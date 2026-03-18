Un român beat a paralizat traficul feroviar din Germania după ce a fost eliberat din închisoare. Zeci de trenuri, întoarse din drum

Un român în vârstă de 36 de ani a blocat traficul feroviar pe linia de mare viteză dintre Ingolstadt și Nürnberg, după ce și-a sărbătorit eliberarea din închisoare, potrivit publicației Pfaffenhofen-today. Incidentul a avut loc marți seară, când, în jurul orei 20:00, un martor a anunțat Poliția Federală că o persoană blochează intrarea în tunelul Euerwang, lângă Greding, între München și Nürnberg. Martorul a relatat că bărbatul a pătruns în tunel cu o geantă pe umăr.

Poliția federală a dispus imediat închiderea tunelului, iar zona a fost cercetată de forțele de intervenție ale poliției federale.

„În jurul orei 20:30, un cetățean român în vârstă de 36 de ani, care se afla la aproximativ 80 de metri în tunel, a fost găsit de către polițiști și scos din zona de pericol”, se arată într-un comunicat al Inspectoratului Poliției Federale din Nürnberg.

Inițial, polițiștii au observat că bărbatul avea asupra lui o geantă suspectă, ceea ce a stârnit temeri privind un posibil atac terorist. În urma verificărilor, oamenii legii au exclus această variantă.

„Forțele de intervenție au putut exclude prezența unui obiect periculos cu ajutorul unui câine dresat pentru detectarea explozibililor”, au anunțat polițiștii.

Potrivit Poliției Federale, bărbatul se afla sub influența alcoolului și, după ce a ratat trenul la gara din Kinding, a încercat să ajungă pe jos în Nürnberg.

Potrivit sursei, închiderea liniei feroviare a dus la întârzieri semnificative, iar unele trenuri au fost direcționate către locul de plecare.

Trei români au fost arestați în Germania, suspectați că au cerut sume exorbitante pentru lucrări efectuate la un acoperiș. Potrivit autorităților, după doar o oră și jumătate de muncă, aceștia i-au solicitat unui proprietar în vârstă de 90 de ani peste 4.000 de euro pentru serviciile prestate.