Locomotivă folosită pentru aprovizionare militară, distrusă în Rusia, potrivit partizanilor ucraineni

Grupul Atesh susține că a distrus o locomotivă diesel în regiunea Rostov din Rusia, folosită pentru transport militar către regiunea Zaporijia, ocupată de Moscova, relatează The Kyiv Independent.

Grupul de partizani pro-ucraineni Atesh a anunțat, pe 12 aprilie, că a sabotat o locomotivă diesel în Rostov Oblast. Potrivit acestora, trenul era utilizat pentru transportul de echipamente militare destinate forțelor ruse care operează în regiunea Zaporijia, teritoriu parțial ocupat.

Grupul a publicat și un material video în care apar persoane turnând un lichid inflamabil pe locomotivă. Ulterior, imaginile arată vehiculul cuprins de flăcări. Atesh susține că locomotiva a fost distrusă complet și nu mai poate fi reparată.

Conform anunțului grupului, incidentul s-ar fi produs în apropierea stației Likhovskaya, un punct considerat important pentru transportul logistic. Această rută este folosită pentru deplasarea muniției, combustibilului și vehiculelor blindate către zona de front din sudul Ucrainei.

Atesh a anunțat că sabotajul a blocat temporar circulația trenurilor în zonă. În consecință, mai multe garnituri care transportau echipamente militare ar fi rămas în spatele frontului, fără a-și putea continua traseul.

Grupul susține că valoarea locomotivei distruse depășește 150.000 de dolari. Totodată, potrivit acestora, impactul total asupra infrastructurii feroviare și a livrărilor militare ar fi semnificativ mai mare.

Atesh a mai anunțat că operatorul feroviar rus se confruntă deja cu un deficit de locomotive diesel funcționale și cu o capacitate limitată de reparații.

Grupul Atesh revendică în mod regulat acțiuni de sabotaj atât pe teritoriul Rusiei, cât și în zonele ocupate din Ucraina.

Pe 8 aprilie, acesta a anunțat o operațiune similară în regiunea Belgorod, unde ar fi fost afectată o linie feroviară utilizată pentru transportul de echipamente militare către Kupiansk. Atunci, partizanii au declarat că au distrus două cabine de transformatoare.