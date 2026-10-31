Vânzările de ciocolată pentru Halloween au înregistrat cea mai mare scădere din ultimii cel puțin trei ani în Statele Unite, pe fondul creșterii prețurilor și al schimbării preferințelor consumatorilor, potrivit agenției Reuters. Datele companiei de cercetare de piață NIQ, arată că americanii au cheltuit cu 33,1 milioane de dolari mai puțin pe ciocolată în cele nouă săptămâni încheiate la 17 octombrie 2026, comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut.

Evoluția pune presiune pe marii producători, printre care Hershey și Mondelez, într-un moment important pentru industria dulciurilor. Halloween-ul este una dintre perioadele cu vânzări ridicate de ciocolată în SUA, însă cumpărătorii sunt tot mai atenți la buget și caută inclusiv alternative cu mai puțin zahăr sau gustări care nu fac parte din categoria dulciurilor tradiționale.

Scăderea vânzărilor este explicată printr-o combinație de factori economici și schimbări în comportamentul de consum. Pe de o parte, costul vieții îi determină pe americani să fie mai atenți la cheltuielile pentru produse considerate neesențiale. Pe de altă parte, interesul pentru alimentația sănătoasă influențează tot mai mult alegerile făcute în magazine.

Potrivit datelor NIQ, scăderea vânzărilor a fost determinată în principal de ciocolata cu lapte. Vânzările de ciocolată albă au rămas relativ stabile, în timp ce cele de ciocolată neagră au înregistrat o creștere ușoară.

Datele arată că nu toate categoriile de produse sunt afectate în aceeași măsură, iar producătorii trebuie să țină cont de preferințele tot mai diversificate ale cumpărătorilor.

Unul dintre factorii care au contribuit la reducerea cumpărăturilor este creșterea prețurilor din ultimii ani. Producătorii de dulciuri au fost nevoiți să majoreze prețurile în mai multe rânduri, după ce cotațiile cacauei au atins niveluri record în 2024.

Potrivit Reuters, prețul cacauei a coborât între timp sub 3.000 de dolari pe tonă, după ce ajunsese la aproximativ 12.000 de dolari în 2024. Cu toate acestea, ieftinirea materiei prime nu se reflectă imediat în prețurile de la raft.

David Branch, responsabil de sectorul alimentar la Wells Fargo Agri-Food Institute, a explicat că ritmul scumpirilor pentru consumatori ar urma să încetinească semnificativ la începutul anului viitor, pe măsură ce costurile mai mici ale cacauei vor fi transferate treptat prin lanțurile de aprovizionare.

Până atunci, producătorii încearcă să își controleze cheltuielile inclusiv prin modificarea rețetelor și reducerea cantității de ciocolată din anumite produse.

Schimbările din comportamentul de consum sunt vizibile și în dimensiunea produselor cumpărate. Chris Costagli, responsabil pentru analiza produselor alimentare și a băuturilor nonalcoolice la NIQ, a declarat că americanii fac alegeri diferite în ceea ce privește dimensiunea ambalajelor, prețul și tipul produselor.

Datele companiei arată că vânzările în valoare ale ambalajelor mici au crescut cu 24%, în timp ce toate categoriile de ambalaje mai mari au înregistrat scăderi.

În paralel, cumpărătorii manifestă un interes mai mare pentru produsele cu un conținut redus sau fără zahăr. Tendința este observată și în cazul gustărilor oferite copiilor de Halloween.

Sally Lyons Wyatt, reprezentantă a companiei de analiză Circana, a declarat că există o creștere a interesului pentru produse precum rondelele de orez sau porumb, gustările acoperite cu iaurt, batoanele și popcornul gata preparat.

Astfel, tradiționalele bomboane și tablete de ciocolată nu mai reprezintă singurele opțiuni luate în calcul de familiile americane.

Marile companii din industria dulciurilor încearcă să răspundă schimbărilor prin diversificarea ofertelor.

Hershey, unul dintre cei mai importanți producători americani de ciocolată, a introdus în oferta de Halloween mai multe gustări sărate, inclusiv popcorn, produse din brânză și covrigei. Strategia urmărește atragerea consumatorilor care caută alternative la dulciurile tradiționale.

Compania așteaptă, de asemenea, ca ultimele zile înainte de Halloween să aducă un impuls vânzărilor. Directorul general Kirk Tanner a declarat că Hershey are nevoie ca oamenii să participe la cumpărăturile specifice sărbătorii în această perioadă decisivă. Declarația a fost făcută după ce compania și-a redus estimarea privind creșterea organică a vânzărilor pentru întregul an.

Și Mondelez, compania care deține branduri cunoscute precum Cadbury, își adaptează strategia. Reprezentanții săi au anunțat achiziția Undercover Snacks, producător de gustări din quinoa acoperite cu ciocolată.

În plus, Mondelez încearcă să protejeze volumele de vânzări și să adopte o politică atentă în privința viitoarelor majorări de prețuri.

Schimbarea preferințelor nu înseamnă că americanii renunță complet la produsele dulci. Potrivit specialiștilor citați de Reuters, cumpărătorii continuă să caute produse care să le ofere satisfacția unei gustări, dar preferă tot mai des porții mai mici sau variante cu ingrediente considerate mai potrivite pentru alimentația lor.

Lindsay Haut, reprezentantă a firmei de investiții Verlinvest, a explicat că oamenii își adaptează modul în care se răsfață, fie prin alegerea unor produse percepute ca fiind mai sănătoase, fie prin reducerea cantităților cumpărate.

Pentru producătorii de ciocolată, această evoluție înseamnă că strategia bazată exclusiv pe produsele tradiționale și pe majorarea prețurilor devine tot mai dificil de susținut.