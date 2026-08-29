Șoferii de TIR care tranzitează Valea Oltului vor avea în continuare de respectat restricțiile de circulație impuse pe DN7, potrivit Direcției de Drumuri Craiova.

Autoritățile au decis prelungirea măsurii până la 15 noiembrie 2026, în contextul lucrărilor desfășurate pentru punerea în siguranță a versanților.

Restricția se aplică pe sectorul DN7 cuprins între Călimănești-Căciulata și Câinenii Mari. Vehiculele cu masa totală maximă autorizată de peste 7,5 tone nu au voie să circule pe acest tronson în intervalul 08:00-17:30, de luni până sâmbătă.

„Vă informăm că restricțiile de circulație instituite pe DN7, pe sectorul cuprins între Călimănești – Căciulata și Câinenii Mari, se prelungesc până la 15 noiembrie 2026. În continuare, în intervalul 08:00 – 17:30, de luni până sâmbătă, este interzisă circulația vehiculelor cu masa totală maximă autorizată mai mare de 7,5 tone”, a transmis Direcția Regională de Drumuri Craiova.

Măsura urma să expire inițial la 31 august, însă lucrările de pe Valea Oltului continuă, astfel că autoritățile au decis menținerea restricțiilor.

Potrivit reprezentanților DRDP Craiova, limitarea traficului greu este necesară pentru ca lucrările să se desfășoare în condiții de siguranță. Intervențiile au loc în timpul zilei, iar prezența unui volum ridicat de trafic greu ar putea pune în pericol atât muncitorii, cât și ceilalți participanți la trafic.

Lucrările vizează stabilizarea versanților de-a lungul DN7, prin montarea unor plase de protecție și a unor bariere de retenție menite să împiedice desprinderea rocilor.

Zona este cunoscută pentru instabilitatea terenului și pentru existența unor porțiuni cu rocă friabilă. În aceste condiții, autoritățile avertizează că întreruperea intervențiilor înainte de finalizarea lucrărilor ar putea crește riscul ca blocuri de piatră să se desprindă de pe versanți și să ajungă pe carosabil.

DRDP Craiova anunța încă de la sfârșitul lunii iulie că traficul de pe Valea Oltului urma să fie restricționat în perioada lucrărilor, tocmai pentru a permite intervențiile de punere în siguranță.

Astfel, până la 15 noiembrie, transportatorii care folosesc DN7 trebuie să țină cont de intervalul în care accesul vehiculelor de peste 7,5 tone este interzis și să își adapteze traseele și programul de deplasare.