Un editorial publicat de cotidianul chinez Global Times a criticat propunerea lui Dario Amodei, directorul general al Anthropic, de a tempera ritmul dezvoltării inteligenței artificiale (AI), susținând că inițiativa are și o componentă geopolitică ce vizează China, potrivit Reuters.

Reacția vine după ce Amodei a cerut companiilor din domeniul AI să acorde mai mult timp cercetării privind siguranța și controlul modelelor avansate.

Într-un editorial publicat luni, 14 septembrie, Global Times a descris propunerea drept un „plan de tip Război Rece” și a acuzat Washingtonul că ar putea folosi regulile privind siguranța AI și restricțiile tehnologice pentru a-și menține avantajul în competiția cu Beijingul.

Disputa are loc într-un moment în care Statele Unite și China își intensifică rivalitatea în domeniul inteligenței artificiale și al semiconductorilor.

Dario Amodei și-a prezentat propunerea într-un eseu publicat sâmbătă, intitulat „We Must Pace the Frontier”. El susține că dezvoltarea modelelor AI de frontieră ar trebui să fie încetinită suficient pentru ca cercetătorii, companiile și autoritățile să poată evalua mai bine riscurile asociate sistemelor tot mai capabile.

Amodei nu propune oprirea dezvoltării inteligenței artificiale. Ideea centrală este ca ritmul de îmbunătățire a modelelor să fie gestionat astfel încât măsurile de siguranță, testarea și mecanismele de supraveghere să poată ține pasul cu progresul tehnologic.

Propunerea a primit sprijin din partea unor lideri importanți din industria tehnologică, inclusiv Sam Altman, directorul OpenAI, și Elon Musk, fondatorul SpaceX și al xAI.

Eseul lui Amodei include însă și recomandări care depășesc zona strict tehnică a siguranței AI. CEO-ul Anthropic a susținut consolidarea controalelor americane asupra exporturilor de cipuri către China și a cerut măsuri împotriva presupusului „model distillation”, o metodă prin care un model mai mic poate fi antrenat folosind rezultatele unui model mai avansat.

Tema este deja una sensibilă în relațiile dintre Washington și Beijing. La începutul lunii septembrie, autoritățile americane au acuzat mai multe companii chineze de folosirea la scară largă a acestei tehnici pentru a accelera dezvoltarea propriilor sisteme AI. China a respins acuzațiile și a susținut că distilarea este o tehnică utilizată în mod obișnuit în dezvoltarea modelelor de inteligență artificială.

Amodei a recunoscut, de altfel, dificultatea aplicării unei astfel de abordări la nivel internațional. El a indicat drept una dintre principalele probleme situația în care Statele Unite ar încetini dezvoltarea, în timp ce China sau alte state considerate adversare ar continua să avanseze în același ritm.

Global Times a respins interpretarea potrivit căreia propunerea ar reprezenta exclusiv o inițiativă de siguranță tehnologică. Editorialul susține că măsurile propuse ar putea contribui la limitarea dezvoltării AI în China și la consolidarea poziției dominante a Statelor Unite în tehnologiile de vârf.

Publicația chineză a apreciat că excluderea Chinei din discuțiile privind guvernanța globală a inteligenței artificiale ar putea crește riscurile asociate dezvoltării acestei tehnologii, deoarece ar reduce cooperarea între principalele centre de cercetare.

Poziția reflectă și disputa mai largă privind modul în care ar trebui stabilite regulile internaționale pentru inteligența artificială. Statele Unite susțin măsuri pentru protejarea tehnologiilor considerate strategice, în timp ce China critică restricțiile pe care le consideră instrumente de limitare a dezvoltării sale tehnologice.

Dezbaterea privind ritmul dezvoltării AI are loc și în Statele Unite. Președintele Donald Trump a respins duminică apelurile pentru o încetinire semnificativă a dezvoltării inteligenței artificiale și a spus că Statele Unite trebuie să își păstreze avantajul față de China.

Trump a afirmat că SUA sunt în prezent înaintea Chinei în domeniul AI și că dorește ca această poziție să fie menținută. „Cine câștigă AI câștigă”, a spus președintele american, referindu-se la importanța strategică pe care o atribuie tehnologiei.

Poziția sa contrastează cu apelul lui Amodei pentru un ritm mai controlat al dezvoltării. Discuția nu se limitează însă la diferențele dintre politicieni și companiile de tehnologie, ci include și preocupări privind utilizarea modelelor avansate în domenii precum securitatea, cercetarea militară și atacurile informatice.

Anthropic a publicat recent mai multe evaluări privind utilizarea abuzivă a modelelor AI și a avertizat că sistemele tot mai capabile pot fi folosite în activități precum dezvoltarea armelor convenționale, operațiuni de informații și cercetare biologică.

În paralel cu această dispută, Washingtonul și Beijingul se pregătesc să discute despre riscurile asociate inteligenței artificiale de frontieră. Potrivit informațiilor citate de Reuters, discuțiile sunt planificate pentru jumătatea lunii septembrie, iar subiectul ar putea apărea și în cadrul unei eventuale întâlniri dintre Donald Trump și președintele chinez Xi Jinping, programată pentru 24 septembrie.

Astfel, ritmul dezvoltării AI a devenit atât o problemă tehnologică și de siguranță, cât și una legată de competiția economică și strategică dintre cele două mari puteri.