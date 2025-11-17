Europa se apără de atacurile Rusiei. Cum ar putea funcționa zidul invizibi anti‑drone

Uniunea Europeană avansează rapid o inițiativă strategică majoră în domeniul apărării: dezvoltarea unui „zid anti‑drone” (drone wall) de-a lungul flancului estic al blocului comunitar.

Scopul declarat este creșterea capacității de detectare, urmărire și neutralizare a aeronavelor fără pilot potențial ostile, în contextul unor incidente recente de încălcare a spațiului aerian de către drone.

Aceste planuri vin pe fondul tensiunilor în creștere de securitate de-a lungul granițelor UE, alimentate de conflictele regionale și de ceea ce oficialii europeni descriu drept „război hibrid”.

În ultimele luni, mai multe state membre UE au semnalat intruziuni aeriene neautorizate. Printre acestea se numără Danemarca, Polonia, România și Estonia.

Aceste incidente au generat un sentiment de urgență la Bruxelles. Comisarul european pentru Apărare, Andrius Kubilius, a declarat la o conferință de presă că „răspunsul nostru trebuie să fie ferm, unit şi imediat” în fața acestor încălcări.

La întâlnirea inaugurală a proiectului, organizațiile participante au subliniat că prioritatea imediată este detectarea, urmată de capacitatea de intervenție.

Kubilius a precizat că sistemul „zid” va fi unul cu două componente esențiale: detectare și intervenție.

Mai mult, Comisia Europeană a aprobat recent o foaie de parcurs cu patru proiecte de apărare, în care inițiativa drone wall ocupă un loc central și este programată să devină funcțională până la finalul anului 2027.

Rețea de sisteme sensoristice

Planul nu prevede un perete fizic, ci o rețea integrată de sisteme: radare terestre, senzori acustici, sisteme optice și infraroșu, precum și alte tehnologii menite să detecteze aeronave mici.

Potrivit lui Sven Kruck, co‑CEO al companiei germane Quantum Systems, proiectul este „un sistem de sisteme” ce vizează fuziunea informațiilor de la diverse surse.

Capabilități de bruiaj și neutralizare

Pe partea de intervenție, sistemul vizează atât metode „soft kill” (prin bruiaj electronic), cât și metode „hard kill” (prin interceptare).

Andrius Kubilius a subliniat importanța ambelor componente: „Trebuie să analizăm mijloacele eficiente de distrugere.”

Integrarea în cadrul „Eastern Flank Watch”

„Zidul de drone” este parte a unei inițiative mai ample, denumită Eastern Flank Watch, care include nu doar apărare aeriană, ci și elemente terestre și maritime.

Rolul Ucrainei

Ucraina a fost invitată să participe la proiect, datorită experienței sale recente în domeniul dronelor și al apărării anti‑dronă. euronews

Implementarea sistemului se lovește de dificultăți politice și instituționale. Cum notează Euronews, coordonarea între UE și NATO, precum și repartizarea responsabilităților între state (militare, poliție, gardă de frontieră) reprezintă provocări semnificative.

La rândul său, Paul Strobel, reprezentant al Quantum Systems, a atras atenția asupra problemelor legislative: „dacă un astfel de sistem ar fi instalat la un aeroport, trebuie garanții că nu va identifica greșit avioanele de pasageri ca amenințări.”

Costul ridicat al interceptării dronelor cu rachete convenționale este un subiect de îngrijorare. Conform declarațiilor din presa europeană, recurgerea la rachete scumpe pentru doborârea unor drone ieftine nu este sustenabilă pe termen lung.

De altfel, unii experți avertizează că finanțarea va fi una „controversată”. Robert Tollast, de la RUSI, semnalează că nu doar bugetul pentru acest proiect este mare, ci și competiția cu alte priorități de apărare (de ex. submarine, sateliți).

Nu este clar dacă tehnologiile propuse vor putea acoperi un perimetru foarte vast fără a lăsa puncte vulnerabile.

Potrivit unor analiști, nu există un sistem „fără fisuri” („fully watertight”), ci mai degrabă un set de soluții complementare.

De asemenea, ritmul dezvoltării tehnologiei drone/counter‑drone este foarte rapid („hyper‑accelerat”), iar orice sistem ar putea deveni depășit dacă adversarii adaptează tacticile.

Există nemulțumiri între statele UE: țările din sud și vest se simt neglijate de planurile inițiale, care se concentrează pe flancul estic.

De asemenea, Polonia intenționează să dezvolte un sistem național anti-dronă în paralel, fără a aștepta sistemul european. Ministrul adjunct al Apărării de la Varșovia a spus că „prioritizăm proiectele naționale”.

Analiști precum Alexandr Burilkov de la GLOBSEC avertizează că, deși amenințările sunt reale, Europa nu ar trebui să exagereze riscul.

Într-un interviu, Burilkov a spus:

„Nu ar trebui să reacționăm exagerat la incidentele recente… astfel de situații erau normale și în timpul Războiului Rece.”

Conform planurilor aprobate de Comisia Europeană, sistemul „zid anti-drone” ar trebui să fie funcțional până în 2027.

Etapele preconizate includ:

Instalarea senzorilor terestri și, eventual, sateliți (în primii ani)

Dezvoltarea capacităților de urmărire și interceptare până la sfârșitul lui 2027

Coordonarea între state membre, industrie și Ucraina pentru a defini responsabilitățile și schema operațională

În privința finanțării, proiectul ar putea fi susținut printr-un mix de:

Bugete naționale ale țărilor implicate

Fonduri UE Foreign

Posibil, veniturile generate din activele rusești înghețate – această opțiune a fost discutată de oficialii europeni.

Companii europene de tehnologie și apărare participă activ la dezvoltarea acestui sistem. De exemplu, Germană Quantum Systems, specializată în drone de recunoaștere și interceptare, și-a exprimat disponibilitatea de a livra partea hardware necesară.

Quantum propune un model operațional în care drone de recunoaștere detectează amenințările, iar alte drone de tip „hunter” (vânătoare) intervin dacă e confirmată periculozitatea unui obiect.

În plus, companiile implicate lucrează la software care să facă distincția între aeronave „prietenoase” și cele ostile: sistemul ar putea identifica automat dronelor neautorizate și ar putea decide interceptarea, după o confirmare manuală.

Uniunea Europeană descrie actualele incursiuni de drone ca parte a unui război hibrid mai amplu. Ţările membre susțin că Rusia testează capacitatea de răspuns a NATO și UE, iar dronele reprezintă un instrument accesibil și flexibil în acest tip de conflict.

Prim-ministrul danez Mette Frederiksen a declarat: „Dintr-o perspectivă europeană, există doar o țară… dispusă să ne amenințe – și aceea este Rusia.”

Deși inițiativa este condusă de UE, NATO participă ca observator la unele dintre întâlniri.

Prezența Ucrainei este considerată esențială: țara a acumulat experiență semnificativă în războiul cu drone, iar industria sa de tehnologie militară poate contribui la dezvoltarea sistemelor de contracarare.

Potrivit unor oficiali NATO, printre prioritățile majore de apărare se numără capacitatea aeriană de interceptare și apărare împotriva dronelor, în condițiile unor bugete de apărare tot mai mult canalizate spre pregătirea flancului estic.

Permite un răspuns mai eficient și coordonat la incursiunile aeriene neautorizate.

Reduce dependența de interceptoare scumpe (rachete) pentru a doborî drone ieftine.

Beneficiază de contribuția tehnologică a țărilor avansate în domeniu (de ex. Ucraina, companii europene).

Combină detectarea, bruiajul și interceptarea într-un sistem integrat.