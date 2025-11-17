Tusk, după atacul de pe calea ferată: Șina a fost aruncată în aer intenționat

Pe 16 noiembrie 2025, o linie feroviară care leagă Varșovia de sud-estul Poloniei, în apropiere de Lublin, a fost grav avariată într-un incident care este investigat drept un act de sabotaj, după cum a anunțat luni prim-ministrul Donald Tusk.

Explozia a distrus o porțiune de șină în zona satului Mika, fără să provoace victime, deși trenul implicat transporta doi pasageri și membri ai echipajului.

Conform raportărilor, șoferul trenului a semnalat în jurul orei 07:39 dimineața neregularități pe șine, în apropiere de satul Życzyn, aflat în comitatul Garwolin, pe linia feroviară Dęblin–Varșovia, lângă stația Mika.

Primele inspecții la fața locului au confirmat deteriorări ale infrastructurii feroviare, ceea ce a dus la oprirea trenului.

Serviciile de urgență și anchetatorii au intervenit imediat, iar ancheta este condusă sub supravegherea procuraturii.

Prim-ministrul Donald Tusk a declarat pe rețeaua X că „explozia unui dispozitiv exploziv a distrus şina feroviară”.

El a mai adăugat că „serviciile de urgență și procuratura lucrează la fața locului”, iar pe aceeași rută, mai aproape de Lublin, au fost identificate alte daune.

To już pewne. Mamy do czynienia z aktem dywersji. pic.twitter.com/GASvlDz3iy — Donald Tusk (@donaldtusk) November 17, 2025

Adjunctul ministrului de Interne, Maciej Duszczyk, a afirmat că, deși nu se poate exclude implicarea intenționată, trebuie evitate concluziile pripite.

„Cineva trebuie să fi cauzat deteriorarea – să lăsăm serviciile să stabilească cum a fost produsă, ce mijloace au fost folosite și să urmeze procedura completă”, a declarat el.

Polskie Radio online De asemenea, Duszczyk a subliniat că nu ar trebui să fie automat acuzat Rusia, dar „nimic nu poate fi exclus sau ignorat”.

Inspectând zona, echipele tehnice au identificat un gol de aproximativ un metru în șină, ceea ce sugerează o explozie semnificativă.

Conform contului „Dyspozytura Trakcji” de pe X, daunele sunt cel mai probabil rezultatul detonanării unui dispozitiv exploziv plasat intenționat.

Od godziny 7:30 trwa zamknięcie toru numer 1 na odcinku Dęblin-Życzyn po stwierdzeniu ubytku w torze o długości około 100 cm przez m-stę pociągu 12713 KM Warszawa Zach-Dęblin. Prawdopodobnie doszło do celowego uszkodzenia szyny poprzez detonację ładunku wybuchowego @kuracyja pic.twitter.com/jkJGiQl4SB — Dyspozytura Trakcji🚆 (@Dyspozytura_T) November 16, 2025

În plus, poliția a declarat că pe un alt sector al aceleiași linii au fost observate deteriorări, ceea ce indică că incidentul s-ar putea întinde pe mai multe puncte strategice ale rutei.

Linia feroviară afectată, parte a căii nr. 7, este considerată strategică, deoarece nu doar leagă Varșovia de Lublin, ci este folosită și pentru transporturi mai extinse, inclusiv spre frontiera polono-ucraineană.

Incidentul a declanșat temeri privind securitatea infrastructurii feroviare, într-un context regional tensionat.

Ministrul apărării, Władysław Kosiniak-Kamysz, a anunțat că armata inspectează un tronson de circa 120 km de cale ferată până la granița cu Ucraina.

Autoritățile poloneze au deschis o anchetă penală, implicând poliția, servicii de securitate și experți feroviari. BNO News Potrivit lui Tusk, cei vinovați vor fi identificați „indiferent de cine îi sprijină”.

Ancheta vizează nu doar identificarea autorilor exploziei, ci și stabilirea modului în care a fost organizat atacul, ce dispozitive au fost folosite și cine a coordonat operațiunea.