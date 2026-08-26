Șoferii care tranzitează Valea Prahovei ar putea avea în curând o alternativă la traficul aglomerat de pe DN1. Centura Comarnic, o șosea de aproape șase kilometri care va ocoli orașul și va prelua o parte din circulația de pe drumul național, a intrat în etapa ultimelor verificări înainte de deschidere, spun reprezentanții Consiliului Județean Prahova.

Pe șantier au început testele statice ale structurilor, iar constructorii lucrează în paralel la semnalizarea rutieră și la pregătirea marcajelor. Autoritățile din Prahova anunță că lucrările se apropie de final.

Miercuri au fost efectuate probe statice pe viaduct, pentru verificarea comportamentului structurii atunci când este supusă unor sarcini. Testele dinamice sunt programate pentru joi.

Verificările reprezintă una dintre etapele necesare înainte ca șoseaua să fie dată în circulație și să preia traficul care traversează în prezent orașul Comarnic.

Lucrările de pe șantier continuă și în zona semnalizării. Stâlpii destinați indicatoarelor de dimensiuni mici au fost deja instalați, iar pentru panourile de mari dimensiuni sunt realizate fundațiile pentru structurile de susținere și console.

„Suntem în etapa în care verificăm efectiv structurile înainte de deschiderea circulației. Testele trebuie făcute complet și corect, fără scurtături. În paralel, închidem lucrările de semnalizare și siguranță rutieră. Suntem aproape de final, dar până când toate verificările nu sunt încheiate, rămânem cu aceeași atenție pe șantier”, a declarat Virgiliu-Daniel Nanu, președintele Consiliului Județean Prahova.

Noua șosea va avea aproape șase kilometri și două benzi de circulație. Traseul va ocoli orașul Comarnic prin partea de vest și va permite șoferilor să evite porțiunea din DN1 care traversează localitatea.

Potrivit estimărilor prezentate de autorități, viteza de proiectare este de 90 de kilometri pe oră. La această viteză, parcurgerea întregii variante ar dura aproximativ patru minute.

Centura ar putea reduce presiunea asupra DN1, în special în perioadele în care traficul către și dinspre stațiunile de pe Valea Prahovei crește considerabil.

În prezent, traficul de pe DN1 traversează Comarnicul, iar circulația devine dificilă în special în weekenduri, în perioadele de sărbători și în sezonul turistic. Numărul mare de autoturisme care se îndreaptă spre Valea Prahovei duce frecvent la formarea unor coloane.

Centura ar urma să ofere o rută alternativă pentru traficul de tranzit, reducând numărul mașinilor care mai trebuie să traverseze orașul.

Șantierul pentru Centura Comarnic a fost deschis în octombrie 2023. De la începutul proiectului, autoritățile au prezentat noua șosea drept una dintre investițiile menite să reducă blocajele de pe DN1 și să îmbunătățească circulația pe Valea Prahovei.

Deschiderea traficului va avea loc după finalizarea tuturor testelor și verificărilor tehnice, precum și după încheierea lucrărilor de semnalizare și siguranță rutieră.