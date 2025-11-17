Viktor Orban critică relația dintre UE și Ucraina. „Ucraina nu are nicio șansă să câștige. Sprijinul UE este pur și simplu o nebunie”

Premierul Ungariei, Viktor Orban, susține într-un interviu pentru Axel Springer că Ucraina „nu are nicio șansă” în fața invaziei ruse și că sprijinul financiar acordat de Uniunea Europeană este „o nebunie”. Liderul de la Budapesta acuză Bruxellesul că prelungește intenționat războiul și cere negocierea directă cu Rusia.

Orban: „Finanțăm o țară care nu are nicio șansă să câștige războiul”

Premierul Ungariei, Viktor Orbán, a lansat una dintre cele mai dure critici la adresa sprijinului occidental pentru Ucraina de la începutul invaziei ruse. Într-un interviu acordat directorului general al grupului Axel Springer, proprietarul Politico, Orban a declarat că Uniunea Europeană se află într-o eroare strategică profundă și că resursele financiare alocate Kievului pun în pericol stabilitatea economică a blocului comunitar.

Declarațiile sale vin într-un moment critic, în care liderii europeni încearcă să găsească o formulă prin care să asigure finanțarea Ucrainei în 2025, într-un context marcat de criză bugetară, inflație și tensiuni politice interne.

Orbán nu a ezitat să formuleze acuzații directe:

„Am cheltuit deja 185 de miliarde de euro și... intenția noastră este să cheltuim și mai mult. Așadar, finanțăm o țară care nu are nicio șansă să câștige războiul.”

Potrivit acestuia, continuarea sprijinului financiar reprezintă un pericol pentru economie:

„Sprijinul financiar acordat Ucrainei ucide UE din punct de vedere economic și financiar și este pur și simplu o nebunie.”

Liderul de la Budapesta acuză Bruxelles că prelungește conflictul

În aceeași discuție, premierul maghiar a acuzat instituțiile europene că mențin deliberat conflictul activ pentru a obține o poziție mai avantajoasă într-o eventuală negociere de pace. Orban a descris această strategie drept „fundamental greșită”.

„Ei ar dori să continue războiul. Ei cred... că trebuie să continuăm războiul pentru a sprijini mai mult Ucraina. Situația și momentul sunt mai favorabile rușilor decât nouă. Nu continuați; opriți-vă cât mai repede posibil.”

Negocieri direct SUA–Rusia și un „canal european” separat

Orban consideră că soluția diplomatică finală nu se va construi la Bruxelles, ci la Washington. El prevede un acord direct între Statele Unite și Federația Rusă, cu implicații atât asupra conflictului din Ucraina, cât și asupra comerțului global și sectorului energetic.

„Mă aștept la un acord între ruși și americani cu privire la război și alte probleme, comerț, comerț mondial, energie și alte aspecte.”

Totodată, premierul Ungariei consideră că Europa ar trebui să negocieze separat cu Moscova:

„Să lăsăm americanii să negocieze cu rușii, iar apoi europenii ar trebui să negocieze și ei cu rușii și să vedem dacă putem unifica poziția americanilor și a europenilor.”

Diferențe de abordare în interiorul UE și relația tensionată cu Washingtonul

Ungaria s-a opus constant sancțiunilor economice impuse Rusiei și a blocat de mai multe ori în unanimitate adoptarea de noi pachete la Bruxelles. Guvernul de la Budapesta a cerut și a obținut derogări privind importurile de petrol rusesc. Orban susține acum că a obținut o scutire „nelimitată” și din partea Statelor Unite.

Însă administrația americană a transmis că scutirea este valabilă doar un an. Orban a replicat:

„Scutirea convenită va fi valabilă atât timp cât eu voi fi în funcție.”

Ungaria urmează să organizeze alegeri în aprilie anul viitor.

Ce fel de garanții de securitate vede Orban pentru Ucraina

Premierul Ungariei afirmă că sprijinul militar acordat Kievului nu modifică raportul de forțe și că soarta teritoriilor ocupate este deja trasată „în mod realist”.

„Dacă nu se va întâmpla un miracol, Rusia va continua să ocupe teritoriul ucrainean din estul Donețkului după război. Aceasta este realitatea, fie că vă place sau nu.”

Orbán consideră că un acord postbelic trebuie să includă:

– stabilirea unor frontiere, „indiferent dacă sunt recunoscute internațional sau nu”; – crearea unei zone demilitarizate care să garanteze securitatea regională.

El a insistat că nu îl interesează rezultatul militar, ci doar efectele asupra intereselor europene:

„Sunt interesat de viitorul cetățenilor europeni, printre care și viitorul maghiarilor, și de un nou sistem de securitate.”

Orban respinge ideea că Rusia ar putea ataca Europa

Premierul Ungariei a minimalizat riscurile la adresa statelor NATO, chiar și în cazul unui succes al Rusiei în Ucraina. El afirmă că scenariul unei agresiuni asupra altor țări europene este „ridicol”.

„Cred că este ridicol să spunem că rușii vor ataca Uniunea Europeană sau NATO, pur și simplu pentru că nu sunt suficient de puternici. Noi suntem mult mai puternici.”