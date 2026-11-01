Bucureștenii care vor să călătorească în Europa în noiembrie 2026 pot găsi bilete de avion la tarife accesibile pentru destinații precum Malta și Milano. Ofertele includ atât curse într-un singur sens, cât și variante dus-întors, însă prețurile diferă în funcție de data plecării, compania aeriană și disponibilitatea locurilor, potrivit Ryan Air.

Cele două destinații oferă posibilități diferite pentru o escapadă de toamnă. Malta este potrivită pentru cei interesați de istorie, arhitectură și peisaje mediteraneene, în timp ce Milano rămâne o alegere pentru turiștii care vor să viziteze obiective culturale și să descopere nordul Italiei.

Pentru ruta București–Malta, ofertele consultate la 1 noiembrie indicau bilete într-un singur sens începând de la aproximativ 17 euro, echivalentul a circa 85 de lei. O variantă identificată pentru 14 noiembrie este operată direct, iar durata minimă a călătoriei este de aproximativ două ore și 20 de minute.

Malta poate fi o destinație potrivită și în afara sezonului estival. Temperaturile sunt, în general, mai blânde decât în multe regiuni din Europa continentală, iar numărul turiștilor este mai redus comparativ cu lunile de vară.

Capitala Valletta se remarcă prin clădirile istorice, fortificațiile și străzile sale înguste. Un alt punct de interes este Mdina, vechea capitală a insulei, cunoscută pentru arhitectura medievală și centrul său istoric.

Turiștii pot include în program și cele Trei Orașe, situate în apropierea capitalei, sau o excursie pe insula Gozo.

Milano este o altă destinație care poate fi luată în calcul pentru luna noiembrie. Verificările efectuate pe site-ul companiei Ryanair indicau tarife de la 16,99 euro pentru un zbor într-un singur sens pe ruta București–Bergamo, pentru data de 21 noiembrie 2026. Zborul direct are o durată de aproximativ două ore și 20 de minute.

Aeroportul Orio al Serio din Bergamo este unul dintre punctele de acces utilizate de călătorii care vizitează Milano. Acesta se află la aproximativ 50 de kilometri de centrul orașului, iar transferul cu autocarul până la gara Milano Centrale durează, în mod obișnuit, aproximativ 55 de minute.

Printre obiectivele turistice importante din Milano se numără Domul, una dintre cele mai cunoscute construcții gotice din Italia, și Castelul Sforza, un complex istoric care găzduiește mai multe muzee și colecții de artă.

Orașul oferă și posibilitatea unor plimbări prin Galeria Vittorio Emanuele II, unul dintre cele mai cunoscute spații comerciale istorice din Italia.

Prețurile biletelor de avion se modifică în funcție de cerere, data plecării și locurile disponibile. Tarifele afișate inițial de companiile aeriene pot crește în momentul rezervării, în funcție de serviciile suplimentare selectate.

Călătorii trebuie să verifice dacă prețul include bagajul dorit, deoarece transportul unui troler de cabină sau al unui bagaj de cală poate presupune costuri suplimentare.

De asemenea, este important să fie luate în calcul cheltuielile pentru transportul de la aeroport, cazare și deplasările în interiorul orașului.

Noiembrie poate oferi oportunități pentru călătorii cu buget redus, iar Malta și Milano se numără printre destinațiile accesibile din București. Compararea tarifelor pentru mai multe zile de plecare poate ajuta la identificarea unei variante avantajoase.