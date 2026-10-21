Peste 10.000 de studenţi, elevi şi funcţionari au manifestat miercuri la Atena şi în mai multe oraşe din Grecia, potrivit informațiilor furnizate de poliţie şi de presa locală. Oamenii au ieșit în stradă în semn de protest faţă de costul ridicat al traiului, arătând asemănări evidente cu situaţia din Franţa.

Aproximativ 5.000 de persoane s-au adunat miercuri la prânz în capitala greacă, iar 3.000 au protestat la Salonic, al doilea cel mai important oraş grec, situat în nordul ţării, a declarat un purtător de cuvânt al poliţiei. De asemenea, la o adunare desfășurată la Patras au luat parte peste 3.000 de persoane, conform news.ro.

Protestatarii își exprimă nemulțumirea față de starea în care a ajuns sistemul de învățământ. „Nivelul educaţiei este foarte slab, şcolile duc lipsă de personal, iar clădirile şcolilor sunt îmbătrânite”, a deplâns o angajată a unei primării din apropiere de Atena, Maria, în vârstă de 40 de ani, care a stat de vorbă cu jurnaliștii într-o coloană care s-a îndreptat către Piaţa Syntagma, în faţa sediului Parlamentului din Atena.

Elevii şi profesorii din învățământul secundar protestează faţă de lipsa infrastructurilor, penuria de personal şi clădirile şcolare aflate într-o stare jalnică. Potrivit datelor furnizate de Uniunea profesorilor din secundar, OLME, şcolile din întreaga ţară duc lipsă de aproximativ 15.000 de profesori.

Soliaritatea cu protestele din străinătate este tot mai vizibilă printre tineri. „În Grecia, la fel ca în Franţa, cerem o educaţie publică şi gratuită”, a declarat preşedinta studenţilor de la Facultatea Filosofie şi Pedagogie a Universităţii Aristotel din Salonic, Katia Koubousidou.

La Atena, un licean, Yannis Papanikolaou, a salutat ”manifestaţiile din Franţa”. ”Asta ne ajută să aibă loc schimbări aici”, a declarat el, deplângând faptul că la unele clase de la şcoala sa ”ferestrele sunt sparte, iar caloriferele nu merg”.

Protestatarii din nordul țării au afișat slogane prin care au evidențiat problemele comune cu care se confruntă cetățenii din diferite state europene.

”PESTE TOT REVOLTĂ”

”Grecia şi Franţa, peste tot revoltă, aceleaşi probleme, acelaşi inamic”. ”Din Grecia în Franţa, ne luptăm pentru o educaţie publică şi gratuită”, se putea citi pe banderolele purtate la Salonic.

Tinerii anunță că nu au de gând să renunțe la acțiunile din stradă în perioada următoare.

”Avem un plan pentru a ne continua protestele” pentru că ”situaţia a devenit de nesuportat din cauza preţului zdrobitor al studiilor”, şi-a exprimat indignarea Katia Koubousidou.

”Familiile noastre sângerează zilnic din cauza costului actual al traiului”, denunţă ea. În pofida unei multiplicări a creşterilor salariale în Grecia după criza financiară, salariul minim nu depăşeşte 920 de euro. Încă de marţi seara, zeci de studenţi au instalat corturi în zonele centrale din Atena şi Salonic.

Un student la Fizică la Universitatea din Salonic, Philippos Armen, subliniază că ”problemele sunt comune în multe ţări din Europa”, în contextul în care manifestaţii similare au avut loc şi în Albania vecină.

Confederaţia funcţionarilor ADEDY s-a alăturat manifestaţiilor studenţilor şi a declanșat miercuri dimineaţa o grevă generală în sectorul public.

Reprezentanții sectorului bugetar susțin revendicările tinerilor și solicită măsuri urgente din partea autorităților.

ADEDY salută ”manifestaţiile masive ale poporului şi tineretului din Franţa” şi cere ”creşteri de salarii” şi ”o susţinere substanţială a profesorilor”.

Starea fizică a școlilor reprezintă un pericol real pentru elevi, după cum mărturisesc chiar aceștia. La defilarea de la Atena, Nikos Mavroudis, în vârstă de 17 ani, a declarat că ”recent a căzut tencuiala în toaletele” şcolii sale, situată în centrul Atenei.

Un elev de 14 ani a fost rănit recent după ce a căzut tencuială din tavan chiar în sala sa de clasă, la Thermi, în apropiere de Salonic. De asemenea, la Atena, o mare şcoală din învăţământul secundar a fost închisă timp de două săptămâni în urma unei alerte privind scurgeri de gaze naturale.

În anul 2023, Grecia aloca sectorului Educaţiei doar 3,3% din PIB, în comparație cu o medie de 4,7% la nivelul Uniunii Europene, potrivit datelor Eurostat.

Executivul conservator grec condus de Kyriakos Mitsotakis a încercat în ultimele zile să evite orice paralelă între situația internă și manifestaţiile sau violenţele din Franţa.

Premierul Kyriakos Mitsotakis dădea asigurări că Grecia nu se va întoarce ”niciodată în epoca marii agitaţii sociale” din timpul crizei financiare derulate între 2009 şi 2018, perioadă marcată de măsuri de austeritate extrem de nepopulare care au afectat populaţia foarte puternic şi au condus la proteste violente.

Cu toate acestea, cifrele economice indică o presiune tot mai mare pe bugetul populației. În luna septembrie, inflaţia în Grecia a fost una dintre cele mai ridicate din zona euro, înregistrând o creştere de 5,1% în decurs de un an, faţă de o medie de 3,8% la nivelul întregii zone euro, conform datelor Eurostat.