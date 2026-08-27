Circulația rutieră pe un nou tronson al Autostrăzii A7 va fi deschisă luni, 31 august, de la ora 16:00. Șoferii vor putea utiliza cei 47,10 kilometri dintre Adjud și Bacău Sud, după finalizarea ultimelor lucrări de pe sector. Anunțul a fost făcut joi de directorul general al Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR), Cristian Pistol, după o verificare efectuată pe șantier.

Constructorul român UMB se află în etapa finală a lucrărilor, iar verificarea efectuată înaintea deschiderii a vizat stadiul lucrărilor și conexiunile necesare pentru circulația în condiții de siguranță.

„Luni, 31 august, ora 16:00: deschidem circulația pe autostradă între Adjud și Bacău Sud! Am fost astăzi pe șantier, unde constructorul român (UMB) finalizează ultimele detalii, și am făcut ultima verificare înainte de deschidere. Luni, 31 august, de la ora 16:00, se va putea circula pe cei 47,10 km noi de autostradă. Din acel moment, drumul pe autostradă de la București va ajunge, într-o primă fază, până la nodul rutier al VO Bacău care face legătura cu DN2F, spre Vaslui’, a notat Pistol.

Astfel, în prima etapă, traficul de pe autostradă va ajunge până la nodul rutier al Variantei Ocolitoare Bacău care asigură legătura cu DN2F, în direcția Vaslui.

După încheierea lucrărilor de racordare, circulația va fi extinsă cu încă aproximativ patru kilometri, până la Nodul Rutier Bacău Nord al Variantei Ocolitoare Bacău.

Etapizarea deschiderii a fost aleasă pentru ca fiecare sector să fie pus în circulație numai după finalizarea conexiunilor cu celelalte drumuri.

„Am ales această etapizare pentru un singur motiv: deschidem fiecare kilometru doar atunci când conexiunile lui sunt complete și sigure. Odată cu deschiderea sectorului Adjud - Bacău Sud, se va circula pe 241,62 km din totalul celor 319 km ai A7 (Ploiești - Pașcani), ale cărei loturi în execuție sunt finanțate prin PNRR. Moldova își primește autostrada - și, odată cu ea, perspective economice concrete de dezvoltare!”, a transmis șeful companiei de drumuri.

Deschiderea tronsonului Adjud – Bacău Sud va duce la 241,62 kilometri lungimea porțiunii din Autostrada A7 Ploiești – Pașcani pe care șoferii vor putea circula.

Întregul proiect A7 are 319 kilometri, iar loturile aflate în execuție sunt finanțate prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR).