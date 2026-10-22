Decizia autorităților italiene vine ca urmare a incidentelor grave înregistrate la sfârșitul săptămânii trecute în centrul orașului Milano. Pentru a restabili ordinea publică, vicepremierul Matteo Salvini a anunțat mobilizarea a 500 de militari din cadrul brigăzii de parașutiști Folgore. Aceștia vor fi patruleze în zonele critice, în special în gări și în piețele principale, având la dispoziție echipamente speciale, vehicule blindate și drone pentru monitorizare, anunță AFP.

Tensiunile au început la sfârșitul săptămânii, când mii de elevi și tineri au ieșit în stradă. Mișcarea de protest a debutat vineri cu manifestații pașnice împotriva condițiilor din sistemul de învățământ. Acțiunile au continuat sâmbătă, când o mulțime mai numeroasă a protestat față de creșterea costului vieții și scăderea puterii de cumpărare.

Lucrurile au scăpat însă de sub control în cursul zilelor de sâmbătă și duminică. Grupuri de tineri, mulți având fețele acoperite pentru a nu fi identificați, au provocat confruntări violente cu forțele de ordine în Piazza Duomo. Ulterior, aceștia au vandalizat și jefuit mai multe spații comerciale din zona centrală, printre care un supermarket de pe via Torino și un magazin de articole sportive din piazza Cairoli.

În fața valului de indignare provocat de jafuri și distrugeri, Matteo Salvini a explicat rolul pe care îl vor avea cei 500 de parașutiști în menținerea siguranței publice. Oficialul italian a ținut să precizeze că prezența trupelor speciale se va desfășura strict în cadrul legii.

„Nu vor umbla pe stradă să facă lucruri ciudate”, promite el. Liderul politic a subliniat că militarii vor acționa conform instruirii lor, fără a depăși cadrul legal sau atribuțiile conferite de statutul lor.

„Vor fi pregătiți să facă ce un militar trebuie și poate să facă, respectând normele în vigoare. Sunt militari și vor respecta legea, nu o să umble pe stradă să facă lucruri ciudate”, a adăugat Salvini.

Dislocarea brigăzii Folgore are ca scop prevenirea altor incidente similare și protejarea spațiilor publice intens circulate. Utilizarea tehnologiei moderne, precum dronele, alături de blindatele din dotare, va permite o supraveghere mai eficientă a zonelor cu risc ridicat și o intervenție rapidă în cazul apariției unor noi focare de violență.