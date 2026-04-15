Tom Cruise, de nerecunoscut în noul film „Digger”. Cum îi stă cărunt și cu burtă

Actorul Tom Cruise surprinde publicul cu o transformare radicală în cel mai nou proiect cinematografic semnat de regizorul Alejandro G. Iñárritu. În filmul „Digger”, starul de la Hollywood apare aproape de nerecunoscut, afișând un look complet diferit față de imaginea care l-a consacrat, informează hollywoodreporter.

Tom Cruise revine pe marile ecrane într-un rol de salvator al lumii, însă de această dată cu accente comice, în „Digger”, lungmetraj regizat de Alejandro G. Iñárritu. Actorul a fost prezent la CinemaCon pentru a promova proiectul.

Cruise îl interpretează pe un miliardar aflat în încercarea de a-și rezolva propriile greșeli, așa cum reiese dintr-o primă imagine prezentată exclusiv la CinemaCon, care nu a fost făcută publică online. Warner Bros a dezvăluit filmul în timpul prezentării oficiale organizate la Las Vegas, marți, eveniment la care Cruise și Iñárritu au fost întâmpinați cu aplauze puternice.

Considerat unul dintre cei mai vocali susținători ai experienței cinematografice, Cruise s-a adresat proprietarilor și distribuitorilor de săli de cinema, mulțumindu-le pentru eforturile depuse:

„Vreau să vă mulțumesc tuturor pentru tot ceea ce faceți”, adăugând: „Am crescut cu 23% până acum în box office. Familia mea din cinematografie, știți că sunt aici pentru voi și vă iubesc”, a spus Cruise.

Regizorul Alejandro González Iñárritu a dezvăluit că proiectul „Digger” are rădăcini vechi, ideea conturându-se în urmă cu aproape un deceniu, iar discuțiile cu Tom Cruise întinzându-se pe parcursul ultimilor șapte ani.

Cineastul a mărturisit că a fost surprins de transformarea actorului în Digger Rockwell, subliniind că, deși Cruise este cunoscut pentru curajul demonstrat în cascadorii spectaculoase, rolul de față implică o altă formă de îndrăzneală, una profund emoțională și artistică. În opinia sa, acesta ar putea deveni cel mai solicitant și complex rol din cariera actorului.

La rândul său, Tom Cruise a vorbit cu entuziasm despre colaborarea cu Iñárritu, descriind producția drept genul de proiect care i-a definit mereu aspirațiile cinematografice. Actorul a caracterizat filmul ca fiind imprevizibil și plin de umor, exprimându-și nerăbdarea ca publicul să descopere rezultatul final.

În imaginile surprinse de pe platoul de filmare, Cruise apare într-o ipostază complet diferită față de imaginea sa consacrată: cu părul cărunt, trăsături marcate de vârstă și o siluetă schimbată, el interpretează un personaj excentric care își duce traiul într-un conac impunător, având grijă de o pisică bolnavă.

Povestea dezvăluie treptat că Digger este un magnat aflat la conducerea unei corporații majore, responsabilă pentru un dezastru ecologic cauzat de o scurgere de metan ce amenință să disloce milioane de oameni.

Producția îi reunește pe ecran și pe Sandra Hüller, Jesse Plemons, Riz Ahmed, Michael Stuhlbarg, Sophie Wilde și Emma D'Arcy și este descrisă drept o „comedie cu accente catastrofale”. Regizorul Alejandro González Iñárritu a caracterizat filmul ca fiind o comedie intensă, haotică și de amploare dezastruoasă, dar în același timp înfricoșătoare, amuzantă și estetic spectaculoasă.

El a recunoscut că genul comediei nu este unul la care publicul s-ar aștepta în mod obișnuit de la el sau de la Tom Cruise și a admis că experiența realizării proiectului a fost una intimidantă. Totuși, a subliniat că evită repetarea propriilor formule, considerând că fiecare film ar trebui să implice un grad de risc creativ.

În acest context, a comparat provocarea cu cea de la „Birdman”, pe care îl vedea tot ca pe o comedie întunecată, și a lăudat energia lui Cruise, pe care îl descrie ca pe un actor complet dedicat și capabil să aducă umor în fiecare zi de filmare. Lansarea în cinematografe este programată pentru 2 octombrie.