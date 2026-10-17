Ciocolata de casă este unul dintre deserturile care ne duc cu gândul la copilărie, la bucătăria bunicilor și la momentele în care dulciurile se pregăteau acasă, din câteva ingrediente simple. Cu lapte praf, cacao, zahăr și unt, poți obține o ciocolată gustoasă, aromată și suficient de consistentă, numai bună de împărțit cu cei dragi.

Rețeta veche nu este complicată și nu ai nevoie de aparate speciale pentru a o pregăti. Secretul stă în siropul de zahăr, care trebuie să aibă consistența potrivită, și în amestecarea ingredientelor până când compoziția devine omogenă.

Ingrediente pentru ciocolată de casă

Pentru această rețetă ai nevoie de ingrediente ușor de găsit, pe care le poți cumpăra din orice magazin. Ingrediente pentru o tavă de ciocolată:

500 g lapte praf integral;

200 g zahăr;

150 ml apă;

100 g unt, cu minimum 80% grăsime;

40–50 g cacao;

1 plic de zahăr vanilat sau 1 linguriță de extract de vanilie;

un praf de sare;

opțional, 50 g nucă mărunțită sau alune.

1. Pregătește ingredientele uscate Pune laptele praf și cacaua într-un bol încăpător. Amestecă-le bine, astfel încât pudra de cacao să se distribuie uniform și să nu rămână cocoloașe. Dacă laptele praf este aglomerat, cerne-l înainte de folosire. 2. Prepară siropul de zahăr

Pune apa și zahărul într-o cratiță, la foc mediu. Amestecă până când zahărul se dizolvă, apoi lasă siropul să fiarbă aproximativ 5–7 minute la foc mic. Nu îl lăsa să scadă prea mult, deoarece ciocolata poate deveni sfărâmicioasă. Siropul trebuie să fie ușor legat, fără să se transforme în caramel.

3. Adaugă untul și vanilia

Ia cratița de pe foc și pune untul tăiat în cubulețe. Adaugă vanilia și un praf de sare, apoi amestecă până când untul se topește complet. Acest pas ajută la obținerea unei compoziții fine și oferă desertului gustul bogat specific ciocolatei de casă. 4. Încorporează laptele praf și cacaua

Toarnă treptat amestecul lichid peste ingredientele uscate și amestecă energic cu o lingură de lemn sau o spatulă. Compoziția se va îngroșa destul de repede, așa că este important să lucrezi fără pauze lungi. Dacă vrei o ciocolată cu nucă, adaug-o acum și distribuie-o uniform. 5. Pune ciocolata în tavă

Tapetează o tavă mică, de aproximativ 20 × 20 cm, cu hârtie de copt. Transferă compoziția în tavă și niveleaz-o cu o spatulă. Apasă ușor pentru a elimina golurile de aer și pentru a obține o suprafață cât mai uniformă. Dacă preferi o ciocolată mai groasă, folosește o tavă mai mică.

6. Lasă desertul să se întărească

Pune tava la frigider pentru cel puțin 3–4 ore, până când ciocolata devine fermă și poate fi tăiată ușor. După ce s-a răcit complet, scoate desertul din tavă și taie-l în pătrățele sau batoane, după preferință. Care este secretul unei ciocolate de casă reușite? Pentru ca desertul să aibă textura potrivită, laptele praf trebuie să fie integral, iar siropul nu trebuie fiert excesiv. Dacă siropul se îngroașă prea mult, ciocolata poate deveni tare și se poate sfărâma la tăiere.

De asemenea, este bine să adaugi laptele praf treptat și să amesteci continuu. În acest fel, compoziția se omogenizează mai ușor și nu rămân porțiuni uscate. Dacă îți place ciocolata mai aromată, poți adăuga nucă, alune prăjite sau puțină esență de rom. Pentru o variantă cu aspect marmorat, păstrează o mică parte din compoziția fără cacao și combin-o cu restul înainte de a o pune în tavă.

După ce s-a întărit, ciocolata se păstrează într-un recipient închis, la frigider, pentru aproximativ 5–7 zile. Scoate câteva bucăți cu puțin timp înainte de servire, pentru ca untul să se înmoaie ușor, iar textura să devină mai plăcută.

Preparată după această rețetă, ciocolata de casă rămâne un desert simplu, cu ingrediente obișnuite și un gust care amintește de dulciurile făcute odinioară în familie. Este potrivită atât pentru o după-amiază liniștită, alături de o cafea, cât și pentru momentele în care vrei să pregătești ceva dulce fără prea mult efort.