Poliția italiană a efectuat aproximativ 150 de percheziții în mai multe provincii, în cadrul anchetei privind violențele izbucnite în centrul orașului Milano pe 17 și 18 octombrie 2026, potrivit EuroNews. Investigațiile au scos la iveală conversații pe WhatsApp în care participanții discutau despre folosirea cuțitelor, atacarea polițiștilor, sustragerea armelor acestora și incendierea unor clădiri publice.

În paralel, procurorii din Milano investighează presupusul rol al lui Youssef Siher, un cercetător în vârstă de 30 de ani, reținut pe 24 octombrie.

Acesta a refuzat să răspundă întrebărilor judecătorului în cadrul audierii desfășurate marți, 27 octombrie, în penitenciarul San Vittore. El este acuzat de instigare la comiterea de infracțiuni, cu circumstanța agravantă a intenției teroriste, și de violențe organizate în timpul manifestațiilor.

Potrivit publicației Euronews, ancheta a început după ce polițiștii din cadrul diviziei Digos din Monza și Brianza au identificat un mesaj în care un utilizator îi îndemna pe ceilalți să nu își pună imediat cagulele, pentru a evita identificarea de către forțele de ordine.

Pe 22 octombrie, anchetatorii au percheziționat locuința unui minor suspectat că ar fi scris mesajul. Acolo au găsit o cagulă și un tricou Under Armour despre care există suspiciunea că provenea dintr-un magazin jefuit în timpul tulburărilor din Milano. În locuința unui alt minor a fost descoperit un al doilea tricou al aceleiași mărci, considerat, de asemenea, posibil provenit din jaf.

Telefonul primului adolescent a oferit anchetatorilor o pistă importantă: un grup WhatsApp cu peste 230 de membri. În conversații apăreau referiri la cuțite, arme, bombe fumigene și petarde, dar și propuneri de atacare a polițiștilor, sustragere a armelor acestora și incendiere a unor clădiri publice.

Unele mesaje îndemnau participanții să obțină cuțite, bastoane și spray-uri cu piper. Alte discuții vizau furtul unor mașini și atacarea unor afaceri, fiind menționate inclusiv un presupus jaf la un magazin Gucci și un restaurant McDonald's.

Anchetatorii au identificat și referiri la noi manifestații programate pentru 24 octombrie, despre care exista suspiciunea că ar putea degenera în violențe. Informațiile strânse au contribuit la declanșarea unei operațiuni preventive la nivel național.

Operațiunea s-a desfășurat pe 24 octombrie, sub coordonarea Direcției Centrale a Poliției de Prevenire, cu participarea structurilor Digos și a echipelor mobile de poliție din mai multe orașe italiene. Principalul obiectiv a fost identificarea armelor și munițiilor deținute ilegal.

În zona Brianza, verificările au vizat 32 de persoane din 16 localități, printre care Monza, Seregno, Giussano, Carate Brianza, Limbiate, Nova Milanese și Desio.

Polițiștii au confiscat cuțite pliabile și de tip fluture, un topor cu inscripția „1312” pe lamă, boxuri, un baston telescopic și două pistoale cu muniție oarbă, cărora le lipseau capacele roșii de siguranță. Au mai fost găsite dispozitive pentru spargerea geamurilor, cagule și alte obiecte încadrate de anchetatori în categoria armelor sau instrumentelor ofensive.

Inscripția „1312” este asociată cu acronimul ACAB, folosit pentru expresia engleză „All Cops Are Bastards”, o formulare ostilă la adresa poliției.

Investigațiile continuă pentru stabilirea provenienței obiectelor confiscate, clarificarea faptelor și identificarea eventualilor participanți la acțiunile violente.

Youssef Siher a fost reținut pe 24 octombrie. Potrivit procurorilor, acesta ar administra canalele de socializare ale așa-numitei Mișcări din 17 Octombrie, înființată după confruntările din centrul orașului Milano.

În cadrul audierii de marți, Siher și-a exercitat dreptul de a păstra tăcerea în fața judecătoarei pentru investigații preliminare Tiziana Landoni. Magistrații trebuie să decidă dacă validează măsura reținerii și dacă admit cererea procurorilor de menținere a acestuia în arest preventiv.

Procurorul-șef Marcello Viola și procuroarea Francesca Crupi susțin că există riscul ca suspectul să se sustragă procedurilor judiciare sau să comită noi fapte. O decizie era așteptată până la 28 octombrie 2026.

Avocații Benedetto Ciccarone și Yasmina Abu Sharar contestă acuzațiile potrivit cărora clientul lor ar fi instigat la violență sau terorism și au solicitat eliberarea acestuia.

Autoritățile italiene încearcă să stabilească legătura dintre mesajele din grupul WhatsApp, obiectele confiscate și violențele din Milano.

Deocamdată, acuzațiile formulate împotriva lui Siher și suspiciunile privind proveniența unor bunuri fac obiectul investigațiilor, iar vinovăția persoanelor implicate trebuie stabilită prin procedurile judiciare.