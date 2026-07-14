Tom Cruise va avea o „apariție specială” la ceremonia de închidere a Cupei Mondiale 2026, însă FIFA păstrează secretul asupra momentului pregătit de starul din „Mission: Impossible”, potrivit Associated Press.

Actorul se va afla duminică, 19 iulie, pe New York New Jersey Stadium, înaintea finalei turneului, într-un spectacol care va începe cu 90 de minute înainte de primul fluier.

FIFA a confirmat marți participarea lui Tom Cruise, alături de Laura Pausini, Nicole Scherzinger, Robbie Williams și creatorul de conținut IShowSpeed. În cazul actorului american, organizatorii au folosit însă doar formularea „apariție specială”, fără să ofere alte detalii despre rolul său în ceremonie.

Secretul din jurul momentului lui Tom Cruise a atras atenția presei internaționale mai ales prin prisma apariției sale de la ceremonia de închidere a Jocurilor Olimpice de la Paris, din 2024.

Atunci, actorul a coborât de pe acoperișul Stade de France, suspendat de cabluri, a preluat drapelul olimpic și a părăsit arena pe o motocicletă. Momentul a continuat într-o secvență filmată în care Cruise a ajuns la Los Angeles, orașul-gazdă al Jocurilor Olimpice din 2028.

Associated Press amintește cascadoria de la Paris în contextul noii apariții anunțate de FIFA. Până în prezent, forul mondial nu a precizat dacă actorul va repeta un moment de acțiune sau dacă va avea un rol diferit în spectacolul de la finala Cupei Mondiale.

Tom Cruise a fost văzut și în tribune la meciuri disputate în timpul turneului din Statele Unite.

Spectacolul de închidere este programat la ora locală 13:30, cu o oră și jumătate înainte de startul finalei, stabilit pentru ora 15:00.

Pe scenă vor urca Laura Pausini, Nicole Scherzinger și Robbie Williams. IShowSpeed, unul dintre cei mai urmăriți creatori de conținut online și o prezență constantă la meciurile turneului, figurează de asemenea pe lista participanților.

Jennifer Hudson va interpreta imnul Statelor Unite înaintea finalei.

„Ceremonia va celebra călătoria extraordinară a 48 de echipe în 16 orașe și trei țări”, a transmis Heimo Schirgi, director operațional al FIFA. Potrivit acestuia, spectacolul va reuni „muzica, cultura și fotbalul”.

Ceremonia este produsă de Balich Wonder Studio, sub conducerea lui Marco Balich. Acesta a coordonat și ceremoniile Cupei Mondiale din Qatar, din 2022, și are în portofoliu producții realizate pentru mai multe evenimente sportive internaționale majore.

FIFA le-a cerut spectatorilor să ajungă devreme la stadion și a anunțat că publicul va fi implicat în anumite momente ale spectacolului.

Apariția lui Tom Cruise rămâne, însă, unul dintre puținele elemente pe care organizatorii nu le-au detaliat. După cascadoria de la Paris 2024, simpla formulare „apariție specială” este suficientă pentru ca momentul actorului să fie urmărit cu atenție înaintea finalei Cupei Mondiale 2026.