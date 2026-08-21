O avarie majoră pe Magistrala Berceni va afecta aproximativ 90% din Sectorul 4 al Capitalei în perioada 22-25 august, după ce o conductă principală de termoficare, veche de aproximativ 60 de ani, s-a fisurat în urmă cu două zile.

Primăria Municipiului București anunță că intervenția va necesita oprirea CET Progresul și repornirea CET Sud pentru a limita efectele asupra celorlalte sectoare.

Avaria s-a produs în zona intersecției străzilor Stupilor și Turnu Măgurele, în apropierea CET Progresul. Potrivit PMB, conducta transportă apă fierbinte la peste 90 de grade Celsius, iar apa a inundat galeriile subterane. Pentru evacuarea acesteia sunt necesare pompe, astfel încât echipele să poată interveni asupra conductei.

Primăria Capitalei precizează că alimentarea cu apă caldă nu a fost oprită imediat după apariția avariei, în condițiile în care au fost căutate soluții pentru ca problema să nu afecteze o parte mai mare a Bucureștiului.

Primarul general Ciprian Ciucu a convocat reprezentanții Termoenergetica și ELCEN, împreună cu ingineri și specialiști, pentru stabilirea modului de intervenție.

Începând cu 22 august, CET Progresul urmează să fie oprit pentru a opri circulația apei fierbinți și pentru a permite accesul muncitorilor în galeria inundată.

Pentru reducerea impactului asupra sistemului de termoficare, CET Sud va fi repornit și va prelua o parte din alimentarea cu energie termică.

Unitatea urma să intre în revizia tehnică de vară pentru o perioadă de 21 de zile, însă intervenția de la Magistrala Berceni a determinat schimbarea planului.

Potrivit PMB, această soluție permite menținerea alimentării cu apă caldă în Sectoarele 2 și 3, care ar fi putut fi afectate de oprirea CET Progresul. Sectoarele 5 și 6 sunt alimentate de CET Grozăvești și nu sunt vizate de această avarie.

Sectorul 4 va fi zona cea mai afectată de intervenție. Primăria estimează că aproximativ 90% din sector va rămâne fără apă caldă între 22 și 25 august.



Municipalitatea explică faptul că, pentru această zonă, nu există în prezent o soluție de avarie care să permită menținerea alimentării în timpul lucrărilor.

Intervenția presupune mai întâi evacuarea apei fierbinți acumulate în galeriile subterane, după care echipele vor putea lucra la conducta fisurată.

Avaria readuce în atenție problema vechimii rețelei de termoficare din București. Magistralele care transportă apa fierbinte funcționează, în unele zone, pe infrastructură construită cu mai multe decenii în urmă.

Documentele publicate de Primăria Capitalei arată că rețeaua de transport a energiei termice din București are mai multe tronsoane cu vechimi ridicate și că Magistrala Progresu-Berceni se află printre obiectivele incluse în proiectele de reabilitare.

În documentația tehnică a municipalității se arată că vechimea rețelelor și numărul avariilor reprezintă criterii importante pentru stabilirea tronsoanelor care trebuie modernizate. Intervențiile asupra conductelor amplasate în galerii subterane sunt, de asemenea, dificile și pot necesita evacuarea apei și lucrări în zone aflate sub infrastructura rutieră.

Pentru locuitorii din București, efectul direct al avariei este concentrat în Sectorul 4. Potrivit informațiilor transmise de Primăria Capitalei: