CFR SA a anunțat că, începând de luni, 2 noiembrie 2026, trenurile internaționale care leagă Bucureștiul de Budapesta vor utiliza un sistem european de control al circulației pe tronsonul Buftea – Brazi. Tehnologia va fi folosită zilnic până pe 12 decembrie și permite supravegherea vitezei, avertizarea mecanicului și activarea automată a frânelor în situații de risc.

Trenurile internaționale care circulă pe ruta București – Budapesta vor beneficia, de luni, 2 noiembrie, de un sistem digital de supraveghere a circulației pe o secțiune a infrastructurii feroviare din România. Echipamentele pot identifica depășirea limitelor de viteză și pot declanșa frânarea automată, atunci când este necesar. Potrivit informațiilor transmise de Compania Națională de Căi Ferate CFR SA, sistemul european ERTMS va fi utilizat în perioada 2 noiembrie – 12 decembrie 2026, pe sectorul Buftea – Brazi. Tehnologia va funcționa zilnic pentru două trenuri internaționale operate de CFR Călători:

Pe sectorul Buftea – Brazi, infrastructura feroviară este dotată cu instalații de comandă, control și semnalizare compatibile cu standardele europene ETCS Nivel 2 și GSM-R.

CFR SA este responsabilă de funcționarea echipamentelor instalate pe infrastructură, iar CFR Călători operează cele două trenuri internaționale.

Sistemul european de management al traficului feroviar ERTMS permite schimbul permanent de informații între echipamentele amplasate de-a lungul căii ferate și cele aflate la bordul locomotivelor. Prin intermediul acestuia, mecanicii primesc în timp real date despre condițiile de circulație și vitezele maxime permise.

Componenta ETCS Nivel 2 urmărește respectarea parametrilor de siguranță și identifică eventualele depășiri ale limitelor stabilite.

Atunci când apare o situație care poate pune în pericol circulația, sistemul transmite o avertizare mecanicului. Dacă este necesar, echipamentele pot interveni direct asupra frânării, pentru a reduce viteza sau a opri garnitura. Prin această funcționalitate, tehnologia limitează riscurile asociate erorilor umane și oferă un mecanism suplimentar de protecție pentru circulația trenurilor.

În perioada utilizării noului sistem, trenurile IRN 472 și IRN 473 vor fi tractate de locomotive Alstom TRAXX MS3 pe distanța București Nord – Brașov, inclusiv pe sensul de întoarcere.

Aceste locomotive sunt compatibile cu tehnologia europeană de supraveghere și control al circulației. Totuși, sistemul ERTMS nu va fi utilizat pe întregul traseu dintre București și Budapesta, ci numai pe sectorul Buftea – Brazi, unde există echipamentele de infrastructură necesare.

Introducerea tehnologiei ERTMS pe această porțiune de cale ferată permite utilizarea unor proceduri comune de control și supraveghere, compatibile cu standardele europene.

Unul dintre obiectivele sistemului este îmbunătățirea siguranței circulației prin monitorizarea continuă a vitezei și posibilitatea intervenției automate în cazul nerespectării limitelor. De asemenea, tehnologia facilitează interoperabilitatea feroviară, prin folosirea unor echipamente care pot funcționa pe rețelele mai multor state europene.

Potrivit CFR, utilizarea ERTMS urmărește reducerea riscului de accidente provocate de depășirea restricțiilor de viteză și îmbunătățirea controlului asupra circulației trenurilor internaționale.