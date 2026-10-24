Mii de tineri și cetățeni italieni au participat sâmbătă la manifestații de amploare organizate în mai multe mari orașe din țară. Oamenii și-au exprimat nemulțumirea față de creșterea costului vieții, nivelul ridicat al chiriilor și alocările bugetare pentru sectorul militar. Evenimentele s-au desfășurat sub o supraveghere strictă din partea autorităților, pe fondul măsurilor sporite de securitate luate după violențele și jafurile înregistrate cu o săptămână în urmă la Milano, conform EFE.

Mobilizarea s-a simțit puternic în Roma, Milano, Torino, Napoli, Bologna și Florența. Pentru a preveni eventuale acte de vandalism sau jafuri, forțele de ordine au intensificat controalele în gări și au instituit dispozitive preventive în zonele comerciale centrale.

Principalul motiv al ieșirii în stradă l-a reprezentat prețul inaccesibil al locuințelor, alături de lipsa investițiilor în sistemul educațional și în cartierele periferice. Participanții au acuzat executivul că prioritizează cheltuielile militare în detrimentul nevoilor sociale ale populației.

Protestăm împotriva scumpirii vieții și a unui guvern care alocă bani pentru armament, dar nu pentru educație, pentru cartierele periferice sau pentru oamenii care au cu adevărat nevoie de ajutor, a declarat pentru sursa citată, Davide, un student în vârstă de 23 de ani.

Cele mai grave incidente au fost înregistrate la Bologna. În nordul țării, o manifestație desfășurată inițial fără probleme a degenerat spre seară în confruntări directe între protestatari și organele de ordine. Unii participanți au aruncat cu pietre și sticle în direcția agenților, determinând poliția să folosească tunurile cu apă pentru împrăștierea mulțimii.

Tensiuni s-au înregistrat și la Torino, unde mii de persoane au mărșăluit din Piazza Castello scandând lozinci critice la adresa prim-ministrului Giorgia Meloni. În timpul marșului au avut loc îmbrânceli cu trupele antirevoltă, iar manifestanții au afișat pancarte cu mesaje precum "Ați redus poporul la foame" și au dat foc unei fotografii de mari dimensiuni cu șefa guvernului.

La Milano, scena violențelor de săptămâna trecută, sute de studenți au mărșăluit sub escorta permanentă a poliției antirevoltă. Zona centrală a fost protejată de un dispozitiv masiv format din aproximativ 1.400 de cadre ale forțelor de ordine și 500 de militari din brigada de parașutiști Folgore, trimiși special de guvern.

În capitală, o demonstrație împotriva războiului s-a desfășurat în condiții pașnice pe traseul Piazza della Repubblica – Forurile Imperiale. Ulterior, grupuri de tineri s-au adunat spontan în zona Colosseumului, fiind îndeaproape supravegheați de poliție. Înaintea începerii marșurilor din Roma, polițiștii au identificat peste 200 de tineri și au dus la secție 63 dintre ei, confiscând cagule, măști, spray-uri și echipamente de camuflaj.

În paralel cu manifestațiile din stradă, ministrul italian de interne, Matteo Piantedosi, a făcut publică arestarea unui bărbat de 30 de ani. Acesta este bănuit că ar fi creat "Mișcarea 17 Octombrie", o rețea anonimă apărută în urma revoltelor anterioare din Milano, care strânsese peste 40.000 de urmăritori pe Instagram.

Conform precizărilor făcute de ministru pe platforma X, suspectul este jurnalist și activist din cercurile pro-palestiniene. Organizația promovase strategia "Be water" ("Fii apă"), prin care intenționa să comunice locațiile protestelor pe Telegram cu doar 30 de minute înainte de start pentru a fentă dispozitivele poliției, însă instrucțiunile finale nu au mai fost lansate. Măsurile drastice de securitate adoptate de autorități au fost menținute tocmai pentru a evita repetarea scenariilor violente din weekendul precedent.