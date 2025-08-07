Social Cum arată prima locomotivă electrică Alstom, testată în România. Viteza pe care o poate atinge. Foto







Locomotiva electrică Traxx, produsă de compania Alstom pentru Autoritatea pentru Reforma Feroviară (ARF), a sosit în România și a intrat într-un program riguros de testare dinamică la Centrul de Testare Făurei.

Locomotiva electrică Traxx, produsă de Alstom, a fost prezentată oficial joi și este prima dintr-un lot de 16 unități comandate de ARF. Vehiculul a ajuns recent în România și este supus testelor dinamice la Făurei pe tot parcursul lunii august. Testarea are scopul de a evalua performanțele tehnice în condiții reale de funcționare și de a obține autorizațiile necesare.

Această etapă este esențială pentru validarea compatibilității locomotivei cu infrastructura feroviară românească. Conform Alstom, locomotiva va fi ulterior testată și în Germania, pe linii certificate TSI (Technical Specifications for Interoperability), pentru omologare internațională.

Noul model de locomotivă electrică poate atinge o viteză maximă de 200 km/h și are capacitatea de a tracta până la 16 vagoane de călători. Este echipată cu sistemul modern de semnalizare ERTMS, dezvoltat de Alstom, care asigură un nivel ridicat de siguranță și eficiență, precum și interoperabilitate cu rețelele europene.

Contractul semnat de ARF cu Alstom în 2024 prevede, pe lângă cele 16 locomotive, și 20 de ani de servicii de mentenanță și reparații, cu posibilitate de prelungire pentru încă două decenii. Livrările sunt programate să înceapă în prima parte a anului 2026, iar locomotivele vor primi un design final de culoare roșu închis, înlocuind finisajul temporar albastru aplicat pentru testare.

"Ne bucurăm că prima locomotivă Traxx pentru ARF intră în programul de testare conform planificării. Este un progres semnificativ pentru soluțiile de mobilitate sustenabilă și de înaltă performanță în România", a declarat Gabriel Stanciu, director general Alstom România, Bulgaria și Moldova.

Locomotivele sunt deja omologate în 20 de țări și peste 3.000 de unități au fost livrate începând cu anul 2000. La nivel global, aceste trenuri parcurg anual peste 300 de milioane de kilometri.

Alstom produce o gamă extinsă de produse feroviare, de la trenuri de mare viteză, metrouri și vehicule monorail, până la tramvaie, sisteme integrate, servicii specializate, infrastructură, tehnologii de semnalizaree. Cu activitate în 63 de țări și o echipă globală de peste 86.000 de angajați din 184 de naționalități, compania a înregistrat venituri de 18,5 miliarde de euro în anul financiar încheiat la 31 martie 2025, deținând unul dintre cele mai cuprinzătoare portofolii din industrie.