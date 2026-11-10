Clătitele pufoase cu mere, scorțișoară și budincă sunt o alegere excelentă pentru zilele răcoroase de toamnă, când pofta de ceva dulce și aromat este mai mare. Se prepară ușor, au o textură fragedă și combină gustul merelor cu aroma inconfundabilă a scorțișoarei și crema fină de budincă.

Rețeta este potrivită atât pentru un desert servit după cină, cât și pentru o gustare dulce alături de o cafea sau un ceai cald.

Ingredientele necesare pentru această rețetă de clătite sunt următoarele:

200 g de făină

2 ouă

250 ml de lapte

100 ml de apă minerală

2 linguri de zahăr

1 plic de zahăr vanilat

1 linguriță de praf de copt

Un praf de sare

2 linguri de ulei

Ingrediente pentru umplutura de mere

3 mere potrivite

2 linguri de zahăr

1 linguriță de scorțișoară

1 lingură de unt

Ingrediente pentru budincă

1 plic de budincă de vanilie

500 ml de lapte

3 linguri de zahăr

1. Pregătirea compoziției pentru clătite

Într-un bol încăpător, se bat ouăle cu zahărul, zahărul vanilat și sarea. Se adaugă treptat laptele, apoi făina amestecată cu praful de copt. Se toarnă și apa minerală, iar compoziția se amestecă până când devine omogenă, fără cocoloașe.

La final, se încorporează uleiul. Aluatul trebuie să aibă o consistență puțin mai groasă decât cel pentru clătitele obișnuite.

2. Prepararea umpluturii de mere

Merele se spală, se curăță de coajă și se taie în cubulețe mici sau se dau pe răzătoare. Se pun într-o tigaie, împreună cu untul și zahărul, și se lasă la foc mediu până când se înmoaie.

Se adaugă scorțișoara și se amestecă bine. Compoziția se mai lasă câteva minute pe foc, apoi se răcește.

3. Prepararea budincii

Budinca de vanilie se pregătește conform instrucțiunilor de pe ambalaj, folosind laptele și zahărul. Se amestecă permanent până când crema se îngroașă, apoi se lasă puțin la răcit.

4. Coacerea clătitelor

Se încinge o tigaie antiaderentă, unsă cu puțin ulei. Se toarnă câte un polonic de aluat și se coace fiecare clătită la foc potrivit, pe ambele părți, până când capătă o culoare aurie.

Datorită prafului de copt și a compoziției mai dense, clătitele vor avea o textură mai groasă și mai pufoasă decât cele clasice.

5. Asamblarea desertului

Fiecare clătită se umple cu un strat de budincă de vanilie și câteva linguri de mere aromate cu scorțișoară. Se împăturește sau se rulează, după preferință.

La final, acest desert poate fi decorat cu puțină scorțișoară, zahăr pudră sau câteva felii subțiri de măr.

Clătitele pot fi servite atât calde, cât și după ce s-au răcit. Pentru un gust și mai bogat, deasupra se poate adăuga puțină budincă rămasă, iar cei care preferă deserturile mai dulci pot folosi și un strop de miere.