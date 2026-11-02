Poliția germană investighează mai multe incidente în care copii au primit dulciuri de Halloween ce conțineau ace, șuruburi și alte obiecte metalice ascuțite. Descoperirile au fost raportate în mai multe regiuni ale țării, iar anchetatorii iau în calcul posibilitatea ca obiectele să fi fost introduse intenționat pentru a provoca răni, potrivit publicației Deutsche Welle.

Autoritățile au anunțat duminică faptul că au fost semnalate cazuri în landurile Turingia, Baden-Württemberg, Bavaria, Saxonia Inferioară și Renania-Palatinat. Printre obiectele găsite în dulciurile oferite copiilor în timpul sărbătorii de Halloween se numără ace și șuruburi metalice.

Polițiștii consideră că majoritatea acestor obiecte, dacă nu chiar toate, au fost introduse în produse în mod deliberat, cu scopul de a provoca vătămări.

Unul dintre incidente a avut loc în Nürnberg, oraș din sudul Germaniei. Potrivit poliției, un copil a mușcat dintr-un ac care se afla într-o bucată de ciocolată primită de Halloween. Acesta nu a suferit leziuni, potrivit sursei.

Alte două cazuri au fost raportate în Baden-Württemberg, land situat în sud-vestul țării. Acolo, acele fuseseră ascunse în interiorul dulciurilor, fără să poată fi observate din exterior.

În mai multe dintre situațiile semnalate, poliția germană a deschis dosare pentru tentativă de vătămare corporală gravă. Anchetele urmăresc să stabilească împrejurările în care obiectele periculoase au ajuns în dulciurile oferite copiilor și cine se află în spatele acestor fapte.

Până duminică, autoritățile nu identificaseră niciun suspect. Investigațiile continuă în regiunile în care au fost raportate incidentele.

Un caz asemănător a fost semnalat anul trecut și peste Ocean, în Statele Unite. Atunci, mai multe familii au raportat descoperirea unor obiecte periculoase în dulciurile primite de copii de Halloween, printre acestea numărându-se ace și alte corpuri străine.