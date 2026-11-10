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Clătite pufoase cu mere și budincă de vanilie. Desertul care aduce aroma toamnei în bucătărie

Clătite pufoase cu mere și budincă de vanilie. Desertul care aduce aroma toamnei în bucătărieClatite. Sursa foto: AI
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Din cuprinsul articolului

Clătitele pufoase cu mere, scorțișoară și budincă sunt o alegere excelentă pentru zilele răcoroase de toamnă, când pofta de ceva dulce și aromat este mai mare. Se prepară ușor, au o textură fragedă și combină gustul merelor cu aroma inconfundabilă a scorțișoarei și crema fină de budincă.

Miros de scorțișoară în bucătărie. Cum prepari clătite pufoase cu umplutură de mere

Rețeta este potrivită atât pentru un desert servit după cină, cât și pentru o gustare dulce alături de o cafea sau un ceai cald.

Ingredientele necesare pentru această rețetă de clătite sunt următoarele:

  • 200 g de făină
  • 2 ouă
  • 250 ml de lapte
  • 100 ml de apă minerală
  • 2 linguri de zahăr
  • 1 plic de zahăr vanilat
  • 1 linguriță de praf de copt
  • Un praf de sare
  • 2 linguri de ulei
  • Ingrediente pentru umplutura de mere
  • 3 mere potrivite
  • 2 linguri de zahăr
  • 1 linguriță de scorțișoară
  • 1 lingură de unt
  • Ingrediente pentru budincă
  • 1 plic de budincă de vanilie
  • 500 ml de lapte
  • 3 linguri de zahăr

Cum se prepară clătitele pufoase cu mere și budincă

1. Pregătirea compoziției pentru clătite

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Într-un bol încăpător, se bat ouăle cu zahărul, zahărul vanilat și sarea. Se adaugă treptat laptele, apoi făina amestecată cu praful de copt. Se toarnă și apa minerală, iar compoziția se amestecă până când devine omogenă, fără cocoloașe.

La final, se încorporează uleiul. Aluatul trebuie să aibă o consistență puțin mai groasă decât cel pentru clătitele obișnuite.

cofraj de ouă

Sursa foto: Freepik

2. Prepararea umpluturii de mere

Merele se spală, se curăță de coajă și se taie în cubulețe mici sau se dau pe răzătoare. Se pun într-o tigaie, împreună cu untul și zahărul, și se lasă la foc mediu până când se înmoaie.

Se adaugă scorțișoara și se amestecă bine. Compoziția se mai lasă câteva minute pe foc, apoi se răcește.

3. Prepararea budincii

Budinca de vanilie se pregătește conform instrucțiunilor de pe ambalaj, folosind laptele și zahărul. Se amestecă permanent până când crema se îngroașă, apoi se lasă puțin la răcit.

4. Coacerea clătitelor

Se încinge o tigaie antiaderentă, unsă cu puțin ulei. Se toarnă câte un polonic de aluat și se coace fiecare clătită la foc potrivit, pe ambele părți, până când capătă o culoare aurie.

Datorită prafului de copt și a compoziției mai dense, clătitele vor avea o textură mai groasă și mai pufoasă decât cele clasice.

5. Asamblarea desertului

Fiecare clătită se umple cu un strat de budincă de vanilie și câteva linguri de mere aromate cu scorțișoară. Se împăturește sau se rulează, după preferință.

La final, acest desert poate fi decorat cu puțină scorțișoară, zahăr pudră sau câteva felii subțiri de măr.

Cum se servesc clătitele cu mere și budincă

Clătitele pot fi servite atât calde, cât și după ce s-au răcit. Pentru un gust și mai bogat, deasupra se poate adăuga puțină budincă rămasă, iar cei care preferă deserturile mai dulci pot folosi și un strop de miere.

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