Când temperaturile scad, o băutură caldă, cu arome de sezon, poate transforma o seară obișnuită de toamnă într-un moment de răsfăț. Laptele, scorțișoara și dovleacul se numără printre ingredientele care pot transforma o rețetă simplă într-un răsfăț de sezon. Iată trei rețete ușor de preparat, ideale pentru serile petrecute acasă.

Ingrediente: 250 ml de lapte, două linguri de piure de dovleac copt, un espresso, o linguriță de miere și jumătate de linguriță de scorțișoară.

Mod de preparare: Încălzește laptele într-o cratiță, la foc mic, apoi adaugă piureul de dovleac, mierea și scorțișoara. Amestecă bine până când ingredientele se omogenizează. Toarnă espresso-ul într-o cană și adaugă amestecul cald de lapte și dovleac. Poți presăra puțină scorțișoară deasupra.

Ingrediente: 250 ml de lapte, o linguriță de miere, un sfert de linguriță de scorțișoară și un praf de nucșoară, dacă îți place aroma.

Mod de preparare: Încălzește laptele fără să-l lași să fiarbă. Adaugă scorțișoara și amestecă până când aroma condimentului se răspândește. Lasă băutura să se răcorească puțin, apoi încorporează mierea. Toarnă laptele într-o cană și servește-l cât este cald.

Ingrediente: 250 ml de lapte, două lingurițe de cacao, 20 g de ciocolată neagră, o linguriță de zahăr și un praf de scorțișoară.

Mod de preparare: Pune laptele într-o cratiță, la foc mic, și adaugă pudra de cacao, zahărul și ciocolata ruptă în bucăți. Amestecă permanent până când ciocolata se topește complet, iar băutura devine cremoasă. La final, adaugă scorțișoara și toarnă ciocolata într-o cană.

Cele trei rețete pot fi adaptate după gust, folosind lapte vegetal sau ajustând cantitatea de îndulcitor. Servite calde, acestea sunt o alegere potrivită pentru o seară liniștită de toamnă.