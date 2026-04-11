Defecțiune pe calea ferată între Mihăești și Radomirești. Trenurile au înregistrat întârzieri pe raza Regionalei Craiova

Circulația trenurilor cu tracțiune electrică a fost restricționată sâmbătă, începând cu ora 12.55, între Mihăești și Radomirești, pe raza Sucursalei Regionale de Căi Ferate Craiova, după apariția unui deranjament la instalațiile de alimentare cu energie electrică, a anunțat Compania Națională de Căi Ferate CFR SA. Măsura a vizat firul II, pe distanța Mihăești Zona Neutră – Radomirești Y, iar efectele s-au văzut în întârzieri temporare ale trenurilor de călători care tranzitează acest segment.

Situația a afectat suplimentar traficul feroviar de pe această secție, în condițiile în care firul I Mihăești – Radomirești este închis permanent pentru executarea unor lucrări de infrastructură. Din acest motiv, circulația feroviară se desfășoară deja cu restricții pe acest tronson.

Pentru remedierea problemei, la fața locului au fost trimise două drezine pantograf, echipate pentru intervenții la linia de contact. Echipele de specialitate ale Sucursalei Regionale de Căi Ferate Craiova acționează în teren pentru restabilirea condițiilor normale de exploatare în deplină siguranță.

CFR SA a transmis că efectele incidentului se resimt în circulația trenurilor de călători care traversează zona. „Impactul se reflectă în întârzieri temporare în circulația trenurilor de călători pe acest segment. Personalul feroviar depune toate eforturile pentru limitarea duratei intervenției și reluarea circulației în condiții normale”, transmite CFR SA.

Nu este pentru prima dată când sunt înregistrate defecțiuni pe tronsonul dintre Mihăești și Radomirești. Cu un an înainte, echipele de intervenție ale Sucursalei Regionale de Căi Ferate Craiova au acționat pentru finalizarea lucrărilor necesare restabilirii traficului feroviar în condiții normale, pe ambele fire de circulație.

Intervențiile au vizat refacerea liniei afectate pe o distanță de aproximativ 300 de metri pe firul I. Lucrările au inclus montarea șinei, a traverselor, a două aparate de cale și a doi stâlpi ai liniei de contact. Totodată, au fost executate lucrări pentru readucerea liniei la parametrii necesari circulației trenurilor și pentru repunerea sub tensiune a firului de contact.

Un alt incident a fost înregistrat în februarie 2026, când traficul feroviar a fost oprit temporar, într-o zi de marți, pe segmentul Măldăeni – Mihăești, pe firul II. Atunci, măsura a fost luată după identificarea unei șine rupte la kilometrul feroviar 115+500, după cum a anunțat Compania Națională de Căi Ferate CFR SA.

Potrivit informațiilor transmise la acel moment, circulația a fost suspendată începând cu ora 07.10. Mai multe trenuri au înregistrat întârzieri din cauza situației, iar până la finalizarea intervenției mai multe garnituri au staționat în stațiile adiacente.

„Măsura a fost dispusă din motive de siguranţă feroviară, ca urmare a identificării unei şine rupte la kilometrul feroviar 115+500. Echipele de intervenţie ale CFR SA au fost mobilizate imediat, la faţa locului acţionând personalul de specialitate al Sucursalei Regionale de Cai Ferate Craiova, pentru evaluarea situaţiei şi executarea lucrărilor necesare remedierii defecţiunii, în vederea reluării circulaţiei în condiţii de siguranţă”, se arăta în comunicatul transmis.