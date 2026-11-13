Outlook, serviciul de e-mail al companiei Microsoft cu peste 400 de milioane de utilizatori activi, a fost afectat joi de o întrerupere majoră, care a provocat probleme și la alte servicii ale companiei, potrivit CNBC.

Aproape 130.000 de raportări privind disfuncționalități ale platformei au fost înregistrate pe Downdetector în jurul orei 13:00, ora Coastei de Est a Statelor Unite. Problemele au vizat nouă servicii din ecosistemul Microsoft 365, printre care Outlook, Teams și Copilot.

Utilizatorii au semnalat că nu își pot accesa căsuțele de e-mail, nu pot trimite sau primi mesaje ori nu reușesc să încarce mesajele din inbox. Au fost raportate dificultăți și la Microsoft Teams, platforma de comunicare folosită în mediul profesional, precum și la alte aplicații din suita companiei.

Lista serviciilor care ar putea fi afectate, potrivit informațiilor comunicate de Microsoft, include Exchange Online, Microsoft Teams, SharePoint Online, Microsoft Copilot 365, Microsoft Defender XDR, Planner, To Do, Intune și Defender for Office 365.

Downdetector a înregistrat, la un moment dat, peste 97.000 de raportări pentru Outlook, peste 38.000 pentru Microsoft 365 și aproximativ 4.500 pentru Teams. Aceste cifre reprezintă sesizări ale utilizatorilor, nu un număr confirmat de persoane afectate. La nivelul întregii platforme, amploarea exactă a incidentului nu a fost precizată de companie.

Microsoft a explicat inițial că problemele au fost provocate de încărcarea ridicată a infrastructurii în mai multe regiuni. Ulterior, investigația a arătat că un număr de servere deveniseră indisponibile în mod neașteptat, ceea ce a suprasolicitat infrastructura rămasă. Unele servere nu treceau nici verificările automate de funcționare.

Compania a oprit temporar implementările și modificările de configurare, a redirecționat o parte din trafic și a început repornirea serverelor afectate.

În jurul orei 16:00, Microsoft a anunțat că a validat o metodă alternativă de verificare a stării serviciilor, care a permis repunerea online a unor servere. Ulterior, a pregătit și sisteme automate pentru detectarea și repornirea celor care nu răspund.

În paralel, Amazon Web Services a transmis că propriile servicii funcționau normal, iar problemele semnalate de utilizatori în alte zone ale internetului nu indicau o defecțiune a infrastructurii AWS. Nici Google nu a fost confirmat drept sursă a incidentului.

Microsoft nu a oferit un termen ferm pentru revenirea completă la normal.