tuturor participanților la aceste consultări.

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Sursa foto: Captură video

Pregătiri pentru rundele de negociere de la Abu Dhabi

Evenimentul organizat în capitala Belgiei face parte dintr-un calendar diplomatic mai amplu. Emisarul american Steve Witkoff a anunțat luni că vor avea loc „negocieri de lucru” între Rusia și Ucraina în zilele de 10 și 11 noiembrie la Abu Dhabi, cu medierea Statelor Unite.

Oficialul american a indicat anterior că o echipă de negociatori din Statele Unite va efectua o vizită la Bruxelles în cursul acestei săptămâni pentru a purta discuții pregătitoare cu partenerii din Uniunea Europeană și NATO, înaintea reuniunii programate în Emiratele Arabe Unite.

Pe de altă parte,  viitoarea rundă de negocieri pentru încheierea războiului dintre Rusia și Ucraina va avea loc în Emiratele Arabe Unite, la Abu Dhabi, pe 10 și 11 noiembrie. Întâlnirea a fost anunțată de Steve Witkoff, trimisul special al președintelui american Donald Trump, care a prezentat și principalele teme ce urmează să fie discutate. Potrivit informațiilor publicate de Live Ukraine, discuțiile vor viza garanțiile de securitate pentru perioada de după război, oprirea confruntărilor militare și chestiunile umanitare.

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