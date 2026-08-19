Dunărea rămâne la minime istorice. Când ar putea începe să crească debitul

Dunărea rămâne la minime istorice. Debitul Dunării la intrarea în România, în secțiunea Baziaș, se va menține la aproximativ 1.300 de metri cubi pe secundă în următoarele trei zile, potrivit prognozei publicate de Institutul Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor. Până la 25 august, debitul ar urma să urce ușor la 1.350 mc/s, dar va rămâne mult sub media multianuală a lunii august, de 3.900 mc/s.

În aval de Porțile de Fier, debitele sunt estimate să scadă ușor în perioada următoare.

Valorile foarte reduse înregistrate în această perioadă au avut deja efecte asupra sistemului energetic. Debitele Dunării au ajuns la unele dintre cele mai mici niveluri înregistrate, iar această situație a dus la închiderea celor două reactoare ale Centralei nucleare de la Cernavodă, care asigurau aproximativ 20% din energia dispecerizabilă, amintește Agerpres.

Ministerul Energiei a anunțat în repetate rânduri că Sistemul Energetic Național dispune de mai multe resurse pentru acoperirea deficitului de producție apărut după oprirea Unității 2 de la Cernavodă.

Printre acestea se numără producția eoliană, Grupul energetic Rovinari 4 și producția hidro.

Sistemul Energetic Național dispune și de o capacitate transfrontalieră de aproximativ 4.000 MW, care permite importuri de energie electrică.

Situația s-ar putea modifica ulterior, în funcție de precipitațiile care vor cădea în bazinul superior al Dunării. Sunt prognozate ploi mai consistente în sudul Germaniei, Austria, Slovacia, Cehia și Ungaria.

Dacă estimările se confirmă și cantitățile de apă aduse de precipitații vor fi importante, debitul fluviului ar putea începe să crească.

Primele efecte ale unei eventuale creșteri a debitului ar putea deveni vizibile în România după 5–6 septembrie.

Evoluția va depinde însă de cantitatea și distribuția precipitațiilor din bazinul superior al Dunării.

Până atunci, prognoza INHGA indică menținerea unor valori foarte scăzute la intrarea fluviului în țară.